Türk Telekom sponsorluğunda bu yıl ikincisi düzenlenen ‘İstanbul 24 saat Boostrace’de şampiyonlar belli oldu. Intercity İstanbul Park pistinde 17-18 Eylül’de gerçekleşen 24 saatlik mücadelede; bu yıl ilk defa eklenen solo kadınlarda Buket Demirci, solo erkeklerde Ahmet Karaoğlan zirveye yerleşirken 2, 4 ve 6 kişiden oluşan kategorilerde en çok mesafeyi kateden takımlar kürsüye çıkmaya hak kazandı. Kurumsal kategoride; erkeklerde Tivibu, karma kategoride Migros Sanal Market takımları Türk Telekom ‘İstanbul 24 saat Boostrace’ kurumsal kategori birinciliklerinin sahibi oldu.

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Dünyada büyük ilgiyle karşılanan ve bu yıl Türkiye’de ikincisi düzenlenen ‘Türk Telekom İstanbul 24 Saat Boostrace’ 17-18 Eylül tarihinde Intercity İstanbul Park pistinde gerçekleşti.

Türk Telekom’un ana sponsorluğunda düzenlenen ‘‘İstanbul 24 saat Boostrace” dünyaca ünlü bisikletçilerin de aralarında bulunduğu 500’ü aşkın profesyonel ve amatör sporcunun katılımıyla yoğun ilgi gördü. Bisiklet tutkunlarının mücadelesi Tivibu Spor ekranlarından dünya genelinde bisiklet severle buluştu.

Sporcuların mücadelesi nefes kesti

Sporcuların 24 saat süreyle pedal çevirdiği zorlu mücadelede izleyiciler heyecanlı anlara tanıklık ederken, en uzun mesafeyi kateden takımlar birincilik kürsüsüne yerleşti. İzleyenlerin de desteğiyle gece gündüz aralıksız devam eden yarışı tamamlayan takımlar, önemli bir mücadele sergiledi.

‘Türk Telekom İstanbul 24 saat Boostrace’e bu sene ilk defa eklenen solo kadınlar kategorisinde Buket Demirci, solo erkekler kategorisinde ise Ahmet Karaoğlan birinciliği elde etti. Yine bu yıl ilk kez eklenen Kurumsal Takım kategorilerinde; 4 kişilik erkeklerde Tivibu takımı, 4 kişilik karma kategoride Migros Sanal Market takımları birincilik kürsüsünde yerlerini alırken 4 kişilik erkeklerde Türk Telekom Bisiklet Takımı ikincilik kürsüsüne çıkmaya hak kazandı. 6 kişilik kategoride ise kadınlarda Borusan takımı, karma kategoride Yapı Kredi takımları birinciliklerin sahibi oldu. Parkura çıkan takımlar içerisinde kadınlarda birinci turu en kısa sürede tamamlayan sporcu Giant Türkiye Team’den Arzu Sağnak olurken erkeklerde Tivibu kurumsal takımından Halil İbrahim Doğan oldu.

Türk Telekom’la 24 saat eğlence yarışın hızını kesmedi

Türk Telekom ana sponsorluğuyla Türkiye’de bu yıl ikinci kez gerçekleşen zorlu mücadelede bisiklet severler 24 saatlik yarış heyecanı dışında özel şovlar ve Türk Telekom Prime ile açık hava sineması gibi etkinliklerle eğlenceli bir festival deneyimi de yaşadı.