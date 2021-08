Ethereum Ağ Saldırısı Nasıl Gerçekleşti? ETH Son Durum

Ethereum blok zinciri, ağ düğümlerindeki fikir birliği hatasının neden olduğu istismarlar sayesinde ikiye bölündü. Ethereum geliştiricisi Marius van der Wijden tarafından bildirildiğine göre kimliği bilinmeyen kişi(ler) Geth’in eski sürümlerini etkileyen bir güvenlik açığından faydalandı.

Ethereum ağ saldırısı, Ethereum’un yazılım istemcilerinden biri olan Geth istemcilerinin eski sürümlerinden bazılarını, yani v1.10.7’yi etkiledi. Ethereum geliştiricileri haftanın başlarında 1.10.8 sürümünü yayınlamışlardı. Kullanıcıların bu sürümü güncellemiş olmaları gerekmekteydi.

5.000’den fazla Ethereum düğümü bulunmakta ve Geth istemcisi en popüler yazılım. Yazım sırasında Geth, diğer paralel istemcilerle karşılaştırıldığında en yüksek kullanıcı sayısına (3974) sahip. Geriye dönüp bakıldığında, toplam Geth kullanıcılarının yarısından fazlası, bölünme sırasında Geth istemcisinin eski sürümlerini kullanıyordu.

Ethereum ağ saldırısı Ethereum mainnette bir zincirin bölünmesi ile sonuçlandı ve Ethereum istemcilerinin yaklaşık %50’sini etkisi altına aldı. Ethereum geliştiricisi Marius VanDerWijden, konu ile alakalı şu açıklamayı yaptı:

It seems that someone found the bug we fixed in @go_ethereum v1.10.8 and exploited it causing all geth nodes with earlier versions to split from the network. If you are running v1.10.7 or earlier please update!!!

Ardından Ethereum CoreDevs ekibinden biri olan Tim Beiko da konu ile alakalı bir açıklama yaptı ve üç havuzun (Flexpool, Binancepool ve BTC.com) yanlış Geth versiyonunda madencilik yaptığını belirtti:

Update on this: 3 pools seem to be have been mining on the wrong Geth version: @flexpool_io (who reported the issue 🙏), @btccom_official and @binance.

— Tim Beiko | timbeiko.eth (@TimBeiko) August 27, 2021