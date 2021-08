Ethereum Fiyatı 6000 dolar olabilir mi? Uzman Analistten Cevap…

Popüler kripto para alım satım platformu Binance, global çaptaki yasal regülasyonlara uyumluluğu sağlamak için attığı son adım ile tüm kullanıcılarından kimlik doğrulaması talep edecek. Kimlik doğrulaması veya Know Your Customer (KYC) işlemini tamamlamadan platforma para gönderme ve belirli bir limitin altında işlem yapabilme imkanı mevcuttu. Gelen bu karar ile artık kimlik onayı alınmadan herhangi bir alım satım işleminin yapılmaması bekleniyor.

Gelecek güncelleme ile yeni üye olacak kullanıcıların haricinde halihazırdaki Binance kullanıcılarından da kimlik doğrulamasını tamamlaması beklenecek. Binance yaptığı duyuruda kimlik doğrulamasını gerçekleştirmeyen kullanıcıların kripto para çekme işlemlerine bazı sınırlar getirileceğini bildirdi.

Binance’te kimlik doğrulama işlemi farklı aşamalarda yapılabiliyor. Temel aşama olarak adlandırılan ilk aşamada kullanıcılardan yalnızca ad, soyad ve doğrum tarihinin girmesi bekleniyor. Bir sonraki seviye olan orta seviyeli doğrulamayı tamamlamak için kullanıcılar, pasaport veya kimlik fotoğrafıyla birlikte kimliğiyle aynı karede olacak şekilde kendi fotoğrafını da çekerek sisteme yüklemesi gerekiyor. Binance çalışanları tarafından işlemlerin doğru yapıldığının doğrulanması halinde ise kimlik doğrulaması onayı alınmış oluyor. Yapılan açıklamada da artık orta seviyeli kimlik doğrulaması işlemi tüm kullanıcılara zorunlu hale gelecek. Binance konuyla ilgili attığı tweet ile de yapılan bu güncellemenin para aklama gibi finansal suçlarla savaşarak kullanıcılara güvenli bir kripto ortamı sunmak amacıyla yapıldığı söylendi. Aynı zamanda atılan bu adımın Binance’in gelişen ve değişen global çaptaki yasal regülasyonlara uyumluluğunun sağlanması adına yapıldığı belirtildi.

We thank you for understanding, as these efforts foster the development of a secure crypto environment for all.

