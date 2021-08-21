Ethereum Fiyatı 6000 dolar olabilir mi? Uzman Analistten Cevap…

Kripto para piyasasının en büyük ikinci kripto para birimi Ethereum, Londra güncellemesinin ardından yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Mayıs ortası çöküşü ile birlikte çöküşten nasibini sert şekilde alan ETH fiyatı, yakaladığı ivmeyi sürdürebilecek mi? Ethereum fiyatı 6000 dolar olabilir mi?

Kripto para piyasası hareketli ve yeşil bir hafta sonu geçiriyor. Özellikle altcoinlerin kazandığı yükseliş ivmesi altcoin yatırımcılarının yüzünü güldürüyor. Piyasanın toplam hacmi 2 trilyon doları aşarak eski günlerine sinyal veriyor.

Piyasa değerine göre olan sıralamada ilk 10’da bulunan kripto paraların neredeyse tamamı artış hareketi gösteriyor. Günün yıldızları ise Avalanche (AVAX), Solana (SOL) ve Polygon (MATIC) oldu. AVAX, son 24 saatte %33 ve son 1 haftada ise %168 artarak yatırımcılarına bayram yaşatıyor. AVAX’ın yükseliş performansı onu Twitter’da trend listesine bile sokmayı başardı.

Altcoinlerin lideri olan Ethereum ise 3.264 dolardan işlem görüyor. Uzun bir süre 2000 dolar seviyesinde seyreden lider altcoin geçtiğimiz haftalarda 3000 dolar seviyesini kırmayı başarmış, ardından bu seviyenin altını yeniden ziyaret etmişti. Fakat bu ziyaret uzun sürmeyerek yön hızla yukarı doğru çevrildi. Ethereum fiyatının kontrolü boğaların elinde ve boğaların fiyatı yükseltmesi bekleniyor. Ünlü kripto analisti Ethereum fiyatı ile ilgili görüşlerini paylaştı.

Analist AlanSantana, Ethereum fiyatının önemli seviyelerde konumlanmasına rağmen hala en büyük hedefinin 6000 dolar olduğunu ve gözünü buraya diktiğini ifade etti. AlanSantana tarafından yayınlanan grafiğe göre Ethereum fiyatı şu anda 2731 dolar ile 3036 dolar arasındaki önemli bir kanalın üzerinde hareket ediyor. ETH fiyatı zaman zaman konsolide olsa bile fiyat hep bu kanaldaki seviyelerde devam ediyor. Bundan dolayı ETH fiyatı ne kadar bu seviyelerde kalırsa, boğalar için görünüm o kadar iyi olacak.

Ayrıca analiste göre 21 günlük EMA’nın 3165 dolarda kırılması, düşüş eğilimini tetikleyecek. Bundan dolayı önemli bir artış, Ethereum fiyatının başlangıçta 4000 dolara yaklaşmasını sağlayabilir. Ardından gelebilecek önemli bir itme ile de fiyat 5500 doların üzerine çıkabilir.

Genel olarak piyasadaki çoğu altcoin şu anda destek seviyelerinden sıçramış durumda. Lider kripto para birimi Bitcoin ise 50.000 dolarlık direncini zorluyor. Buradan gelecek bir kırılım, piyasayı farklı bir boyuta taşıyabilir.

*Yatırım tavsiyesi içermez.