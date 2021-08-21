Kripto Para
Ethereum Fiyatı 6000 dolar olabilir mi? Uzman Analistten Cevap…
Kripto para piyasasının en büyük ikinci kripto para birimi Ethereum, Londra güncellemesinin ardından yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Mayıs ortası çöküşü ile birlikte çöküşten nasibini sert şekilde alan ETH fiyatı, yakaladığı ivmeyi sürdürebilecek mi? Ethereum fiyatı 6000 dolar olabilir mi?
Kripto para piyasası hareketli ve yeşil bir hafta sonu geçiriyor. Özellikle altcoinlerin kazandığı yükseliş ivmesi altcoin yatırımcılarının yüzünü güldürüyor. Piyasanın toplam hacmi 2 trilyon doları aşarak eski günlerine sinyal veriyor.
Piyasa değerine göre olan sıralamada ilk 10’da bulunan kripto paraların neredeyse tamamı artış hareketi gösteriyor. Günün yıldızları ise Avalanche (AVAX), Solana (SOL) ve Polygon (MATIC) oldu. AVAX, son 24 saatte %33 ve son 1 haftada ise %168 artarak yatırımcılarına bayram yaşatıyor. AVAX’ın yükseliş performansı onu Twitter’da trend listesine bile sokmayı başardı.
Altcoinlerin lideri olan Ethereum ise 3.264 dolardan işlem görüyor. Uzun bir süre 2000 dolar seviyesinde seyreden lider altcoin geçtiğimiz haftalarda 3000 dolar seviyesini kırmayı başarmış, ardından bu seviyenin altını yeniden ziyaret etmişti. Fakat bu ziyaret uzun sürmeyerek yön hızla yukarı doğru çevrildi. Ethereum fiyatının kontrolü boğaların elinde ve boğaların fiyatı yükseltmesi bekleniyor. Ünlü kripto analisti Ethereum fiyatı ile ilgili görüşlerini paylaştı.
Analist AlanSantana, Ethereum fiyatının önemli seviyelerde konumlanmasına rağmen hala en büyük hedefinin 6000 dolar olduğunu ve gözünü buraya diktiğini ifade etti. AlanSantana tarafından yayınlanan grafiğe göre Ethereum fiyatı şu anda 2731 dolar ile 3036 dolar arasındaki önemli bir kanalın üzerinde hareket ediyor. ETH fiyatı zaman zaman konsolide olsa bile fiyat hep bu kanaldaki seviyelerde devam ediyor. Bundan dolayı ETH fiyatı ne kadar bu seviyelerde kalırsa, boğalar için görünüm o kadar iyi olacak.
Ayrıca analiste göre 21 günlük EMA’nın 3165 dolarda kırılması, düşüş eğilimini tetikleyecek. Bundan dolayı önemli bir artış, Ethereum fiyatının başlangıçta 4000 dolara yaklaşmasını sağlayabilir. Ardından gelebilecek önemli bir itme ile de fiyat 5500 doların üzerine çıkabilir.
Genel olarak piyasadaki çoğu altcoin şu anda destek seviyelerinden sıçramış durumda. Lider kripto para birimi Bitcoin ise 50.000 dolarlık direncini zorluyor. Buradan gelecek bir kırılım, piyasayı farklı bir boyuta taşıyabilir.
*Yatırım tavsiyesi içermez.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Kripto Para
Tüm Binance Kullanıcılarına Kimlik Doğrulaması Zorunlu Hale Geliyor
Popüler kripto para alım satım platformu Binance, global çaptaki yasal regülasyonlara uyumluluğu sağlamak için attığı son adım ile tüm kullanıcılarından kimlik doğrulaması talep edecek. Kimlik doğrulaması veya Know Your Customer (KYC) işlemini tamamlamadan platforma para gönderme ve belirli bir limitin altında işlem yapabilme imkanı mevcuttu. Gelen bu karar ile artık kimlik onayı alınmadan herhangi bir alım satım işleminin yapılmaması bekleniyor.
Gelecek güncelleme ile yeni üye olacak kullanıcıların haricinde halihazırdaki Binance kullanıcılarından da kimlik doğrulamasını tamamlaması beklenecek. Binance yaptığı duyuruda kimlik doğrulamasını gerçekleştirmeyen kullanıcıların kripto para çekme işlemlerine bazı sınırlar getirileceğini bildirdi.
Binance’te kimlik doğrulama işlemi farklı aşamalarda yapılabiliyor. Temel aşama olarak adlandırılan ilk aşamada kullanıcılardan yalnızca ad, soyad ve doğrum tarihinin girmesi bekleniyor. Bir sonraki seviye olan orta seviyeli doğrulamayı tamamlamak için kullanıcılar, pasaport veya kimlik fotoğrafıyla birlikte kimliğiyle aynı karede olacak şekilde kendi fotoğrafını da çekerek sisteme yüklemesi gerekiyor. Binance çalışanları tarafından işlemlerin doğru yapıldığının doğrulanması halinde ise kimlik doğrulaması onayı alınmış oluyor. Yapılan açıklamada da artık orta seviyeli kimlik doğrulaması işlemi tüm kullanıcılara zorunlu hale gelecek. Binance konuyla ilgili attığı tweet ile de yapılan bu güncellemenin para aklama gibi finansal suçlarla savaşarak kullanıcılara güvenli bir kripto ortamı sunmak amacıyla yapıldığı söylendi. Aynı zamanda atılan bu adımın Binance’in gelişen ve değişen global çaptaki yasal regülasyonlara uyumluluğunun sağlanması adına yapıldığı belirtildi.
We thank you for understanding, as these efforts foster the development of a secure crypto environment for all.
— Binance (@binance) August 20, 2021
Binance bir süredir ülkelerden gelen baskılarla mücadele ediyor. Çeşitli ülkeler, Binance’in bir merkez ofisinin bulunmaması sebebiyle popüler kripto para alım satım platformunu kıskacına almaya çalışıyor. İngiltere, İtalya, Malezya, Singapur ve Cayman Adaları gibi ülkelerden gelen tehditlerin ardından CZ kısaltma adıyla bilinen şirket CEO’su Changpeng Zhao, Binance’e yasal uyumlulukları sağlayacak bir yönetici aradığını duyurmuştu. Ülkelerle olan uyumluluklarında tamamen iş birliğine açık şekilde davranan Binance, bu tutumuyla sebebiyle de ciddi yaptırımlara maruz kalmıyor ve ülkelerin isteklerini yerine getirmeye çalışıyor. Binance’e en son uyarı da dün Hollanda Merkez Bankası’ndan gelmişti. Banka, Binance’i zorunlu lisansları almadan faaliyet gösterdiği, para aklama ve terörizm fonlama karşıtı yasalara uyumsuzluğu gerekçesiyle tehdit etmişti. Kısa zaman önce de borsa hisse senetlerini kripto para haline getirerek kullanıcılarına sunan Binance, yine regülasyon engeline takılarak bu faaliyetini sonlandırmak zorunda kalmıştı. Kaldıraçlı işlemler konusunda da baskı altında olan Binance geçtiğimiz günlerde kaldıraç sınırlarını düşürmüştü. Binance‘in attığı her adım hükümetler tarafından çok yakından takip ediliyor.
Coinmarketcap.com verilerine göre Binance, günlük ortalama 27 milyon dolarlık işlem hacmiyle en büyük kripto para alım satım platformu konumunda. Kendisine en yakın rakibi Coinbase ise günlük ortalama 4 milyon dolarlık işlem hacmine sahip. Dolayısıyla Binance açık ara sektör lideri durumunda gözüküyor. Bir çok kullanıcı tarafından da güvenilir bulunan Binance her şeye rağmen sektördeki konumunu kaybetmesi beklenmiyor. Konuyla ilgili bağlantılı haberlerimizi aşağıdaki linklerden takip edebilirsiniz.
İngiltere Mali Denetim Otoritesi (FCA), Binance ’ın ülkedeki faaliyetlerini durdurmasını istedi!
İtalya Binance ’a karşı uyarı verdi! Binance küresel gücünü kaybeder mi?
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Kripto Para
Japonya Kripto Soygununda Yaklaşık 100 Milyon Dolar Çalındı!
Geçen hafta, kripto para platformu Poly Network bir soygunun merkezindeydi. Bir bilgisayar korsanının sistemdeki bir güvenlik açığından yararlanmasının ardından 600 milyon dolar çalındı.
Poly Network, “Hack’lenen para miktarı, kesin (merkezi olmayan finans) tarihindeki en büyüklerden biri” dedi.
O zamandan beri Bay Beyaz Şapka adı altında çalışan bilgisayar korsanı, 600 milyon dolarlık varlığı iade etti.
Bu seferki kurban önde gelen Japon kripto para borsası Liquid. Henüz net bir sayı yok ama yaklaşık 100 milyon dolar çalındığı tahmin ediliyor.
Şirket, bazı dijital para cüzdanlarının “tehlikeye atıldığını” duyurdu.
Bu soygun ile birlikte, son günlerde gerçekleşen ikinci büyük kripto para hırsızlığı.
Şirket, Twitter’da “#LiquidGlobal ılık cüzdanlarınızın tehlikeye girdiğini duyurduğumuz için üzgünüz, varlıkları soğuk cüzdana taşıyoruz” dedi.
‘Sıcak’ veya ‘ılık’ olarak adlandırılan dijital cüzdanlar genellikle çevrimiçi tabanlıdır. ‘Sıcak’ cüzdanlar, kullanıcıların kripto para birimlerine daha kolay erişmelerine izin verecek şekilde tasarlanır. ‘Soğuk’ cüzdanlar ise çevrimdışıdır ve erişilmesi daha zordur. Bu nedenle, genellikle daha güvenlidir.
Blockchain analitik firması Elliptic yaptığı analizinde, Bitcoin ve Ethereum coin’leri ile birlikte yaklaşık 97 milyon dolarlık kripto paranın çalındığını söyledi.
Liquid, çalınan kripto para birimlerinin hareketini takip ettiğini ve varlıkları dondurmak ve kurtarmak için diğer borsalarla birlikte çalıştığını söyledi.
2014 yılında kurulan Liquid, 100’den fazla ülkede faaliyet göstermekte ve dünya çapında milyonlarca müşteriye hizmet vermektedir. CoinMarketCap verilerine göre günlük işlem hacimlerine göre dünyanın en büyük 20 kripto para borsasından biridir.
Liquid, büyük bir soyguna uğrayan tek Japon kripto para birimi platformu değil.
2014 yılında Tokyo merkezli borsa MtGox, neredeyse yarım milyar dolarlık bitcoin kaybolduktan sonra çöktü. Coincheck ise 2018’de 530 milyon dolarlık bir soygunda hack’lendi.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
XIAOMI | Nesini Seviyorsunuz? #1
Ethereum Fiyatı 6000 dolar olabilir mi? Uzman Analistten Cevap…
Google Pixel 6 Serisi Çin’de Üretilecek
WhatsApp Çoklu Cihaz Desteği, iPad ile Geliyor
Motorola Moto G50, Geekbench’te Görüntülendi
XIAOMI | Nesini Seviyorsunuz? #1
OPPO İLE 1 GÜN GEÇİRMEK | OPPO A54 – OPPO Band – OPPO Enco Air
Cuma Raporu #168: Vivo V21 serisi, gelişen robotlar ve dahası
Beklenen Telefon Poco X3 GT, Dimensity 1100 İşlemcisiyle Türkiye’de Tanıtıldı!
(HEDİYELİ) Amazfit Neo İncelemesi | YENİ NESİL ASKER SAATİ
XIAOMI | Nesini Seviyorsunuz? #1
OPPO İLE 1 GÜN GEÇİRMEK | OPPO A54 – OPPO Band – OPPO Enco Air
Cuma Raporu #168: Vivo V21 serisi, gelişen robotlar ve dahası
Beklenen Telefon Poco X3 GT, Dimensity 1100 İşlemcisiyle Türkiye’de Tanıtıldı!
(HEDİYELİ) Amazfit Neo İncelemesi | YENİ NESİL ASKER SAATİ
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.