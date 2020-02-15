Eskiden olan bir şeyin tekrar olmasını ister miydik? – Sizden Gelenler #63

Sizden Gelenler #63 videomuzda, yine sosyal medyadan bize sorduğunuz soruları yanıtladık.

İlginizi çekebilir: Aliexpress’ten sipariş vermek mantıklı mı? – Sizden Gelenler #62

reklam

Sizden Gelenler #63 Soru Zaman Çizelgesi

0:14 Nasılsınız?

1:20 P30 prodan sonra mate 30 pro deneyimin nasıldı?

3:03 Günümüzde iphone 11’ler samsung s20’ler çıkmışken, hala P30 almak mantıklı mı? P30, bana her yönüyle bir amiral gemisi hissiyatı verir mi? P30’un fiyatı düşer mi/düşerse ne zaman düşer?

4:30 S20 hakkında neler düşünüyorsunuz ve s20 ultra kamera dizilimi tek bana mı çirkin geldi?

8:50 Mi 10 pro mu s20 ultra mı?

12:20 Bir gün ölmek için neden her gün yaşıyoruz Kerem reis?

13:53 Aradığımı buldum dediğiniz uygulama var mı? – Murat Özdemir

15:55 Mobil Dünya kongresi iptal olması konusunda görüşleriniz nelerdir ve geleneksel olarak tanıtılan teknoloji ve cihazlar için nasıl bir yol izleyecekler?

19:35 Abi Nvidia GeForce Now hakkında düşünceleriniz nedir? – Nail Soylu

21:12 Huawei dışında diğer markaların google ile ilgili sorunu var mı olacak gibi mi ?

22:37 Herkese merhaba. Eskiden olan ve şu an olmayan herhangi bir şeyin tekrar olmasını ister miydiniz?

22:47 Laptop’u şarjda mı şarjda olmadan mı kullanalım?

25:04 Bluetooth kulaklık ve akıllı saat aynı anda telefona bağlanır mı? Sorun yaşar mıyım?