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Eskiden olan bir şeyin tekrar olmasını ister miydik? – Sizden Gelenler #63

Sizden Gelenler #63 videomuzda, yine sosyal medyadan bize sorduğunuz soruları yanıtladık.

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Sizden Gelenler #63 Soru Zaman Çizelgesi

0:14 Nasılsınız?

1:20 P30 prodan sonra mate 30 pro deneyimin nasıldı?

3:03 Günümüzde iphone 11’ler samsung s20’ler çıkmışken, hala P30 almak mantıklı mı? P30, bana her yönüyle bir amiral gemisi hissiyatı verir mi? P30’un fiyatı düşer mi/düşerse ne zaman düşer?

4:30 S20 hakkında neler düşünüyorsunuz ve s20 ultra kamera dizilimi tek bana mı çirkin geldi?

8:50 Mi 10 pro mu s20 ultra mı?

12:20 Bir gün ölmek için neden her gün yaşıyoruz Kerem reis?

13:53 Aradığımı buldum dediğiniz uygulama var mı? – Murat Özdemir

15:55 Mobil Dünya kongresi iptal olması konusunda görüşleriniz nelerdir ve geleneksel olarak tanıtılan teknoloji ve cihazlar için nasıl bir yol izleyecekler?

19:35 Abi Nvidia GeForce Now hakkında düşünceleriniz nedir? – Nail Soylu

21:12 Huawei dışında diğer markaların google ile ilgili sorunu var mı olacak gibi mi ?

22:37 Herkese merhaba. Eskiden olan ve şu an olmayan herhangi bir şeyin tekrar olmasını ister miydiniz?

22:47 Laptop’u şarjda mı şarjda olmadan mı kullanalım?

25:04 Bluetooth kulaklık ve akıllı saat aynı anda telefona bağlanır mı? Sorun yaşar mıyım?

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Teknolojiyle içli dışlı olmayı seven, yapay zeka teknolojilerine hayran, kendi halinde bir yazar.

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Cuma Raporu #89: S20 ailesi, Mi 10 ve dahası

14 Şubat 2020

Yazan:

Cuma Raporu

Cuma Raporu #89 videomuzda yine haftanın öne çıkan gelişmelerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

İlginizi çekebilir: Cuma Raporu #88: Türk Mi geliyor, Realme 5i fiyatı ve dahası

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Cuma Raporu #89 haberleri zaman çizelgesi

08:07 Mobil Dünya Kongresi (MWC) iptal kararı

13:50 Samsung Galaxy S20 ailesi ve Z Flip tanıtımı

26:49 Turkcell ve Huawei’nin birlikte düzenlediği basın toplantısı

35:53 Mi 10 ve Mi 10 Pro modelleri tanıtımı

45:50 KVKK’dan veri ihlali yapanlara ceza

51:30 Crash Bandicoot, akıllı telefonlara geliyor

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TürkMi PTT’de açıldı! (Fiyatlar açıklamada) (VIDEO)

14 Şubat 2020

Yazan:

TürkMi

TürkMi, Xiaomi’nin Türkiye’deki distrübütörü olarak PTT(Kadıköy Sahil) şubesindeki yeni kiosk açılışını gerçekleşti.

İlginizi çekebilir: Uygun fiyatlı Xiaomi’ler burada olacak! TürkMi geliyor (30 ürün hediye)

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TürkMi’nin İstanbul’daki ilk (PTT Kadıköy Çarşı) şubesi açılmış oldu. Türkiye’deki ise Ankara (Ulus), Gaziantep (Çarşı) ve İstanbul (Kadıköy Sahil) şubeleriyle birlikte, toplamda üç şubesi aktif olarak hizmet gösteriyor.

Yeni açılan TürkMi şubesindeki ürünlerin fiyatları neler? (Bizim seçtiklerimiz)

Redmi AirDots: 90 TL

Redmi Note 8 (64 GB): 1449 TL

Redmi Note 8 Pro (64 GB): 2149 TL

Xiaomi Mi 9T: 2399 TL

Mi Note 10: 4899 TL

Mi 9 Lite: 2199 TL

Xiaomi Mi A3: 1399 TL

İndirimler yarın da devam ediyor olacak!

Yarın (Cumartesi); Hardware Plus ekibi olarak, saat sabah 10:00 itibarıyla, PTT şubesinde yine olacağız.

Mağazaya ilk gelen müşterilere ve ayrıca TürkMi Telekom (@turkmitelekom) Instagram hesabından hediyeler dağıtacağız.

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Fotoğraf Makinesi

vLog için en ideal kamera! | DJI Osmo Pocket inceleme

14 Şubat 2020

Yazan:

vLog için en ideal kamera! | DJI Osmo Pocket inceleme

YouTuber ve vlogger kitlesi için taşınabilir ve en ideal ürün konumunda olan DJI Osmo Pocket incelemesi ile karşınızdayız.

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DJI Osmo Pocket, cepte taşınabilir boyutu, gimbal ile stabilizasyon ve 4K 60 fps çekim desteğiyle kamera, mikrofon ve birçok aparat ihtiyacından sizi kurtarıyor.

121,9 × 36,9 × 28,6 mm boyutlarında ve sadece 116 gram ağırlığında olan Osmo Pocket, 12 MP değerinde 1/2.3” CMOS sensör ile geliyor. Bu sayede 4K 60 fps’te 100 Mbps çekim desteği sunan cihaz tam bir vlog canavarı.

80 derecelik FOV açısına sahip olmasıyla rahat kullanım sağlayan ürün, üzerindeki ekranı ile de çekim sırasında olup biteni rahatlıkla görmenizi sağlıyor. Aynı zamanda kendinizi de rahatlıkla çekebildiğiniz ürünün detaylarını videomuzda görebilirsiniz.

İyi seyirler…

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