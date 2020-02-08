Sizden Gelenler
Aliexpress’ten sipariş vermek mantıklı mı? – Sizden Gelenler #62
Sizden Gelenler #62 videomuzda, yine her zaman olduğu gibi Facebook HWP Muhabbet, Instagram ve Twitter üzerinden bize sorduğunuz soruları yanıtladık.
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Zaman çizelgesi (Can Kahya’ya teşekkürler)
00:25 Geçtiğimiz sene iş yerimize düzenli gelen Vodafone satış temsilcisinden 16 megabit internet aldım. Satarken 65 lira dedi ve 6 ay sonra faturam 81’e döndü. Aradım 6 ile 24 ay arası bu şekilde fiyat dediler. MTK’ya şikayet ettim verdikleri cevap sözleşmede yazıyor. Her hangi bir işlem de olmadı, bunun aynısını seneler önce evime Türk Telekom bağlattığımda mağazada yaşamıştım, durum bana dolandırıcılık gibi geliyor. Çünkü sen bu sözleşmeyi okumadın diyorlar ama satış personelleri nasıl açıkça yalan söyler? Sizce bu konuda yapabileceğim bir şey var mı? Firmalar da açıkça satış yapabilmek adına görmezden geliyor.
3:40 Çin’deki corono virüsü Çinli şirketleri nasıl etkiler? şuanda yazılım departmanları çalışmıyor xiaominin.
5:55 Aliexpresten üzerinden şuanda sipariş vermek mantıklı mı? Virüs sebebiyle birde bir ürün için ölmeyelim.
7:59 Sizce realme ile Xiaomi arasındaki rekabet Türkiye’deki kullanıcılara ne gibi bir fayda sağlar? 2020’de ki 1500/2000 TL arasındaki telefonlar bu rekabette nasıl bir gelişim gösterir?
9:10 Sizce üniversite için laptop mu yoksa tablet mi almalıyım(uygun fiyatlı) 1. sınıf tıp öğrencisiyim arkadaşlarım çoğu tabletden not alıyor siz ne önerirsiniz?
10:53 Arabalarda vazgeçemediğimiz bir ürün olan mıknatıslı telefon tutucuların telefonlara tabletlere zararı varmıdır?
11:16 Sizce android one programi başariya ulaştımi? bir android one kullancisi olarak bekledigim uygun fiyata/güncel yazilim istegini çogu android one telefonda alamadim
13:19 Mac mi Windows mu? Neden?
15:01 Artık akıllı telefonlara eklenmesini beklediğiniz ama şu zamana kadar eklenmemiş, devrim niteliğinde bir yenilik var mıdır?
16:27 ASUS Zenfone telefonları ülkemizde neden tutulmadı? Fiyatına göre oldukça güzel performans veren cihazları vardı.
17:52 Sizce Mi Band 2 den Mi Band 4’e geçmek mantıklı mı?
18:37 1. Sorum xioami resmi distribütörü Evofone değil mi? Garanti servisi olarak ise genpa anlaşması yok mu? İstanbul Ankara İzmir dışında bildiğim kadarıyla fiziksel mağazasi yok. Fakat cepportun açmış olduğu diğer mağazalar içinde resmi diyorsunuz. Cepport KVK garantili gayri resmi bir mağazadır. Açıklama yapar mısınız? 2. Sorum. Samsung Galaxy wacth active 2 mi? Galaxy wacth mı? Piyasanın en iyi, en işlevsel, en farklı akıllı saati hangisidir?
Sizden Gelenler
Hangi şirketin CEO’su olmak isterdik? Sizden Gelenler #59
Sizden Gelenler #59 videomuzda, yine sosyal medyadan bize sorduğunuz soruları yanıtladık.
Zaman çizelgesi (Can Kahya’ya teşekkürler)
1:02 İstediğiniz bir şirketin CEO’su olma hakkınız olsaydı bu hangisi olurdu ve seçtiğiniz şirkette neyi veya neleri değiştirmek isterdiniz?
2:44 Sony Telefon Türkiye Pazarı Açılır Mı? / Sony Türkiye’ye ne zaman döner? Sony Xperia 5 almak istiyorum.
5:29 Ayriyeten Vestel z40 hakkında Vestel’in şu anki durumu hakkında ne düşündüğünüzü merak ediyorum?
9:49 Trans hümanizm hakkında ne düşünüyorsunuz? Dijital evreni biyolojik yapımızla bütünleştirmeli miyiz yoksa bu insanın kıyameti mi olur?
11:32 S20 serisi teknoloji dünyasında ses getirir mi? Özellikle kamera ve ekran konusunda.
12:55 Twitter akışında internet sorunu yaşayan birçok insana yardım etmeye çalışıyor Ersin Akman. Türkiye’nin en az sorun yaşatan internet servis sağlayıcısı kim? Acaba bir fiyat performans videosu gelir mi? Hangi internet sağlayıcısı konulu…
18:02 Stadia’nın 2020 macerası hakkında ne düşünüyorsunuz ? Yerli bir alternatif olsa(Sadece PC destekleyen) tutunabilir mi piyasada?
20:16 Gün içinde en çok hangi teknolojik aletleri kullanıyorsunuz?
22:18 Birbirinin kopyası olarak çıkan sürekli yeni model diye ekstra bir kamera ekleyip piyasaya sürülen telefonlar hakkında ne düşünüyorsun?
22:11 Piyasanın kalitesi sizce de düşmedi mi? Her marka her sene yeni bir cihaz tanıtmaya başladı bunun sonucunda bir müddet sonra sahip olunan cihazlar ya güncelleme almıyor ya da yeni aldığı güncelleme ile yavaşlatılıyor ve yeni çıkan ürüne yönlendiriliyor. Bu bir gerçek bu ne kadar adil bunun bir sınırı olmalı mıdır?
25:00 Sizce S20 ultra p40 pro ile yarışabilir mi kamera konusunda?
Sizden Gelenler
Türkiye’de teknolojik ürünler nasıl ucuzlar? Sizden Gelenler #58
Sizden Gelenler #58 videomuzda, yine sosyal medyadan bize sorduğunuz soruları yanıtladık.
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Zaman çizelgesi (Can Kahya’ya teşekkürler)
0:39 Vr, ar, hatta xr teknolojisi neden hak ettiği yere gelmedi. Gelir mi?
2:52 HTC’nin piyasadaki son durumu ne, yeni gelişmeler var mı?
5:11 Ülkemizde teknolojik aletlerin ucuzlaması için ne olması lazım yada ne yapılmalı? Çünkü çok pahalı.
8:59 Ükemizde yaşayan insanlara baktığımizda maalesef telefon kullanımının artması ve bağımlılık derecesine ulaşılması , sadece bir tutku için kullanılan , elde bırakılamayan , sürekli tüketilen ve zevki için model degistirilen bir nesne olarak görülmesi değil ; aynı zamanda telefonların vazgecilemez hale gelmesi ileride ne gibi sorunlara yol açabilir ve bu sorun ile ilgili düşüncelerinizi bizimle paylaşabilir misiniz?
13:24 İlerleyen dönemde oyun ve mobil uygulama incelemesi yapmayı düşünüyor musunuz? Özellikle çok fazla bilinmeyen, popüler olmamış ama göz önünde bulunması gereken uygulama ve oyunlar olarak soruyorum?
16:33 Telefonlardan alınan IMEI kayıt ücreti hakkında ne düşünüyorsunuz? Bizim işyerinde yabancı bir arkadaş var iPhone 6 telefonu var ve kayıt ettirmediği için kapandı doğal olarak. Bu telefon için 1800 küsür lira para isteniyor telefonun değeri zaten o kadar etmiyor şu an. Bu durumla alakalı telefonların değerine göre ya da alındığı yıla göre ya da telefonun model yılına göre imei kayıt ücretlerinde bir düzenleme yapılması daha mantıklı olmaz mı? Bu konuda özellikle Ersin Abi’nin görüşlerini ve önerilerini merak ediyorum. Yetkililer bu duruma el atabilirler. Malum Ersin abi konuşunca cumhurbaşkanı bile duyuyor.
19:05 Realme, Türkiye’ye bu ay girecekti ama herhangi bir iz yok. Aynı şeyler oneplus için de geçerli. Bunlarla ilgili bir detay elinize ulaştı mı?
20:18 Abi s10 lite ve note 10 lite hakkında düşünceniz nedir 4500-5000 TL arası olması mümkün mü?
23:40 Sizce adidas ve nike gibi markaların özel ayakkabı tasarımlarını yaptırması gibi markalar telefonların özelliklerinin seçilebilmesi işine girer mi? Mesela xiaomi mi note 10 için web sayfasına gireceğiz ve ben 6gb ram, 128gb bellek, stereo hoparlör, 3000mah batarya vs gibi özellikleri seçeceğim ama bir başkası farklı özellikleri seçip fiyat ödeyecek. Sizce bu uygulanabilir bir şey mi?
Sizden Gelenler
Bu senenin markası hangisi olur? – Sizden Gelenler #57
Sizden Gelenler #57 serimizin bu bölümünde de her zaman olduğu gibi sizlerin sosyal medya hesaplarımız ve HWP Muhabbet grubu üzerinden sorduğunuz soruları cevaplıyoruz.
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Sizlerden gelen soruların dakikalarını çıkartıp zaman çizelgesini hazırlayan Can Kahya’ya teşekkür ederiz.
Sizden Gelenler #57 soruları;
0:13 Keyifler nasıl?
1:05 Sorum Yıldıray abiyle cihaz incelemesi yapmayı düşünüyor musunuz acaba?
2:20 Bir Android telefonunda telefonun ram değeri mi yoksa işlemcisi mi daha önemli?
4:20 Realme bu ay Türkiye pazarına giriş yapacak diye biliyorum. Realme hakkındaki fikirlerinizi paylaşır mısınız? Türkiye pazarında nasıl bir etkisi olur sizce?
7:05 Öğrenci arkadaşlara hangi ipad modelini önerirsiniz ve tabletlere bakışınız nedir?(işlevsellik)
11:06 Kanayan yaraya parmak basacağım: şu hızlı şar adaptörleri. Kimisi 2a, 2.1a, 5a. Sürüyor gidiyor. Adaptörümüzü ezkaza kaybettik ya da bozuldu. Telefoncular “Al ya! Bu doldurur” diye sattıkları ya bozuluyor ya da 5 saate doldurmuyor. Hwp hangi markayı önerir ve nasıl alım yapılmalı? Şahsen Çin’den aldığım ugreen, Tr’den temin edilecek Anker ve spigen benim denediğim adaptörler. Herkesin aklında da şu soru var orijinalinde 5a var ben buna daha üstü bağlarsam pil performansı düşer mi çabuk yıpranır mı?
15:13 Xiaomi markası çalışanları için düzenli sağlık kontrolü sağlıyor mu? Malum sar değerleri çok yüksek. Biz tek cihaz kullanırken sorun hafif gözüküyor. Bu insanlar o kadar cihaz içinde saatlerde duruyor. Sizce zararlı değil mi?
17:32 Mı note 10daki 730g işlemcisinin kameraya yettiğini düşünüyor musun?
19:08 Vikipedi ne zaman açılır bilginiz var mı?
19:56 2019’un size göre en aktif, dolu dolu geçiren her modeli ses getiren, konuşulan model (Marka) hangisi veya hangileriydi?
22:21 Akıllı telefon dünyası sizce bir doyuma ulaştı mı?
24:06 Sizce yerli arabanın en iyi ve en kötü yönü nedir? Neden alınır, neden alınmaz? Ersin’in cevabını özellikle merak ediyorum.
31:11 Bu sene mobil alanda en büyük yeniliği getirecek ve konuşulacak marka hangisi olur?