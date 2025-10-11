Amiral gemisi segmentinde rekabet giderek kızışıyor. HONOR Magic7 Pro ve Xiaomi 15T Pro, üst düzey donanımıyla kullanıcıların ilgisini çeken iki güçlü model olarak öne çıkıyor. Her iki cihaz da tasarım, kamera ve performans tarafında iddialı olsa da hedefledikleri kullanıcı profili ve sundukları deneyim açısından bazı farklar barındırıyor. Bu karşılaştırmada, iki modelin detaylarına inerek hangisinin daha dengeli bir tercih sunduğunu inceliyoruz.

Tasarım tarafında iki cihaz da premium malzeme kalitesiyle geliyor. Xiaomi 15T Pro, 7.96 mm kalınlık ve 210 gram ağırlığıyla daha hafif ve ince bir gövdeye sahipken, HONOR Magic7 Pro 8.8 mm kalınlıkta ve 227 gram ile daha ağır bir yapı sunuyor. Magic7 Pro’nun IP69 sertifikası, Xiaomi’nin IP68’ine kıyasla suya ve toza karşı daha yüksek dayanıklılık sağlıyor. Ekran tarafında Xiaomi 15T Pro, 6.83 inç büyüklüğünde 1.5K AMOLED paneli, 144 Hz yenileme hızı ve 3200 nit parlaklığıyla öne çıkarken; HONOR Magic7 Pro 6.8 inç OLED ekranında 5000 nit tepe parlaklık sunarak özellikle güneş altında daha iyi bir görünürlük sağlıyor.

Kamera performansında HONOR Magic7 Pro daha iddialı bir sistemle karşımıza çıkıyor. Cihazın 50 MP değişken diyaframlı ana kamerası, 200 MP telefoto sensörü ve 50 MP ultra geniş açılı kamerası, farklı senaryolarda tutarlı sonuçlar sunuyor. Xiaomi 15T Pro ise 50 MP LightFusion 900 sensörlü ana kamerası ve 5x optik zoom sunan ISOCELL JN5 telefoto sensörüyle oldukça güçlü bir alternatif. Video tarafında Xiaomi 8K 30fps desteğiyle teknik olarak önde görünürken, HONOR 4K 60fps kayıt kalitesiyle daha dengeli bir video deneyimi sunuyor.

Performans kısmında iki cihaz da amiral gemisi seviyesinde. Xiaomi 15T Pro MediaTek Dimensity 9400+ işlemcisinden güç alırken, HONOR Magic7 Pro yeni Snapdragon 8 Elite yonga setiyle geliyor. Snapdragon platformu, verimlilik ve ısı yönetimi konusunda küçük bir avantaj sağlarken, MediaTek tarafı özellikle grafik performansında güçlü bir performans ortaya koyuyor. Batarya tarafında ise HONOR 5850 mAh kapasite, 100W kablolu ve 80W kablosuz şarj ile öne çıkarken; Xiaomi 15T Pro 5500 mAh, 90W kablolu ve 50W kablosuz şarj sunuyor.

Fiyat kısmına geldiğimizde HONOR Magic7 Pro’nun yaklaşık 53.000 TL civarındaki etiketi, sunduğu gelişmiş kamera sistemi ve daha hızlı şarj değerleriyle orantılı. Xiaomi 15T Pro ise 47.000 – 50.000 TL bandında yer alarak fiyat/performans açısından daha ulaşılabilir bir seçenek oluyor. Sonuç olarak HONOR Magic7 Pro, profesyonel kamera deneyimi ve üst düzey şarj hızı isteyenler için daha uygunken, Xiaomi 15T Pro daha hafif tasarımı ve güçlü ekranıyla performans odaklı kullanıcıların beklentisini karşılayan rasyonel bir alternatif olarak öne çıkıyor.

#Xiaomi #HONOR #Xiaomi15TPro