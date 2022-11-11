Bilgi İşlem Müdürü emekliye ayrılan Apple’ın, bilgi sistemleri ekibine liderlik edecek yeni bir yönetici bulduğu bildirildi.

Konuyla ilgili bilgi sahibi kişiler Bloomberg’e eski Facebook yöneticisi Timothy Campos’un Bilgi Sistemleri ve Teknoloji (IS&T) departmanını yöneteceğini söyledi. IS&T departmanı Apple’ın çevrimiçi hizmetler altyapısını, müşteri desteğini ve web sitesini yönetiyor.

Ayrıca bkz: Elon Musk, Tesla Hisselerinin Neredeyse 4 Milyar Dolarını Sattı



Campos, Apple’a katılmadan önce 2010-2016 yılları arasında Facebook’ta benzer bir görevde çalıştı. Ayrıca yarı iletken firması KLA Corp’ta IS&T ekibinde çalıştı.

Apple son aylarda bir dizi üst düzey yöneticisini kaybediyor. Baş ürün tasarımcısı Evans Hankey önümüzdeki yıl şirketten ayrılıyor. Online perakendeden sorumlu başkan yardımcısı Anna Matthiasson da görevinden ayrılıyor. Gizlilikten Sorumlu Başkan Jane Horvath da birkaç hafta önce bir hukuk firmasında çalışmak üzere Apple’dan ayrıldı.

Kaynak: Bloomberg, 9to5Mac