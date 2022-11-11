Elon Musk, 44 milyar dolarlık Twitter satın alımını kapattıktan sonra elektrikli otomobil (EV) şirketi Tesla’da en az 3.95 milyar dolarlık hisse daha sattı. Geçen hafta gerçekleşen son satışların nedeni henüz açıklanmadı.

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile yapılan başvurulara göre Musk, Tesla’nın 19,5 milyon hissesini daha sattı. Musk, hisse senedinin %50’nin üzerine çıktığı bir yıl olan 2021’de yaklaşık 22 milyar dolar değerinde Tesla hissesi sattı. Bu yıl ise, nisan ayında 8 milyar doların üzerinde ve ağustos ayında yaklaşık 7 milyar doların üzerinde hisse sattı.

Musk kendi sermayesinden harcamanın yanı sıra, anlaşmayı finanse etmek veya mevcut hisselerini Twitter için holding şirketine devretmek için hisse senedi yatırımcıları Binance, Andreessen Horowitz, Jack Dorsey ve Suudi Arabistan prensi Alwaleed bin Talal bin Abdulaziz de dahil olmak üzere bu ortaklara güveniyordu.

Senatör Chris Murphy (D-Conn), Musk’ın özel satın alma anlaşmasının ardından Suudi Arabistan’ın Twitter’daki hissesinin ulusal güvenlik üzerindeki etkilerinin araştırılması için çağrı yaptı.

9 Ağustos’ta Musk, hayranlarına olası bir Twitter satın alımını finanse etmek için Tesla hisselerini sattığını söyledi. Bir tweet’te, “Twitter’ın bu anlaşmayı kapatmaya zorlaması *ve* bazı özsermaye ortaklarının gerçekleşmemesi (umarım olası değil) durumunda, Tesla hisselerinin acil satışından kaçınmak önemlidir.” dedi.

O sırada Musk, nisan ayında önerdiği ve kabul ettiği anlaşmadan çıkmak için mahkemede hala sosyal medya şirketiyle savaşıyordu. Satın alma işlemini kapattığından beri Musk, kod incelemesi ve diğer çalışmalarda kendisine yardımcı olmak için düzinelerce Tesla mühendislerini Twitter’a çekti.

Bugüne kadar yaklaşık %33 değer kaybeden Nasdaq Composite ile karşılaştırıldığında, Tesla hisseleri %46 oranında değer kaybetti. Böylece Musk’ın servetinin büyük bir kısmını sildi. Ancak Forbes’a göre 200 milyar dolara yakın net servetiyle hala dünyanın en zengin insanı.

Aynı zamanda SpaceX’in CEO’su olan Musk, “Twitter doğru yola koyulduğunda, bence yönetilmesi çok daha kolay bir şey.” dedi. Musk, Twitter’ın yeni CEO’sunun kim olacağını söylemedi. Ancak şirketteki tek yönetici rolünün yalnızca geçici olduğunu öne sürdü.

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Salı günü Tesla, olası bir hidrolik direksiyon sorunu nedeniyle ABD’deki 40.000’den fazla otomobilini geri çağırdı. EV üreticisi, araçların hidrolik direksiyon destek sisteminin bozuk yollarda veya bir çukura çarptıktan sonra arızalanabileceğini söyledi.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, özellikle düşük hızlarda daha fazla direksiyon çabası gerektirebileceğini ve çarpışma risklerini artırabileceğini söyledi. Tesla, sistemi yeniden kalibre etmek için bir yazılım güncellemesi yayınladı. Sorunla bağlantılı olarak herhangi bir yaralanma veya ölümden haberdar olmadığını söyledi.