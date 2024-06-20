Apple, bugüne kadar birçok dava ile karşı karşıya kalmış bir teknoloji devi konumunda. Ancak bu seferki dava, oldukça ilginç ve beklenmedik bir nedenle gündemde. İngiliz bir işadamı, silindiğini sandığı mesajların eşi tarafından bulunması sonucu boşanma sürecine girdi ve Apple’a dava açtı. Anonim kalmak isteyen işadamı, iPhone’unun iMessage uygulamasını kullanarak bir seks işçisiyle mesajlaştı ve bu mesajları sildi. Ancak bu mesajlar, ortak kullanılan aile iMac’inde tekrar ortaya çıktı ve olaylar çığırından çıktı.

Apple aldatma davasında!

İşadamı, iPhone’undaki mesajları sildiğinde tamamen ortadan kalktığını düşünüyordu. Ancak, aynı Apple kimliğiyle oturum açtığı için mesajlar otomatik olarak aile iMac’i ile senkronize edildi. Bu durumu fark etmeyen adam, mesajların eşi tarafından bulunması sonucu zor durumda kaldı. Eşi, bu mesajları görür görmez boşanma davası açtı ve sonuçta işadamı 5 milyon sterlinlik yerleşim ödemek zorunda kaldı.

Adam, Times gazetesine yaptığı açıklamada, “Size bir mesajın silindiği söylenirse, silindiğine inanma hakkınız vardır,” diyerek Apple’a sert eleştiriler yöneltti. Apple’ın, kullanıcıları mesajların diğer cihazlardan da silinmediği konusunda bilgilendirmediğini iddia eden işadamı, bu nedenle Apple’a 5 milyon sterlinlik dava açtı. Amacı, bu davayı bir grup davasına dönüştürerek benzer durumda olan diğer mağdurların da haklarını aramasını sağlamak.

İşadamının avukatı Simon Walter, The Telegraph’a verdiği demeçte, “Apple, kullanıcılarına mesajların silinme süreci hakkında net ve açık bilgi sağlamıyor. Bu da kullanıcıları yanıltıcı bir duruma sokuyor.” dedi. Walter, mesajların senkronize edilmesi durumunda silinme işleminin de aynı şekilde tüm cihazlarda gerçekleştirilmesi gerektiğini savundu. “Apple’ın bu konuda net bir uyarı mesajı ile kullanıcıları bilgilendirmesi gerekirdi. Bu mesaj, ‘Bu mesajlar yalnızca bu cihazda silinir’ şeklinde olmalıydı,” diye ekledi.

Avukat, Apple’ın istemlerinin yanıltıcı olduğunu ve bu nedenle müvekkilinin büyük bir mağduriyet yaşadığını belirtti. Apple henüz bu dava ile ilgili resmi bir açıklama yapmadı, ancak davanın sonucu teknoloji devinin mesajlaşma hizmetleri politikaları üzerinde büyük bir etki yaratabilir.

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Bu dava, teknoloji şirketlerinin kullanıcılarına sundukları hizmetler hakkında ne kadar şeffaf ve açık olmaları gerektiği konusunda önemli bir örnek teşkil ediyor. İşadamının yaşadığı bu talihsiz durum, teknoloji dünyasında kullanıcıların haklarını koruma ve bilgilendirme gerekliliğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Apple’ın bu dava karşısında nasıl bir savunma yapacağı ve sonuçlarının ne olacağı merakla bekleniyor.