Not: Bu videoda yer alan Magic V2 modeli katlanır telefon, inceleme örneği olarak HONOR Türkiye tarafından temin edilmiştir.
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İçindekiler
iPhone’dan Katlanır Telefona Geçmek | Mert HONOR Magic V2’yi Beğendi Mi?
Normalde bir iPhone kullanıcısı olan Mert, bu videoda bir süre deneyimlediği HONOR Magic V2 modeli hakkındaki düşüncelerini aktarıyor. Üniversiteli bir öğrenci gözünden, bir iPhone kullanıcısı genç gözünden cihazların detaylarını aktaran Mert’e Aydoğan soruları ile eşlik ediyor.
HONOR Magic V2 özellikleri;
- Açık: 156,7 x 145,4 x 4,8 mm (4,7 mm PU)
- Kapalı: 156,7 x 74 x 10,1 mm (9,9 mm PU)
- Ağırlık: 237 gram (231 gram PU)
- Dış Ekran: 6,43 inç FHD+ 2376 x 1060 piksel OLED, 120 Hz, 1600 nit
- İç Ekran: 7,92 inç QHD+ 2344 x 2156 piksel OLED, 120 Hz, 2500 nit
- Ekran Geliştirme: 10 bit, DCI-P3, HDR10+, IMAX Enhanced
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
- Grafik: Adreno 740
- Bellek: 16 GB
- Depolama:256 GB / 512 GB
- Arka Kamera: 50 MP f/1,9 OIS, 50 MP f/2,0 Geniş Açı, 20 MP f/2,4, OIS Telefoto
- Video: 4K 60 fps
- Ön Kamera: 16 MP f/2,2
- Ön Video: 4K 30 fps
- Ses: Stereo Hoparlör
- Ses Geliştirme: DTS:X Ultra
- Batarya: 5.000 mAh
- Batarya Türü: Silikon Karbon
- Şarj: HONOR 66 Watt Süper Şarj
- USB: USB 3.1 Gen 1 Tip-C
- Bağlantı: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, 5G, VoLTE, ViLTE, Kızılötesi