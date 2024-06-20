Not: Bu videoda yer alan Magic V2 modeli katlanır telefon, inceleme örneği olarak HONOR Türkiye tarafından temin edilmiştir.

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Normalde bir iPhone kullanıcısı olan Mert, bu videoda bir süre deneyimlediği HONOR Magic V2 modeli hakkındaki düşüncelerini aktarıyor. Üniversiteli bir öğrenci gözünden, bir iPhone kullanıcısı genç gözünden cihazların detaylarını aktaran Mert’e Aydoğan soruları ile eşlik ediyor.

HONOR Magic V2 özellikleri;