Haber
Ericsson: İsveç’te Huawei yoksa biz de yokuz!
Amerika’nın Huawei üzerinde uyguladığı ticari ambargo, bazı Avrupa ülkeleri tarafından da doğrudan destek görüyor. Huawei’ye destek veren şirketlerden Ericsson, İsveç’in rakibi üzerinde uyguladığı altyapı ambargosuna devam etmesi halinde ülkeden çekilmeyi düşüneceklerini açıkladı.
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Ericsson, rakibi Huawei’nin İsveç’teki yasağına karşı çıktı!
İsveç’in Daily News gazetesindeki habere göre, Ericsson CEO’su Börje Ekholm geçtiğimiz günlerde Ticaret Bakanı Anna Hallberg için bir mektup kaleme aldı. Mektupta İsveç’in Huawei ve ZTE üzerinde uyguladığı kısıtlamadan söz eden Ekholm, durumun çözülmemesi halinde Ericsson’un kendi ülkesinden çekilebileceği restinde bulundu. Şirketin CEO’su, mektubun ortaya çıkmasının ardından durumu doğrulayarak rakibine destek verdiklerini açıkça ifade etti.
Mektubun muhatabı olan İsveç Ticaret Bakanlığı ise Ericsson’un bu uyarısını pek ciddiye almamış gibi görünüyor. Bakan Halberg, Huawei hakkındaki kararın ulusal savunma komisyonunun tavsiyesiyle alındığını belirterek yasağın kısa vadede kaldırılmayacağını belirtti. Bu durumda Ericsson cephesinden gelen rest bir anlamda boşa düşmüş oldu.
Ericsson’un kendi ülkesine uyguladığı Huawei çıkışı, şirketin küresel hedefleri düşünüldüğünde pek de sürpriz değil. Şirketin 5G projesinde Çin pazarı büyük öneme sahip ve Ericsson Çin’in bir misilleme yapmasından endişe ediyor. Dolayısıyla İsveçli şirketin bu adımı atarken kendi menfaatini de düşündüğü söyleniyor. Son olarak Huawei ve Ericsson’un haricinde 5G çalışmaları yapan Nokia’nın ise bu konuda çekimser kalmayı tercih ettiğini belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Nubia Snapdragon 888 işlemcili cihazı ile Geekbench’e uğradı!
Nubia Snapdragon 888 işlemcisini kullanan bir akıllı telefon geliştiriyor. Firmanın yeni amiral gemisi Geekbench üzerinde görüntülendi.
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Nubia NX669J Geekbench üzerinde ortaya çıktı!
Amiral gemisi akıllı telefon rekabeti kızışmaya devam ediyor. Ardı ardına modelin kullanıcılarını karşıladığı rekabette her geçen gün daha yeni daha gelişmiş cihazlar piyasaya sürülüyor. Rekabette yerini alan firmalardan olan Nubia da, yeni amiral gemisi akıllı telefonu ile alakalı ilk bilgileri yavaştan bizlere sunmaya başladı. Snapdragon 888 işlemcisi ile Geekbench platformuna uğrayan akıllı telefonun test sonuçları ortaya çıktı. Tekli çekirdek performansında 1004 puan alan akıllı telefon, çoklu çekirdek performansında ise 3306 puanı hanesine yazdırmayı başardı.
İsmi henüz belli olmayan akıllı telefonun, Red Magic serinin son üyesi olması bekleniyor. Elektrokromik panel ile piyasaya çıkacağı ortaya çıkan akıllı telefonun, Geekbench‘e uğrayan cihaz olup olmadığı ise henüz kesin değil. Zira geçtiğimiz aylarda Z serisinden bir modelin de Snapdragon 888 işlemcisiyle geleceğini açıklayan Nubia, ser verip sır vermiyor. 8 GB RAM kapasitesi ile kullanıcılarını karşılayacağı öğrenilen akıllı telefonun, Android 11 sürümü ile piyasaya çıkması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde daha detaylı teknik özelliklerini bizlere sunması beklenen akıllı telefonun amiral gemisi rekabette öne çıkıp çıkamayacağı merak konusu. Bakalım firma, beklentileri karşılamayı başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.
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Donanım
100-250 TL Arası En İyi 5 Oyuncu Mouse Önerisi!
100-250 TL arasında seçtiğimiz en iyi 5 oyuncu mouse’unu seçmekte zorluk yaşıyorsanız işte karşınızda 100-250 TL civarında aradığınız en iyi oyuncu mouse modelleri.
Oyuncu ekipmanları gün geçtikçe piyasaya hakim oluyor. Tabi ürünler arttıça oyuncuların kafası daha da karışıyor. 2021’e yeni girmişken, sizler için 100-250 TL arasındaki en iyi 5 oyuncu mouse’unu listeledik.
Aynı zamanda ürünleri satın almak isterseniz linklerini yazı içerisinde bulabilirsiniz. Ayrıca ürünlerin tamamına en aşağıdaki bağlantılardan da ulaşabilirsiniz. İşte pahalıdan ucuza 100-250 TL arası en iyi 5 oyuncu mouse önerisi!
HP 1KF75AA OMEN!
Listemizin ilk sırasında bilgisayar dünyasında sıkça adını duyduğumuz HP markasının 1KF75AA OMEN modeli var. Bu oyuncu mouse’u 12000DPI hassasiyet değeri ile listemizin en dikkat çeken modellerinden birisi. Ergonomik tasarımı ile ele oturan HP 1KF75AA OMEN, kablolu tasarımı ile oyundan bir an olsun geri kalmamanızı sağlıyor.
Yan tarafında bulunan iki düğmeyi herhangi bir yazılım kullanmadan istediğiniz oyunda istediğiniz fonksiyona tanımlayabiliyorsunuz. Ayrıca üst kısımdaki DPI tuşu ise mouse hassasiyet seçenekleri arasında geçiş yapmanız mümkün. HP 1KF75AA OMEN’i Hepsiburada üzerinden satın almak için buraya, Trendyol üzerinden satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
Logitech G300s!
Yılların eskitemediği modellerden birisi olan Logitech G300s hala listelerde adını duyuruyor. Gerçekten iyi bir mouse olarak bilinen G300s, ufak tasarımı ile daha küçük elli oyuncular için bulunmaz nimet. 9 adet programlanabilir tuşu üzerinde taşıyan G300s, iki el kullanımına uygun şekilde tasarlanmış.
7 farklı renk seçeneği ile tarzını yansıtan G300s, 1ms tepkime süresi sunuyor. Ayrıca bir yazılımı bulunan mouse’un Hepsiburada üzerindeki fiyatına buradan, Trendyol üzerindeki fiyatına ise buradan ulaşabilirsiniz.
Logitech G102!
100-250 TL fiyat aralığındaki mouse’lara baktığımızda karşımıza bir Logitech modeli daha çıkıyor. Bu sefer daha sade ve şık tasarımlı G102 bizleri karşılıyor. 8000DPI‘a kadar hassasiyet sunan G102, 6 adet programlanabilir tuş ile birlikte geliyor.
Logitech G HUB programını destekleyen G102, üzerinde RGB aydınlatmalar taşıyor. Arıca ergonomik tasarımı ile rahat bir kullanım sunan G102, 1ms tepkime süresi sunuyor. 85 gram ağırlığındaki hafif oyuncu mouse’u Logitech G102’yi Hepsiburada üzerinden incelemek için buraya, Trendol üzerinden incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.
Gamepower Ursa!
Ürettiği oyuncu ekipmanları ile tanınan Gamepower, fiyat/performans konusunda yeni bir devrim yaptı diyebiliriz. Ursa modeli ile fiyat/performans odaklı olduğunu bariz belli eden firma, bu modelde kaymaz-terletmez bir yüzey malzemesi kullanmış.
20 milyon tıklama ömrü sunan Gamepower Ursa, 10000DPI‘a kadar hassasiyet sunuyor. Üzerinde bir adet DPI tuşu taşıyan Ursa, yan kısmında 2 adet atanabilir tuş taşıyor. Gamepower Ursa’yı Hepsiburada üzerinden incelemek için buraya, Trendyol üzerinden incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.
Rampage SMX-R9!
Geldik listemizin en uygun modeline. Tabi 100 TL’ye mouse almak isteyen birçok oyuncu mevcut. Burada karşımıza Rampage’in SMX-R9 modeli çıkıyor. 3200DPI‘a kadar hassasiyet sunan SMX-R9, 16 milyon renk seçeneğine sahip RGB tasarımı ile dikkat çekiyor.
Üzerinde taşıdığı DPI tuşu ile hassasiyet seçenekleri arasında geçiş yapmanızı sağlayan Rampage SMX-R9, yan kısmında iki adet, yine üst kısmında ise bir adet renk tuşu taşıyor. Örgü kaplı kablo tasarımına sahip mouse’u Hepsiburada üzerinden incelemek için buraya, Trendyol üzerinden incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.
Listemizin sonuna geldik. Bize göre bu listedeki en uygun mouse modeli G300s. Tabi daha büyük bir ele sahipseniz, HP 1KF75AA OMEN ve Logitech G102 diğer tercihler arasında yer alabilir. Siz olsanız bu listedeki hangi oyuncu mouse’unu alırdınız?
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Akıllı Ev
Robot elektrikli süpürge bilgilerinizi sızdırabilir!
Araştırmacılar, robot elektrikli süpürgelerin ışık algılama ve mesafe sensörlerini kullanarak casusluk yapmanın mümkün olduğunu gösterdi.
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Robot elektrikli süpürge bilgilerinizi sızdırabilir!
LidarPhone adı verilen yeni yöntem, bir robot elektrikli süpürgenin Işık Algılama ve Mesafe (Lidar) sensörünü, özel konuşmaları gizlice dinlemek için lazer tabanlı bir mikrofona dönüştürüyor. Araştırmacılar, yöntemi kullanarak özel konuşma verilerini yüksek doğrulukla ele geçirmeyi başardılar.
NUS Computer Science’ta yardımcı doçent olan Jun Han ile birlikte çalışan bir doktora öğrencisi olan Sriram Sami, ” Akıllı hoparlörler ve akıllı güvenlik kameraları dahil olmak üzere akıllı cihazların yaygınlaşması, bilgisayar korsanlarının özel anlarımızı gözetleme özel bilgilerimizi ele geçirme yollarını artırdı.Yöntemimiz, hassas verileri yalnızca ev tipi bir robot elektrikli süpürge kadar zararsız bir şey kullanarak toplamanın artık mümkün olduğunu gösteriyor. Çalışmamız, bu tür kötü niyetli saldırıları önlemek için acil pratik çözümler bulma ihtiyacını gösteriyor. “diyor.
LİDAR İLE DİNLEME
LidarPhone saldırı yönteminin temeli, görünmez bir tarama lazeri ile çevresinin bir haritasını oluşturan bir cihaz olan Lidar sensörüne dayanır. Saldırgan, bir kişinin bilgisayarı veya televizyonunun yanında veya yakınında bulunan ambalaj malzemesi/çöp kovası/cam gibi yansıtıcı bir yüzeye lazeri yansıtarak titresim bilgilerine erişebilir ve orjınal ses hakkında bilgi edinebilir. Sinyal işleme ve derin öğrenme algoritmaları kullanılarak, titreşim verilerinden konuşma kurtarılabilir ve hassas bilgiler elde edilebilir.
Araştırmacılar deneylerinde iki ayrı ses kaynağı ve bir robot elektrikli süpürge kullandılar. Bir bilgisayar hoparlöründen söylenen sayıları okuyan bir kişi birinci ses kaynağı ve televizyon programında çalınan müzik klipleri ise ikinci ses kaynağıydı. Ekip, 19 saatten fazla kaydedilmiş ses ve titreşim dosyası topladı ve bunları, insan seslerini eşleştirmek ve ayrıştırmak için eğitilmiş derin öğrenme algoritmalarından geçirdi. Sistem, kurbanın kredi kartı veya banka hesap numaralarını içerebilecek yüksek sesle söylenen rakamları algılayabiliyordu. Televizyon programlarından alınan veriler ise kişilerin izleme tercihlerini veya siyasi yönelimlerini belirleyebiyordu. Sistem, söylenen rakamları tespit ederlen % 91’lik doğruluk oranına ve televizyon seslerini tanımlarken % 90’lık bir doğruluk oranına ulaştı.
Araştırmacılar ayrıca Lidar lazer ışınını ne kadar iyi yansıttıklarını test etmek için yaygın ev malzemeleri ile deneyler yaptılar ve ses kurtarma doğruluğunun farklı malzemeler arasında değiştiğini saptadırlar. Lazer ışınını yansıtmak için en iyi malzeme parlak bir polipropilen torbaydı, en kötüsü ise bir kartondu.
ROBOT SÜPÜRGELERİN BAĞLANTISINI KESİN
Lidar’ın kötüye kullanılmasını önlemek için araştırmacılar, kullanıcıların robot elektrikli süpürgelerini internete bağlamamayı öneriyor. Ekip ayrıca Lidar sensör üreticilerinin, Lidar dönmediğinde dahili lazerin ateşlemesini önlemek için geçersiz kılınamayacak bir mekanizma kullanmasını tavsiye ediyor.
“Uzun vadede, giderek daha ‘akıllı’ evlere sahip olma arzumuzun , gizlilik ve özel hayatımızı kaybetmemize değip değmeyeceğini düşünmeliyiz. Ekip, “Evlerimize getirilen her yeni internet bağlantılı algılama cihazının mahremiyetimiz için ek bir risk oluşturduğunu kabul etmemiz ve seçimlerimizi dikkatlice yapmamız gerekiyor” diyor.
Ekip, LidarPhone’dan öğrenilen fikirleri, aynı zamanda Lidar sensörlerini de kullanan otonom araçlara uygulamak için çalışıyor, çünkü bunlar aynı zamanda araba camlarının çok küçük titreşimleriyle yakındaki arabalarda gerçekleşen konuşmaları gizlice dinlemek için de kullanılabilir. Ayrıca, en son akıllı telefonlarda bulunan ve daha fazla gizlilik sorunu ortaya çıkarabilecek aktif lazer sensörlerinin güvenlik açıkları üzerinede çalışmalar yapacaklarını söylüyorlar.
Araştırmacılar, çalışmayı Hesaplama Makineleri Birliği’nin Gömülü Ağa Bağlı Sensör Sistemleri Konferansı’nda (SenSys 2020) sundu.
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