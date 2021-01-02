Ericsson: İsveç’te Huawei yoksa biz de yokuz!

100-250 TL arasında seçtiğimiz en iyi 5 oyuncu mouse’unu seçmekte zorluk yaşıyorsanız işte karşınızda 100-250 TL civarında aradığınız en iyi oyuncu mouse modelleri.

Oyuncu ekipmanları gün geçtikçe piyasaya hakim oluyor. Tabi ürünler arttıça oyuncuların kafası daha da karışıyor. 2021’e yeni girmişken, sizler için 100-250 TL arasındaki en iyi 5 oyuncu mouse’unu listeledik.

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Aynı zamanda ürünleri satın almak isterseniz linklerini yazı içerisinde bulabilirsiniz. Ayrıca ürünlerin tamamına en aşağıdaki bağlantılardan da ulaşabilirsiniz. İşte pahalıdan ucuza 100-250 TL arası en iyi 5 oyuncu mouse önerisi!

HP 1KF75AA OMEN!

Listemizin ilk sırasında bilgisayar dünyasında sıkça adını duyduğumuz HP markasının 1KF75AA OMEN modeli var. Bu oyuncu mouse’u 12000DPI hassasiyet değeri ile listemizin en dikkat çeken modellerinden birisi. Ergonomik tasarımı ile ele oturan HP 1KF75AA OMEN, kablolu tasarımı ile oyundan bir an olsun geri kalmamanızı sağlıyor.

Yan tarafında bulunan iki düğmeyi herhangi bir yazılım kullanmadan istediğiniz oyunda istediğiniz fonksiyona tanımlayabiliyorsunuz. Ayrıca üst kısımdaki DPI tuşu ise mouse hassasiyet seçenekleri arasında geçiş yapmanız mümkün. HP 1KF75AA OMEN’i Hepsiburada üzerinden satın almak için buraya, Trendyol üzerinden satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Logitech G300s!

Yılların eskitemediği modellerden birisi olan Logitech G300s hala listelerde adını duyuruyor. Gerçekten iyi bir mouse olarak bilinen G300s, ufak tasarımı ile daha küçük elli oyuncular için bulunmaz nimet. 9 adet programlanabilir tuşu üzerinde taşıyan G300s, iki el kullanımına uygun şekilde tasarlanmış.

7 farklı renk seçeneği ile tarzını yansıtan G300s, 1ms tepkime süresi sunuyor. Ayrıca bir yazılımı bulunan mouse’un Hepsiburada üzerindeki fiyatına buradan, Trendyol üzerindeki fiyatına ise buradan ulaşabilirsiniz.

Logitech G102!

100-250 TL fiyat aralığındaki mouse’lara baktığımızda karşımıza bir Logitech modeli daha çıkıyor. Bu sefer daha sade ve şık tasarımlı G102 bizleri karşılıyor. 8000DPI‘a kadar hassasiyet sunan G102, 6 adet programlanabilir tuş ile birlikte geliyor.

Logitech G HUB programını destekleyen G102, üzerinde RGB aydınlatmalar taşıyor. Arıca ergonomik tasarımı ile rahat bir kullanım sunan G102, 1ms tepkime süresi sunuyor. 85 gram ağırlığındaki hafif oyuncu mouse’u Logitech G102’yi Hepsiburada üzerinden incelemek için buraya, Trendol üzerinden incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Gamepower Ursa!

Ürettiği oyuncu ekipmanları ile tanınan Gamepower, fiyat/performans konusunda yeni bir devrim yaptı diyebiliriz. Ursa modeli ile fiyat/performans odaklı olduğunu bariz belli eden firma, bu modelde kaymaz-terletmez bir yüzey malzemesi kullanmış.

20 milyon tıklama ömrü sunan Gamepower Ursa, 10000DPI‘a kadar hassasiyet sunuyor. Üzerinde bir adet DPI tuşu taşıyan Ursa, yan kısmında 2 adet atanabilir tuş taşıyor. Gamepower Ursa’yı Hepsiburada üzerinden incelemek için buraya, Trendyol üzerinden incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Rampage SMX-R9!

Geldik listemizin en uygun modeline. Tabi 100 TL’ye mouse almak isteyen birçok oyuncu mevcut. Burada karşımıza Rampage’in SMX-R9 modeli çıkıyor. 3200DPI‘a kadar hassasiyet sunan SMX-R9, 16 milyon renk seçeneğine sahip RGB tasarımı ile dikkat çekiyor.

Üzerinde taşıdığı DPI tuşu ile hassasiyet seçenekleri arasında geçiş yapmanızı sağlayan Rampage SMX-R9, yan kısmında iki adet, yine üst kısmında ise bir adet renk tuşu taşıyor. Örgü kaplı kablo tasarımına sahip mouse’u Hepsiburada üzerinden incelemek için buraya, Trendyol üzerinden incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Listemizin sonuna geldik. Bize göre bu listedeki en uygun mouse modeli G300s. Tabi daha büyük bir ele sahipseniz, HP 1KF75AA OMEN ve Logitech G102 diğer tercihler arasında yer alabilir. Siz olsanız bu listedeki hangi oyuncu mouse’unu alırdınız?

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