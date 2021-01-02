Nubia Snapdragon 888 işlemcili cihazı ile Geekbench’e uğradı!

Uygun fiyatı ile dikkat çeken Vivo Y20A, Hindistan’da satışa sunuldu. Birkaç gün önce tanıtılan Vivo Y20A, çevrimiçi şekilde satışa sunuldu.

Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Vivo Y20A, tanıtımın üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen satışa sunuldu. Bildiğiniz üzere Vivo, geçtiğimiz yaz Y20 ve Y20i modellerini piyasaya sürmüştü. Şimdi bu seriye yeni bir üye daha katıldı. Şu anda sadece çevrimiçi olarak satılan Y20A, ilerleyen zamanlarda mağazalara da gelecektir. Şimdi gelin cihazın özelliklerine ve fiyatına göz atalım.

reklam

Vivo Y20A’nın fiyatı!

Hindistan‘da tanıtılan cihaz yine ilk olarak Hindistan’da satışa sunuldu. Bu cihazın en çok dikkat çeken noktası tabiki fiyatı. İlk olarak fiyatıyla başlamak gerekirse bu cihaz 155 dolar gibi bir fiyata satın alınabiliniyor. Yani ülkemizde 1150TL gibi bi karşılığı var. Vergileri hesaba katmadığımızda Vivo Y20A ülkemizde de çok fazla tercih edilen bir model olurdu.

İlginizi Çekebilir: iQOO 7 GeekBench 5 Testlerinde Görüntülendi!

Vivo Y20A’nın özellikleri!

Cihazın özelliklerine baktığımızda ise bizleri ilk olarak Snapdragon 439 yonga seti karşılıyor. Vivo Y20A işlemcisinin performansını 3GB Ram bellek ile güçlendiriyor. 6.51 inç HD çözünürlükte LCD ekran ile gelen Y20A, 8MP’lik selfie kamerasını da bu ekran üzerinde barındırıyor. Arka kısımda ise 13MP+2MP+2MP’lik üçlü kamera grubu yer alıyor.

Android 11 tabanlı Funtouch OS 11 işletim sistemi ile gelen cihaz 5000mAh bataryaya sahip. 64GB depolama ile gelen Y20A, parmak izi sensörüne de sahip. Şafak beyazı ve Nebula mavisi renk seçenekleri ile gelen Y20A, microUSB ile şarj oluyor.

Vivo Y20A’ya genel olarak baktığımızda alt segmente hitap ettiği için düşük özellikler görüyoruz. Ancak fiyatına göre kamera, batarya ve tasarım olarak gerçekten ilgi çekici diyebiliriz. Sizce bu cihaz Türkiye’de satışa sunulur mu? Türkiye’de satılırsa fiyatı ne kadar olur?

Vivo modellerini Hepsiburada‘dan satın almak için tıklayın!