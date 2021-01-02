Akıllı Telefonlar
Nubia Snapdragon 888 işlemcili cihazı ile Geekbench’e uğradı!
Nubia Snapdragon 888 işlemcisini kullanan bir akıllı telefon geliştiriyor. Firmanın yeni amiral gemisi Geekbench üzerinde görüntülendi.
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Nubia NX669J Geekbench üzerinde ortaya çıktı!
Amiral gemisi akıllı telefon rekabeti kızışmaya devam ediyor. Ardı ardına modelin kullanıcılarını karşıladığı rekabette her geçen gün daha yeni daha gelişmiş cihazlar piyasaya sürülüyor. Rekabette yerini alan firmalardan olan Nubia da, yeni amiral gemisi akıllı telefonu ile alakalı ilk bilgileri yavaştan bizlere sunmaya başladı. Snapdragon 888 işlemcisi ile Geekbench platformuna uğrayan akıllı telefonun test sonuçları ortaya çıktı. Tekli çekirdek performansında 1004 puan alan akıllı telefon, çoklu çekirdek performansında ise 3306 puanı hanesine yazdırmayı başardı.
İsmi henüz belli olmayan akıllı telefonun, Red Magic serinin son üyesi olması bekleniyor. Elektrokromik panel ile piyasaya çıkacağı ortaya çıkan akıllı telefonun, Geekbench‘e uğrayan cihaz olup olmadığı ise henüz kesin değil. Zira geçtiğimiz aylarda Z serisinden bir modelin de Snapdragon 888 işlemcisiyle geleceğini açıklayan Nubia, ser verip sır vermiyor. 8 GB RAM kapasitesi ile kullanıcılarını karşılayacağı öğrenilen akıllı telefonun, Android 11 sürümü ile piyasaya çıkması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde daha detaylı teknik özelliklerini bizlere sunması beklenen akıllı telefonun amiral gemisi rekabette öne çıkıp çıkamayacağı merak konusu. Bakalım firma, beklentileri karşılamayı başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.
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Akıllı Telefonlar
Vivo Y20A Hindistan’da Uygun Fiyat ile Satışa Sunuldu!
Uygun fiyatı ile dikkat çeken Vivo Y20A, Hindistan’da satışa sunuldu. Birkaç gün önce tanıtılan Vivo Y20A, çevrimiçi şekilde satışa sunuldu.
Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Vivo Y20A, tanıtımın üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen satışa sunuldu. Bildiğiniz üzere Vivo, geçtiğimiz yaz Y20 ve Y20i modellerini piyasaya sürmüştü. Şimdi bu seriye yeni bir üye daha katıldı. Şu anda sadece çevrimiçi olarak satılan Y20A, ilerleyen zamanlarda mağazalara da gelecektir. Şimdi gelin cihazın özelliklerine ve fiyatına göz atalım.
Vivo Y20A’nın fiyatı!
Hindistan‘da tanıtılan cihaz yine ilk olarak Hindistan’da satışa sunuldu. Bu cihazın en çok dikkat çeken noktası tabiki fiyatı. İlk olarak fiyatıyla başlamak gerekirse bu cihaz 155 dolar gibi bir fiyata satın alınabiliniyor. Yani ülkemizde 1150TL gibi bi karşılığı var. Vergileri hesaba katmadığımızda Vivo Y20A ülkemizde de çok fazla tercih edilen bir model olurdu.
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Vivo Y20A’nın özellikleri!
Cihazın özelliklerine baktığımızda ise bizleri ilk olarak Snapdragon 439 yonga seti karşılıyor. Vivo Y20A işlemcisinin performansını 3GB Ram bellek ile güçlendiriyor. 6.51 inç HD çözünürlükte LCD ekran ile gelen Y20A, 8MP’lik selfie kamerasını da bu ekran üzerinde barındırıyor. Arka kısımda ise 13MP+2MP+2MP’lik üçlü kamera grubu yer alıyor.
Android 11 tabanlı Funtouch OS 11 işletim sistemi ile gelen cihaz 5000mAh bataryaya sahip. 64GB depolama ile gelen Y20A, parmak izi sensörüne de sahip. Şafak beyazı ve Nebula mavisi renk seçenekleri ile gelen Y20A, microUSB ile şarj oluyor.
Vivo Y20A’ya genel olarak baktığımızda alt segmente hitap ettiği için düşük özellikler görüyoruz. Ancak fiyatına göre kamera, batarya ve tasarım olarak gerçekten ilgi çekici diyebiliriz. Sizce bu cihaz Türkiye’de satışa sunulur mu? Türkiye’de satılırsa fiyatı ne kadar olur?
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Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 11 Pro, arka kamera tasarımıyla görüntülendi!
Xiaomi, Aralık ayında Mi 11‘i resmi olarak tanıttı. Telefon, çıkışının ardından oldukça iyi satış başarıları ve değerlendirmeler elde etti. Geçtiğimiz günlerde Weibo üzerinden yapılan bir paylaşımda Xiaomi Mi 11 Pro ile ilgili yakın gelecekte tanıtılacağına dair söylentiler ortaya atıldı. Şimdi ise ortaya çıkan bazı görsellerde Xiaomi Mi 11 Pro‘nun arka kapak tasarımı görüntülendi.
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Xiaomi Mi 11 Pro, nasıl bir tasarıma sahip olacak?
Xiaomi Mi 11 Pro, ortaya çıkan görsellere göre mavi ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olacak. Bu renk seçenekleri Mi 10 serisinde de bulunduğu için doğru olma ihtimali yüksek gözüküyor. Cihazın arka kamera tasarımı ise Xiaomi Mi 11‘den oldukça farklı olacak. Daha önce Huawei‘nin Mate 40 serisi için buna benzer bir kamera tasarımı ortaya çıkmıştı fakat tanıtılan cihaz oldukça farklıydı. Şimdi ise sol tarafa yaslı ve yatay bir tasarıma sahip kamera diziliminin, Mi 11 Pro için sızdırıldığı söyleniyor.
Yayınlanan görsellere göre Mi 11 Pro, biri periskop kamera olmak üzere dörtlü kamera dizilimi ile gelecek. Kamera diziliminde yer alan “120x” yazısı, cihazın oldukça iyi bir dijital zoom özelliğine sahip olacağını gösteriyor. 120x yazısının altındaki yazılarda ise telefonun 35-12 mm odak uzaklığına sahip ultra geniş açılı kamera ile geleceği belirtiliyor. Mi 11 Pro hakkında henüz bilinen başka bir detay yok. Fakat Mi 11 modelinde bulunan ekran ve Snapdragon 888 yonga seti, cihazda bulunması beklenen donanımlar arasında yer alıyor.
Akıllı Telefonlar
iPhone 2021 yılında bu sefer de telefonun kendisinden kısabilir
Özellikle de ilk iPhone modelinin gelişinin ardından telefonlarda yaşanan devrim süresince tasarımlarda farklı değişimlere şahit olduk. Klavyeler, tuşlar, girişler, kenarlar, hepsi teker teker yok oldular. Şimdi ise telefonlardan başka bir çıkartma daha yapılabilir.
Bir telefonun görünüş ve işlevi açısından en uygun tasarımının ne olduğu konusunda sorular ve çalışmalar hala devam ediyor. 2021 yılı ise bu soru için çok sade bir çözüm önerisi sunmaya aday.
Apple, genelde bu tip devrimsel tasarım kararlarını alma cesaretini gösteren ve diğer markalarca takip edilebilen yenilikleri sunan ilk markalardan oluyor. Yine gelen söylentilere göre ise yeni cihazlarından birinde firmanın şarj girişini kaldıracağı söyleniliyor. Gelin, şarj girişinin çıkarılmasıyla alakalı olarak yürütülen birkaç fikre bir göz atalım.
iPhone şarj girişi olmayan telefonlar ile önce tasarım amaçlanıyor
Bu tip telefonların üretiminde ilk olarak amacın tabii ki görünüş olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Cihazda daha az engelin olması daha temiz bir görüntü ve hissiyat oluşturma potansiyeline sahip. Aynı zamanda şarj girişlerinin sürekli kullanımları telefonun dayanıklılığı ve sürekliliği için de bazı sorunlara yol açabiliyor. Dolayısıyla muhtemel bu seçimle bu duruma da bir çözüm bulunabilir.
Aynı zamanda bu seçim cihazların su geçirmezliklerine ve daha dayanıklı telefonlar oluşturulmasına olumlu etkide bulunabilecekken; telefonun içerisinde daha büyük bataryalar gibi başka elementlere de fazladan yer açabilir. Yani kulaklık girişinin çıkarılmasıyla şahit olduğumuz olumlu yanlar, bu durumda da tekrar edebilir.
Tabii ki bu seçimin olumsuz etkileri de yok değil. Şarj girişinin çıkartılmasıyla kullanılacak olan kablosuz şarj özelliği her ne kadar bazen işimize gelebilse de; işlevin bazı zamanlar çalışmasında sorunlar oluşabildiğini ve fazlaca ısınmaya neden olduğunu da göz ardı etmemek gerek. Bununla birlikte kablosuz şarj dolum süresinin kablolulara göre oldukça uzun olduğunu ve daha düzgün çalışmaları için belirli ve nispeten pahalı şarj cihazlarına ihtiyaç duyulduğunu da unutmamalıyız.
- Sizler için güçlü ve nispeten uygun fiyatlı telefonları listeledik.
- Özellikle iş ve okul için uygun, sağlam bilgisayarlar için bu listeye bir göz atmanızı öneririz.
Bununla alakalı son olarak güç girişleri birçok kişi tarafından aksesuar ve bilgisayarlara veri alışverişi için de kullanılıyor. Dolayısıyla bu girişlerin çıkartılması bu açıdan da bir sorun teşkil edebilir.
Apple, bu alana odaklanmaya devam ediyor
Apple, aslında iPhone 12 serisi telefonlarıyla getirdiği MagSafe ile hızlı ve stabil şarj sorunu için bir çözüm üretmeye çalışıyor. Onun dışında bu özelliği kullanan birçok aksesuar da piyasaya sürülüyor. Dolayısıyla Apple’ın kablosuz şarjın üstüne düşmesi dikkatleri bu alana daha çok yöneltse de; yine de hala küçük bir kesime hitap ettiğini söyleyebiliriz.
Bu alandaki hazırlıklar ve çalışmalar firmanın 2021 yılında şarj girişi olmayan bir telefon çıkarmayı planladığını gösterebilirler. Ancak herhangi bir iPhone cihazının yılın son çeyreğine girmeden piyasaya çıkması çok zor. Dolayısıyla da cihazların toplu üretimi başlamadan önce nispeten güvenilebilecek herhangi bir sızıntı veya bilginin gelmesi de oldukça düşük ihtimal.
Yani Apple özelinde telefon firmalarının bu konuda nasıl bir yol izleyeceklerini bekleyip görmemiz gerekecek.
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