Oyun dünyasının önde gelen platformlarından Epic Games Store, her hafta düzenlediği cömert ücretsiz oyun kampanyalarıyla oyuncuların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Bu hafta da geleneği bozmayan platform, değeri 1.288 TL’yi bulan iki farklı içeriği erişime açtı. Peki, bu hafta Epic Games kütüphanesine ekleyebileceğimiz bu değerli yapımlar tam olarak neler sunuyor?

Botany Manor: Huzurlu bir bulmaca macerası

Bu haftanın en dikkat çeken ücretsiz oyun içeriği, bağımsız yapım Botany Manor oldu. Oyun, oyuncuları 19. yüzyıl İngiltere’sinin pitoresk atmosferine taşıyor. Burada emekli bir botanikçi olan Arabella Greene’in rolünü üstleniyor ve onun görkemli malikanesini keşfe çıkıyorsunuz.

Temel amaç, malikane içinde gizlenmiş eski botanik kitaplarını, mektupları ve diğer belgeleri inceleyerek unutulmuş nadir bitki türlerini yeniden canlandırmak. Her bir bitkinin özel bir yetiştirme koşulu bulunuyor ve bu koşulları bulmak tamamen mantık yürütme ve dikkatli gözlem becerisine dayanıyor.

Stresten uzak, keyifli bir deneyim sunan Botany Manor, aksiyon oyunlarının yoğunluğundan bunalanlar için adeta bir kaçış noktası. Zeka dolu bulmacaları ve rahatlatıcı görsel tasarımıyla öne çıkan bu yapımı kütüphanenize eklemelisiniz.

Pixel Gun 3D Poison Retro Set: Koleksiyonculara özel fırsat

Epic Games, sadece tam sürüm oyunları değil, aynı zamanda popüler oynaması ücretsiz oyun topluluklarını da unutmuyor. Bu kapsamda, nişancı oyunu Pixel Gun 3D için hazırlanan “Poison Retro Set” de ücretsiz olarak sunuldu. Bu setin normal değeri ise yaklaşık 1099 TL.

Bu eklenti paketi, oyundaki cephaneliğinizi kişiselleştirmenizi sağlayan üç farklı ve oldukça nadir silah kaplaması içeriyor. Pixel Gun 3D‘nin sadık oyuncuları için bu paket, rekabet alanında görsel olarak fark yaratmak ve karakterini özelleştirmek isteyenler için önemli bir koleksiyon parçası niteliği taşıyor.

Epic Games ücretsiz oyunlar nasıl alınır?

Epic Games Store’un sunduğu bu değerli içerikleri kütüphanenize eklemek oldukça basit. İşte adım adım yapmanız gerekenler:

Epic Games Store uygulamasına veya web sitesine giriş yapın ve hesabınıza oturum açın.

Mağaza ana sayfasında veya “Ücretsiz Oyunlar” bölümünde yer alan Botany Manor ve Poison Retro Set sayfalarına gidin.

Her bir içerik için ayrı ayrı “Yükle” veya “Sepete Ekle” butonuna tıklayarak işlemi tamamlayın.

Oyunları kütüphanenize kalıcı olarak eklemek için son tarih 12 Şubat 2026, Türkiye saatiyle 19:00 olarak belirlendi.

