Epic Games’in hediye ettiği tüm oyunların toplam değeri ortaya çıktı

Epic Games Store’un bugüne kadar hediye ettiği tüm oyınların toplam değeri ortaya çıktı. İlk lansmanından sonra Fortnite gibi büyük bir kozu elinde bulunduran Epic Games’in yeni bir mağaza kurduğunu öğrenmiştik. İlk etapta kullanıcılar, yeni mağazanın, Steam gibi güçlü bir rakibi varken kullanıcıları kendisine nasıl çekeceği merak konusuydu.

Epic Games çok geçmeden, haftalık rutinler halinde ücretsiz olarak sağladığı oyunlarla, kullanıcılara diğer platformların aksine neden kendi mağazalarını tercih etmeleri gerektiğini böylece göstermiş oldu. Yaklaşık Aralık 2018’den bu yana her hafta belirli ücretsiz oyunları, kütüphanelerimize kalıcı şekilde ekleyebilmemizi sağlayan platformun bugüne kadar 2000 dolar değerinde hediye dağıttığı ortaya çıktı.



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Bu hafta GTA 5’i ücretsiz ve kalıcı olarak sunan platform dünya genelinde ve ülkemizde büyük ses getirdi. Özellikle ülkemizde Grand Theft Auto serisine verilen önemi düşündüğümüzde, oyuncu olsun olmasın tüm insanların hediye fırsatından yararlanmak istediğini gördük. Halen dağıtımı bitmeyen GTA 5, Epic rakibi Steam üzerinde 29,99 dolarlık bir satış fiyatına sahip. Epic Games’in oyunu ücretsiz olarak verdiğini düşündüğümüzde belki de oyun tarihinin en büyük anlaşmalarından birine tanık oluyoruz.

Firmanın bugüne kadar 108 farklı oyun sağlayarak, kütüphanemize değeriyle 2000 doları geçen yapımlar kazandırması ve çeşitli kupon kampanyalarıyla ilgi toplaması Steam’in artık Epic Store gibi bir rakibi olduğunu doğrular nitelikte.