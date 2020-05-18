Haber
Epic Games’in hediye ettiği tüm oyunların toplam değeri ortaya çıktı
Epic Games Store’un bugüne kadar hediye ettiği tüm oyınların toplam değeri ortaya çıktı. İlk lansmanından sonra Fortnite gibi büyük bir kozu elinde bulunduran Epic Games’in yeni bir mağaza kurduğunu öğrenmiştik. İlk etapta kullanıcılar, yeni mağazanın, Steam gibi güçlü bir rakibi varken kullanıcıları kendisine nasıl çekeceği merak konusuydu.
Epic Games çok geçmeden, haftalık rutinler halinde ücretsiz olarak sağladığı oyunlarla, kullanıcılara diğer platformların aksine neden kendi mağazalarını tercih etmeleri gerektiğini böylece göstermiş oldu. Yaklaşık Aralık 2018’den bu yana her hafta belirli ücretsiz oyunları, kütüphanelerimize kalıcı şekilde ekleyebilmemizi sağlayan platformun bugüne kadar 2000 dolar değerinde hediye dağıttığı ortaya çıktı.
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Bu hafta GTA 5’i ücretsiz ve kalıcı olarak sunan platform dünya genelinde ve ülkemizde büyük ses getirdi. Özellikle ülkemizde Grand Theft Auto serisine verilen önemi düşündüğümüzde, oyuncu olsun olmasın tüm insanların hediye fırsatından yararlanmak istediğini gördük. Halen dağıtımı bitmeyen GTA 5, Epic rakibi Steam üzerinde 29,99 dolarlık bir satış fiyatına sahip. Epic Games’in oyunu ücretsiz olarak verdiğini düşündüğümüzde belki de oyun tarihinin en büyük anlaşmalarından birine tanık oluyoruz.
Firmanın bugüne kadar 108 farklı oyun sağlayarak, kütüphanemize değeriyle 2000 doları geçen yapımlar kazandırması ve çeşitli kupon kampanyalarıyla ilgi toplaması Steam’in artık Epic Store gibi bir rakibi olduğunu doğrular nitelikte.
Aksesuar
Realme Buds Q TWS kulaklık, Endonezya’da ortaya çıktı
Bir akıllı telefon üreticisi olmaktan daha fazlasını hedefleyen Realme, akıllı telefonlar dışında ürettiği diğer cihazlarla da beraber kendi ekosistemini kurmak istiyor. Bu amaç doğrultusunda, giyilebilir teknolojiler ve kulaklıklar da üretmeye başlayan Realme; Buds Air modeli sonrasında, daha uygun fiyatlı bir TWS kulaklık seçeneği olacak olan Buds Q modelini piyasaya sürecek.
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Realme Buds Q hakkında neler biliyoruz
Yakın zamanda TWS kulaklık piyasasındaki rekabete dahil olacak olan Buds Q modeli, Indonesian Telecom Authority tarafından onaylandı. Listeye göre, RMA215 model kodu ile görüntülenen kulaklık, ticari olarak ise Realme Buds Q adıyla pazara sürülecek. Fakat kulaklığın teknik özellikleri ve diğer detayları ile ilgili henüz kesinleşmiş bir bilgi yok.
25 Mayıs 2020 tarihindeki bir etkinlikle ilk akıllı televizyonu ve akıllı saat kategorisindeki yeni ürünlerini tanıtacak olan Realme, Buds Air Neo modelini de bu etkinlikte tanıtacak. Bu cihazlara ek olarak; Realme Buds Q modelini bu etkinlikte görebilme ihtimalimiz bulunsa da bunun çok düşük bir olasılık olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.
Bakalım elektronik sektöründe pazarı kızıştıran markalardan olan Realme, yeni atılımlarıyla beraber başarıya daha da yaklaşabilecek mi? Lansman sonrasında, eğer tanıtılırsa Buds Q ve onun dışında da Realme’nin yeni ürünleri ile ilgili detayları sizlerle paylaşıyor olacağız. Takipte kalın! Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Oyun
Ubisoft, Google ve Apple’a telif davası açıyor!
Ünlü oyun firması Ubisoft, telif hakkı sebebiyle Google ve Apple‘a dava açma kararı aldı. Firmanın, iki şirketin mobil mağazasında yer alan Rainbow Six Siege benzeri bir oyun nedeniyle böyle bir karar aldığı öğrenildi.
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Ubisoft iki şirkete aynı sebepten dava açıyor!
Ubisoft firmasının sevilen yapımı olan Rainbow Six Siege oyununun, oldukça benzerinin Google Play Store ve AppStore içerisinde yer alması ortamı kızıştırdı. Area F2 isimli oyunun, Rainbow Six Siege oyununun iddialara göre neredeyse “karbon kopyası” olması Ubisoft cephesini çileden çıkardı. Firmanın bu oyunu kaldırması için daha önceden Google ve Apple firmalarına uyarı gönderdiği de öğrenildi. Ancak iki firma da bu işe yanaşmazken, Ubisoft sıradaki hamleyi telif davası açarak buldu. Görsel sunumun ve oyunun bazı mekaniklerinin kopyalandığını iddia eden firma Los Anglese Federal Mahkemesi‘ne dava başvurusunda bulundu.
Mobil oyun dünyasında, büyük oyunlardan esintiler her zaman olağan bir durum iken, Ubisoft firmasının bu denli agresif aksiyonlar alması da işin ciddiyetini gözler önüne serdi. Area F2 oyununun davaya göre geleceği belli olacakken, yapımcı firma şu an için sessiz kalmayı tercih ediyor. ABD sınırları içerisinde -eğer Ubisoft’un iddiaları doğruysa- büyük bir suç olarak görülen bu mesele bakalım nasıl sonuçlanacak. Hali hazırda Google Stadia için de Google ile iş birliğini sürdüren firma, acaba bu konuda da bir aksiyon alacak mı ilerleyen günlerde göreceğiz. Ancak oyun dünyası şimdilik bu gündem ile bir süre daha meşgul olacak gibi duruyor.
Gmail istenmeyen e-postalar nasıl engellenir?
Gmail, her ne kadar istenmeyen postaları engelleme konusunda başarılı olsa da oldukça rahatsız edici olan önemsiz veya istenmeyen e-postalar çoğu kullanıcının gelen kutularını dolduruyor. Yazımızda bu e-postaları nasıl engelleyebileceğinizi anlatıyoruz.
Gmail üzerinde bildiğiniz bir adresten gelen e-postaları engellemek için;
- Gmail’inizi açın.
- Engellemek istediğiniz adres tarafından gönderilen bir e-postayı açın.
- E-postanın sağ üst köşesinde bulunan üç noktalı menüye tıklayın.
- “Diğer” seçeneğine tıklayın.
- Burada “Engelle” seçeneğini seçerek engellemek istediğiniz e-posta adresini veya isim bilgisini girin ve “Tamam” butonuna tıklayın.
Engellediğiniz bir kullanıcının engelini kaldırmak isterseniz aynı adımları takip edin ve size sorulan engellemeyi kaldırmak istiyor musunuz sorusuna “Evet” cevabını verin.
Toplu e-posta listelerinden çıkmak isterseniz gönderen kullanıcıyı tamamen engellemek yerine yalnızca listeden çıkabilirsiniz. Bunun için ise;
- Gmail’inizi açın.
- Toplu gönderilen e-postayı açın.
- Gönderen adının yanında bulunan “Aboneliği İptal Et” butonuna tıklayın.
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Bu adımları takip etmeniz durumunda söz konusu toplu e-posta listesinden çıkmış olacaksınız.
İstenmeyen veya reklam içeren e-postaları Gmail ekibine bildirmek için ise;
- Gmail’inizi açın.
- Bildirmek istediğiniz e-postayı açın veya yanındaki kutucuğa tıklayarak seçin.
- Gelen kutusunun üst kısmında bulunan “Spam Bildir (Ünlem işareti)” butonuna tıklayın.
Kimlik hırsızlığı vb. bir kötü amaçla yollandığını düşündüğünüz e-postayı bildirmek için;
- Gmail’inizi açın.
- Bildirmek istediğiniz e-postayı açın.
- Sağ üst köşede bulunan üç noktalı menü içinden “Diğer” seçeneğine tıklayın.
- Burada “Kimlik avını bildir” butonuna tıklayın.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!