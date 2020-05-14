Müjde: GTA 5, Epic Store üzerinde tamamen ücretsiz oldu!

Epic Games’in her hafta oyunculara çeşitli yapımları ücretsiz olarak sağladığını biliyoruz. Geçtiğimiz hafta kullanıcılar rutin bir şekilde, gelecek hafta hediye edilecek oyunun ismini beklerken, yapımı “Gizemli Oyun” olarak duyuran Epic Games merak uyandırmıştı. Dün itibariyle de sıkı bir kaynakta, Epic Games’in gizli olarak adlandırdığı bu oyunun, GTA 5 olduğu iddia edilmişti.

Çok geçmeden, bugün Epic Games’in “Gizemli Yapım” olarak adlandırdığı oyunun gerçekten GTA 5 olduğu ortaya çıktı. Epic Games’in, Steam ile ciddi bir yarış içerisinde olduğunu biliyoruz. Bu hediye ile birlikte Epic, Steam ile yarışında ciddi bir koz oynamış olabilir. Çoğu kullanıcı Epic Games’in, ücretsiz GTA 5 hediye edeceği iddialarına inanmamıştı. Fakat görüyoruz ki, Rockstar Games, gelirlerinin büyük bir kısmını GTA Online içerisinde yapılan mikro ödemelerle sağladığının farkında. Bu da demek oluyor ki, ücretsiz GTA 5’e sahip olan kullanıcılar, GTA Online içerisinde harcama yaptıklarında, firma lehine büyük bir kazanç sağlanabilir.

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GTA 5’e ücretsiz olarak sahip olmak için bir Epic Games hesabı edinmeniz ardından buradan GTA 5 için ayrılan bağlantıya giderek kütüphanenize eklemeniz gerekiyor.

Not: Oyunu kütüphanenize eklediğiniz andan itibaren sonsuza dek sizin olacak!

Epic Games hesabı oluşturmak için tıklayın

Epic Games Launcher’ı indirmek için tıklayın

Oyunu kalıcı bir şekilde ücretsiz olarak hesabınıza eklemeniz için son gün 21 Mayıs 18:00.