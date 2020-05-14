Haber
Müjde: GTA 5, Epic Store üzerinde tamamen ücretsiz oldu!
Epic Games’in her hafta oyunculara çeşitli yapımları ücretsiz olarak sağladığını biliyoruz. Geçtiğimiz hafta kullanıcılar rutin bir şekilde, gelecek hafta hediye edilecek oyunun ismini beklerken, yapımı “Gizemli Oyun” olarak duyuran Epic Games merak uyandırmıştı. Dün itibariyle de sıkı bir kaynakta, Epic Games’in gizli olarak adlandırdığı bu oyunun, GTA 5 olduğu iddia edilmişti.
Çok geçmeden, bugün Epic Games’in “Gizemli Yapım” olarak adlandırdığı oyunun gerçekten GTA 5 olduğu ortaya çıktı. Epic Games’in, Steam ile ciddi bir yarış içerisinde olduğunu biliyoruz. Bu hediye ile birlikte Epic, Steam ile yarışında ciddi bir koz oynamış olabilir. Çoğu kullanıcı Epic Games’in, ücretsiz GTA 5 hediye edeceği iddialarına inanmamıştı. Fakat görüyoruz ki, Rockstar Games, gelirlerinin büyük bir kısmını GTA Online içerisinde yapılan mikro ödemelerle sağladığının farkında. Bu da demek oluyor ki, ücretsiz GTA 5’e sahip olan kullanıcılar, GTA Online içerisinde harcama yaptıklarında, firma lehine büyük bir kazanç sağlanabilir.
İlginizi çekebilir: Mobilde GTA 5 oynadık! | Fan yapımı GTA incelemesi
GTA 5’e ücretsiz olarak sahip olmak için bir Epic Games hesabı edinmeniz ardından buradan GTA 5 için ayrılan bağlantıya giderek kütüphanenize eklemeniz gerekiyor.
Not: Oyunu kütüphanenize eklediğiniz andan itibaren sonsuza dek sizin olacak!
Epic Games hesabı oluşturmak için tıklayın
Epic Games Launcher’ı indirmek için tıklayın
Oyunu kalıcı bir şekilde ücretsiz olarak hesabınıza eklemeniz için son gün 21 Mayıs 18:00.
Haber
Uygun fiyatlı kablosuz kulaklık Mi AirDots 2 SE duyuruldu!
Xiaomi bugün, Mi AirDots Pro 2 benzeri, yeni kulaklığı Mi AirDots 2 SE modelini duyurdu. Yeni kulaklık modeli, tek renk olarak sadece beyaz seçeneğiyle kullanıcılara sunulacak ve bünyesinde dahili gürültü engelleme, dokunma işlevleri gibi özellikleri de barındıracak.
Mi AirDots 2 SE, daha kapsamlı bir ses deneyimi için, AAC desteğine sahip 14,2 mm’lik büyük sürücelere sahip olacak. Kulaklık, Bluetooth 5.0 sürümünü kullanarak 10 metrelik menzil ile Android veya iOS cihazlara bağlanabilecek. TWS kulaklıklar, tek bir şarjla 5 saatlik kullanım süresi sunarken, şarj kutusu ile birlikte bu süre 20 saate kadar artırılabilecek. Şarj dolum konusunda ise, bünyesinde USB-C tipi bir bağlantı noktası barındıran model, tamamen şarj olmak için 1.5 saate ihtiyaç duyacak. Mi AirDots 2 SE modeli bünyesinde, ses seviyesi ayarı, parça değişimi, çağrıları cevaplama ve ses yardımı için dokunmatik kontrollere sahip olacak.
İlginizi çekebilir: MIUI 12 global sürümü, gelecek hafta beta olarak yayınlanacak!
Kulaklıklar ayrıca, çift mikrofon üzerinde gürültü azaltma ve kulaklıkları kulağınızdan çıkardığınızda müzik çalmayı durduran bir takım özellik kiti ile gelecek. Kulaklıkların her biri 4.7 gram ağırlığa sahipken, kasa ağırlığı ise 48 gram olacak. Kulaklık son olarak bünyesinde hızlı bağlanma özelliğini de bulunduracak, fakat bu özellik sadece MIUI arayüzüne sahip cihazlar ile birlikte kullanılabilecek. Kablosuz kulaklığın fiyat etiketi ise 24$ olarak belirlenmiş.
Aksesuar
Realme Watch hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı!
Realme Watch sandığımızdan daha yakın bir tarihte bizlerle buluşabilir. CEO Madhav Sheth, akıllı saat hakkında Twitter üzerinden yeni bir video paylaştı.
İlginizi çekebilir; Realme, yüzde 40 büyüme kat etti!
Realme Watch 25 Mayıs’ta tanıtılabilir!
Realme, hareketli günler yaşamaya devam ediyor. Ülkemize de yeni giriş yapan firma bildiğiniz üzere yüzde 40 büyüme oranına ulaştı. 25 Mayıs tarihinde düzenleyeceği etkinlik ile Narzo serisini tanıtması beklenen firmanın, etkinlik için bir sürprizi olabilir. Akıllı saat piyasasına gireceğini daha önceden duyuran firma, Realme Watch için hayranlarını daha fazla bekletmeyecek gibi duruyor. Zira şirketin CEO‘su Madhav Sheth, yeni çıkaracakları akıllı saat için yeni bir video yayınladı. Videoyu Twitter hesabından paylaşan CEO, kullanıcılardan heyecanlarını anlatmalarını istedi. Ayrıca firmanın hazırladığı videoda “çok yakında” ifadesini sürekli vurgulaması, akıllı saatin 25 Mayıs tarihinde tanıtılacağı yönünde beklenti oluşturdu.
Watch me!
Are you ready to join our journey in becoming India’s Most Popular Tech-Lifestyle Brand?
Our next AIoT products are on the way?
RT to show your excitement. pic.twitter.com/3Ny6EEDMi4
— Madhav @home (@MadhavSheth1) May 14, 2020
Daha önce Madhav Sheth‘in kolunda da gördüğümüz akıllı saat, biraz daha sporcu odaklı olacak gibi gözüküyor. Menü resimleri sızdırılan saatin, 1.4 inç boyutunda LCD ekrana sahip olacağı öğrenildi. Google Wear OS ile gelmeyecek cihazın, Huawei‘nin saatleri gibi kendine has bir arayüzü olacağı kesinleşti. 160 mAh değerinde batarya kapasitesine sahip olacak Realme Watch, firmanın iddiasına göre 7 gün şarj olmadan çalışabilmekte. Ayrıca sızdırılan menü görsellerinde cihazın, müzik ve uzaktan kamera kontrolü gibi seçenekleri de sunduğu öğrenildi. 25 Mayıs tarihinde tanıtılması beklenen cihazın her hangi bir fiyat bilgisine ulaşılamadı.
Haber
Spotify, yeni kullanıcılara üç aylık ücretsiz Premium sunacak!
Spotify, premium abonelik hizmetine daha fazla kişi getirebilmek ve mevcut premium kullanıcıları memnun etmek için iki yeni fırsat sunuyor. Yeni kullanıcılar bugünden itibaren 30 Haziran‘a kadar kaydoldularında üç aylık ücretsiz Premium hizmetinden faydalanabilecek. Bu teklif aile, öğrenci ve bireysel üyeliği kapsıyor. İkinci fırsat ise daha önceden bireysel premium kullanmış kullanıcılar,(14 Nisan’dan önce iptal etmiş) üç ay boyunca 9,99$ ile tekrardan premium edinebilecek. Bu aylık abonelik maliyetini 3,33$’a denk getiriyor. Her iki seçenek içinde https://www.spotify.com/tr/premium/ adresine gidebilirsiniz.
İlginizi çekebilir: Honor X10 5G, teknik özellikleriyle birlikte ortaya çıktı!
Spotify, bu teklifleri neden hazırladı?
Teklifler, Spotify’ın COVID-19 pandemisi devam ederken abonelik gelirlerini arttırmaya çalıştığını gösteriyor. Küresel ekonomik gerileme nedeniyle şirketin gelirlerinde azalma görülmüştü ve bu sebeple bu tarz kampanyalar ile platform canlı tutulmaya çalışılıyor. Şirketin paylaştığı son kazanç raporunda da reklam destekli gelirlerdeki azalma net olarak görülmüştü. Spotify, sene içinde istediği seviyeye ulaşamazsa bu tarz kampanyalar görmeye devam edebiliriz.
Spotify, 14 Nisan‘ı insanların premium aboneliklerini iptal ettiği gün olarak işaretledi. Bu da pandeminin yaygınlaştığı tarih olarak karşımıza çıkıyor. Şirket, kazanç raporunda paylaştığı detaylara göre ABD’de aboneliğini iptal eden her altı kişiden birinin COVID-19 sebebiyle iptal ettiğini ortaya koydu. Dünya’daki kötü ekonomik gidişat bittiğinde şirket bu kampanyalar ile daha az kullanıcı kaybetmeyi hedefliyor olabilir.