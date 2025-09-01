Epic Games haftanın ücretsiz oyunları belli oldu. Epic Games Store, 4 – 11 Eylül 2025 tarihleri arasında yine iki farklı yapımı oyunculara ücretsiz sunacak. Her hafta düzenli olarak yenilenen kampanyalar kapsamında bu kez eğlenceli görselli bir bulmaca oyunu ve kaotik bir teslimat simülasyonu yer alıyor. Peki Epic Games haftanın oyunları hangileri?

Epic Games ücretsiz oyunlar (4 – 11 Eylül 2025)

Epic Games 4 – 11 Eylül 2025 ücretsiz oyunları arasında oyuncular tarafından genelde olumlu yorumlara sahip olan Hidden Folks ve Totally Reliable Delivery Service bulunuyor.

4 – 11 Eylül 2025 Epic Games ücretsiz oyunları:

Monument Valley

The Battle of Polytopia

Monument Valley

Görsel estetiğiyle öne çıkan Monument Valley, oyuncuları mimari bir bulmacanın içine davet ediyor. İmkânsız geometriler, illüzyonlarla dolu yapılar ve sakinleştirici atmosferiyle bu oyun, hem zihinsel bir meydan okuma sunuyor hem de görsel bir sanat deneyimine dönüşüyor.

Monument Valley Epic Games Store mağaza sayfası

The Battle of Polytopia

Strateji tutkunlarına hitap eden The Battle of Polytopia, minimalist tasarımıyla dikkat çeken sıra tabanlı bir medeniyet kurma oyunu. Oyuncular kendi kabilelerini yöneterek yeni topraklar keşfeder, rakiplerle mücadele eder ve zekice hamlelerle galibiyete ulaşmaya çalışır.

The Battle of Polytopia Service Epic Games Store mağaza sayfası

Epic ücretsiz oyunlar nasıl alınır?

Epic Games’in sunduğu sürpriz oyunları almak oldukça basit. İşte adımlar:

Epic Games hesabınıza giriş yapın. Epic Games Store uygulamasını açın veya web sitesine gidin. Anasayfada yer alan ücretsiz oyunlar bölümüne göz atın. Monument Valley, The Battle of Polytopia sayfalarını bulun ve “Hemen Al” butonuna tıklayarak kütüphanenize ekleyin.

İlginizi Çekebilir: EA FC 26 Tüpraş Stadyumu ile gelecek!

Epic Games’in 4 – 11 Eylül haftasında sunduğu bu oyunlar sizce yeterince ilgi çekici mi? Siz hangi oyunu kütüphanenize ekleyeceksiniz? Görüşlerinizi paylaşın ve bizi takip etmeyi unutmayın.