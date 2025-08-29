EA FC 26 heyecanı giderek artıyor. Oyunun çıkışına sayılı günler kala futbolseverlerin aklındaki en büyük soru şuydu: Türkiye’den hangi stadyumlar oyunda olacak? Daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe’nin statlarıyla ilgili duyurular yapılmıştı. Peki ya Beşiktaş taraftarları için durum ne?

EA FC 26 Tüpraş Stadyumu ile gelecek!

EA FC 26 için yayımlanan yeni stadyum listesi, Türkiye’den üç büyük kulübün taraftarlarını oldukça sevindirecek. Açıklamaya göre Beşiktaş’ın Tüpraş Stadyumu da oyunda resmî olarak yer alacak. Böylece Galatasaray’ın Rams Park ve Fenerbahçe’nin Chobani Stadyumu ile birlikte Trendyol Süper Lig’den üç dev kulübün mabedi dijital sahnelere taşınmış olacak.

Geçtiğimiz yıl EA, Galatasaray ve Fenerbahçe ile partnerlik imzalayarak bu iki stadyumu oyuna dahil etmişti. Ancak Beşiktaş’ın stadyumu konusunda uzun süre sessizlik hakimdi. Bugün yapılan duyuruyla birlikte EA FC 26 oyununda siyah-beyazlıların mabedi de resmiyet kazandı.

Stadyumların yer aldığı videolardan alınan ekran görüntülerinde tribün atmosferine, çim dokusuna ve taraftar koreografilerine büyük önem verildiği göze çarpıyor. Özellikle Tüpraş Stadyumu’nun detaylı ışıklandırmaları ve dinamik seyirci efektleri dikkat çekiyor. Bu da EA FC 26 için görsellik açısından önemli bir adım olarak yorumlanıyor.

İlginizi Çekebilir: Türk Telekom CEO’su Ümit Önal imtiyaz yenilenmesi hakkında açıklama yaptı

Türkiye’deki oyun toplulukları sosyal medyada özellikle Beşiktaş’ın stadının eklenmesini memnuniyetle karşıladı. FC 26 yalnızca üç Türk stadyumu yer alsa da, bu durum Süper Lig taraftarlarının oyuna olan ilgisini ciddi ölçüde artırabilir.

Kullanıcıların yorumlarında “artık derbi atmosferi daha gerçekçi olacak” ifadeleri öne çıkıyor. FC 26 bu yönüyle, sadece bir futbol oyunu değil, aynı zamanda taraftar kültürünü de sanal dünyaya taşıyan bir yapım olarak konumlanıyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Stadyum listesinde Türk takımlarının yer alması oyunu sizin için daha cazip hale getiriyor mu? Görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!