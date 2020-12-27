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Google Chrome, daha güvenli ve etkili bir önbellek için çalışıyor
Google Chrome ve benzeri tarayıcılardan tutun, entegre önbellek sahibi işlemcilere kadar, önbelleklerin kapasiteleri performans açısından oldukça önem taşıyor ve yapılan işlemlerin oldukça hızlanmasını sağlıyor.
Dolayısıyla birçok geliştirici bu özelliğin farklı uygulamalardaki işlevini geliştirmek için çaba gösteriyor. Genellikle performansı geliştirmek odaklı çalışmalar yapılsa da, işlevin güvenliği alanında da mesai harcanıyor. Google Chrome için v85 güncellemesinden itibaren de böyle bir durum söz konusu. Öyle ki tarayıcı, önbellek yönetimi için artık farklı bir sistem izliyor.
Bahsettiğimizden önceki versiyonlarda ziyaret edilen farklı sitelerden alınan bilgilerin hepsi aynı alanda önbelleğe toplanıyorlardı. Bu da zararlı bir yazılımın o topluluğun içinde olması durumunda muhtemel saldırıları kolaylaştırma potansiyeline sahipti. Ancak v85 güncellemesi ve sonraki versiyonlarda bu tehdide alınan önlem kapsamında tarayıcı artık her site için özel bir önbellek alanı açıyor ve siteler kendi alanlarından önbellek okuması yapabiliyorlar.
Ancak bununla beraber ufak bir verim sorunu ortaya çıkıyor. Her bir site için bilgi saklama dosyası oluşturulacağından dolayı daha fazla verim alabilmek için önbellekte küçültmeye gidilmiş durumda. Dolayısıyla saklayabileceği verilerde azalma olduğu için bazı bilgileri önbellek yerine servis sağlayıcısından tekrar sağlamak gerekebiliyor.
Tarayıcının geliştiricileri şimdi ise önbelleğin verimini artırabilmek için yeni bir değişiklik getirmeyi düşünüyorlar. BleepingComputer tarafından iletilene göre geliştiriciler, her site için önbelleğe atanan yer kapasitesinde yükseltmeye gidilmesi özelliğini denemeye başladılar. Böylelikle de Google Chrome tarayıcısının sitelerden daha fazla bilginin kopyasını oluşturabilmesi ve yükleme sürelerinin hızlandırılması amacı güdülüyor.
Bu tip bir özellik akıllara Chrome’un daha fazla RAM kapasitesine ihtiyaç duyacağı fikrini getirebilir. Ancak bahsettiğimiz önbellek verileri disk üzerinde korunduklarından dolayı böyle bir şey söz konusu değil. Bununla beraber şirketin tarayıcının hafıza ve RAM tüketimi konusunda da çalışmalar yaptığını belirtmekte fayda var.
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Turkcell TV+, yılbaşında 4 gün ücretsiz olacak
Dijital televizyon platformu Turkcell TV+, yılbaşındaki sokağa çıkma yasağı süresince tüm kanallarını, film ve dizilerini herkese ücretsiz olarak açıyor.
Turkcell tarafından piyasaya sürülen TV+, 150’den fazla yerli ve yabancı kanalı; akıllı telefon, tablet ve bilgisayar üzerinden izleme imkanı sunuyor. Platformda film kiralama, sosyal TV, interaktif uygulamalar gibi ek hizmetler de mevcut. Sosyal TV özelliği sayesinde kullanıcılar programları izlerken yorumlarını anlık olarak çevresindekilerle paylaşabiliyor.
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Binlerce dizi ve film barındıran TV+, yılbaşında pandemi önlemleri kapsamında ilan edilecek sokağa çıkma yasağı süresini kullanıcıları için daha eğlenceli hale getirmek amacıyla 31 Aralık 00.00’dan 4 Ocak 09.00’a kadar tüm kanallarını ücretsiz olarak herkese açıyor.
Tüm Turkcell TV+ kanalları, filmler ve diziler kampanya süresince TV+ abonelerine açık olacak. TV+ abonesi olmayanlar da uygulamayı indirerek hesaplarını oluşturup kampanyadan ücretsiz faydalanabilecek. Ayrıca tüm Turkcell’lilere TV+’ta geçerli 5 GB internet hediye edilecek.
Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, müşterilerinin yeni yılda karantina süresini evlerinde aileleriyle birlikte daha keyifli geçirmelerine katkıda bulunmak için TV+ kanallarını ücretsiz hale getirme kararı aldıklarını söyledi. Tansuğ, “Önümüzdeki dönemde büyük ekran stratejimizle birlikte müşterilerimizin talep ve ihtiyaçlarına yönelik olarak sunduğumuz hizmetleri geliştireceğiz. Böylece daha geniş kitlelere ulaşmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.
TV+’a eklenen yeni diziler arasında, Türkiye’de ilk kez yayınlanacak olan, ITV ile Hulu ortak yapımı The Sister da yer alıyor. Platforma eklenecek diğer dizilerse ünlü yönetmen Paolo Sorrentino’nun yönetmeni olduğu, başrolünü Jude Law’un canlandırdığı The Young Pope, Louise Doughty’nin aynı adlı romanından mini dizi olarak uyarlanan BBC One dizisi Apple Tree Yard ve Joan Lindsay’in 1967 tarihli aynı adlı romanından uyarlanan Picnic at Hanging Rock olarak sıralanıyor.
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Steam, bu yılın en çok satan ve oynanan oyunlarını yayınladı
Steam, oyunların yıllık değerlendirmesini toplam gelire ve ne kadar oynandığına göre sıraladı. Pandemiye rağmen oyuncu sayısında düşüş yaşayan şirketin en çok oynanan oyunları içinde ücretsiz oyunlar da yer aldı.
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Dünyanın en popüler dijital oyun platformlarında biri olan Steam, 2020’nin en iyilerini 6 farklı kategoriye ayırdı. Bu kategoriler: en çok satanlar, yeni çıkanlar, en çok oynananlar, erken erişimden çıkanlar, VR’ın en iyileri ve kontrol cihazı kullanılan oyunlar olarak belirlendi.
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Steam, 2020 yılı en çok oynananlar
Bu kategoride en yüksek eş zamanlı oyuncu sayısına ulaşan oyunlar bulunuyor.
- Dota 2
- Among Us
- Terraria
- Cyberpunk 2077
- Life is Strange 2
- Monster Hunter World
- Counter Strike: Global Offensive
- Mount and Blade II: Bannerlord
- Destiny 2
- PlayerUnknown’s Battlegrounds
- Grand Theft Auto V
Steam, 2020 yılı en çok satan oyunları
Bu kategoride brüt gelire göre en çok satan 100 oyun listelendi. İşte bu listenin enleri:
- PUBG
- Cyberpunk 2077
- Among Us
- Monster Hunter World
- Grand Theft Auto V
- Fall Guys
- Red Dead Redemption 2
- Destiny 2
- Counter Strike: Global Offensive
- DOTA 2
- DOOM Eternal
- Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege
Son olarak söz konusu listelerin tamamına şirketin resmi hesabı üzerinden ayrıntılı bir şekilde ulaşabilirsiniz.
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FBI suçlular için olan VPN hizmetini kapattı
FBI ve Europol, suçlular için hizmet veren bir VPN uygulamasını kapattı. Servis özellikle suçluları hedef alıyor ve onlara yönelik reklamlar yapıyordu.
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Virtual Private Network, uzaktan erişim yoluyla farklı ağlara bağlanmayı sağlayan internet teknolojisidir. VirtualPrivateNetwork sanal bir ağ uzantısı oluşturduğu için, bu ağa bağlanan bir cihaz, fiziksel olarak bağlıymış gibi uzaktan o ağ üzerinden veri alışverişinde bulunabilir. Türkçeye Sanal Özel Ağ olarak çevrilen VPN, tünelleme protokolü üzerinden transferi gerçekleştirilen her veriyi şifreler ve oldukça güvenlidir. Kullanıcılar, günümüzde veri gizliliği ve bilgiye erişim özgürlüğü sebebiyle, sık sık bu servislerin hizmetine başvuruyor. Ancak kullanım alanları her zaman bu kadar masum olmayabiliyor.
Suçlular için VPN güvenlik hizmetleri
TorrentFreak haberine göre FBI ve Europol, gerçekleştirdikleri ortak bir operasyonla, müşteri kitlesi olarak suçluları hedefleyen bir VPN hizmetini kapattı. Insorg isimli bu hizmet, reklamlarını bile suçlulara yönelik forumlarda yapıyordu. Insorg, kredi kartı dolandırıcılığı, fidye yazılımları ve hesap hırsızlığı gibi yasa dışı aktivitelerde oldukça popüler. Güvenlik güçlerinin yaptığı açıklamaya göre suçluların oldukça sık başvurduğu bu hizmetler, yine en çok onlar tarafından korunuyor. Yakalanan suçlular, kullandıkları servisin adını ya da giriş bilgilerini vermemek konusunda oldukça direniyor.
Sanal Özel Ağlar tehlikeli mi?
Günümüzde veri gizliliği ve bilgiye erişim özgürlüğü sebebiyle başvurdukları VPN hizmetleri, aslında tehlikeli değil. Genel anlamda kötü amaçlı kullanılmayan bu yazılımlar hakkında güvelik güçlerinin de ekstra çalışmaları yok. Yetkililer yaptıkları açıklamada; Insorg’un müşterilerine veri gizliliği sağladığı için değil, özellikle internet suçlularını hedef alarak bu suçlara yönelik hizmetler sunması olduğunu belirtti. Bu konuyla ilgili dünya çapında güvenlik güçleri hemfikirken, i2Coaltion gibi sektörün çıkarlarını temsil eden gruplardan da destek geldi.
Gelişmeler için takipte kalın…
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