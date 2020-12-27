Google Chrome, daha güvenli ve etkili bir önbellek için çalışıyor

Google Chrome ve benzeri tarayıcılardan tutun, entegre önbellek sahibi işlemcilere kadar, önbelleklerin kapasiteleri performans açısından oldukça önem taşıyor ve yapılan işlemlerin oldukça hızlanmasını sağlıyor.

Dolayısıyla birçok geliştirici bu özelliğin farklı uygulamalardaki işlevini geliştirmek için çaba gösteriyor. Genellikle performansı geliştirmek odaklı çalışmalar yapılsa da, işlevin güvenliği alanında da mesai harcanıyor. Google Chrome için v85 güncellemesinden itibaren de böyle bir durum söz konusu. Öyle ki tarayıcı, önbellek yönetimi için artık farklı bir sistem izliyor.

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Bahsettiğimizden önceki versiyonlarda ziyaret edilen farklı sitelerden alınan bilgilerin hepsi aynı alanda önbelleğe toplanıyorlardı. Bu da zararlı bir yazılımın o topluluğun içinde olması durumunda muhtemel saldırıları kolaylaştırma potansiyeline sahipti. Ancak v85 güncellemesi ve sonraki versiyonlarda bu tehdide alınan önlem kapsamında tarayıcı artık her site için özel bir önbellek alanı açıyor ve siteler kendi alanlarından önbellek okuması yapabiliyorlar.

Ancak bununla beraber ufak bir verim sorunu ortaya çıkıyor. Her bir site için bilgi saklama dosyası oluşturulacağından dolayı daha fazla verim alabilmek için önbellekte küçültmeye gidilmiş durumda. Dolayısıyla saklayabileceği verilerde azalma olduğu için bazı bilgileri önbellek yerine servis sağlayıcısından tekrar sağlamak gerekebiliyor.

Tarayıcının geliştiricileri şimdi ise önbelleğin verimini artırabilmek için yeni bir değişiklik getirmeyi düşünüyorlar. BleepingComputer tarafından iletilene göre geliştiriciler, her site için önbelleğe atanan yer kapasitesinde yükseltmeye gidilmesi özelliğini denemeye başladılar. Böylelikle de Google Chrome tarayıcısının sitelerden daha fazla bilginin kopyasını oluşturabilmesi ve yükleme sürelerinin hızlandırılması amacı güdülüyor.

Bu tip bir özellik akıllara Chrome’un daha fazla RAM kapasitesine ihtiyaç duyacağı fikrini getirebilir. Ancak bahsettiğimiz önbellek verileri disk üzerinde korunduklarından dolayı böyle bir şey söz konusu değil. Bununla beraber şirketin tarayıcının hafıza ve RAM tüketimi konusunda da çalışmalar yaptığını belirtmekte fayda var.