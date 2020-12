Google Chrome, daha güvenli ve etkili bir önbellek için çalışıyor

Dijital televizyon platformu Turkcell TV+, yılbaşındaki sokağa çıkma yasağı süresince tüm kanallarını, film ve dizilerini herkese ücretsiz olarak açıyor.

Turkcell tarafından piyasaya sürülen TV+, 150’den fazla yerli ve yabancı kanalı; akıllı telefon, tablet ve bilgisayar üzerinden izleme imkanı sunuyor. Platformda film kiralama, sosyal TV, interaktif uygulamalar gibi ek hizmetler de mevcut. Sosyal TV özelliği sayesinde kullanıcılar programları izlerken yorumlarını anlık olarak çevresindekilerle paylaşabiliyor.

Binlerce dizi ve film barındıran TV+, yılbaşında pandemi önlemleri kapsamında ilan edilecek sokağa çıkma yasağı süresini kullanıcıları için daha eğlenceli hale getirmek amacıyla 31 Aralık 00.00’dan 4 Ocak 09.00’a kadar tüm kanallarını ücretsiz olarak herkese açıyor.

Tüm Turkcell TV+ kanalları, filmler ve diziler kampanya süresince TV+ abonelerine açık olacak. TV+ abonesi olmayanlar da uygulamayı indirerek hesaplarını oluşturup kampanyadan ücretsiz faydalanabilecek. Ayrıca tüm Turkcell’lilere TV+’ta geçerli 5 GB internet hediye edilecek.

Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, müşterilerinin yeni yılda karantina süresini evlerinde aileleriyle birlikte daha keyifli geçirmelerine katkıda bulunmak için TV+ kanallarını ücretsiz hale getirme kararı aldıklarını söyledi. Tansuğ, “Önümüzdeki dönemde büyük ekran stratejimizle birlikte müşterilerimizin talep ve ihtiyaçlarına yönelik olarak sunduğumuz hizmetleri geliştireceğiz. Böylece daha geniş kitlelere ulaşmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

TV+’a eklenen yeni diziler arasında, Türkiye’de ilk kez yayınlanacak olan, ITV ile Hulu ortak yapımı The Sister da yer alıyor. Platforma eklenecek diğer dizilerse ünlü yönetmen Paolo Sorrentino’nun yönetmeni olduğu, başrolünü Jude Law’un canlandırdığı The Young Pope, Louise Doughty’nin aynı adlı romanından mini dizi olarak uyarlanan BBC One dizisi Apple Tree Yard ve Joan Lindsay’in 1967 tarihli aynı adlı romanından uyarlanan Picnic at Hanging Rock olarak sıralanıyor.