Epic Games ve iştiraki Capturing Reality, iOS cihazları için RealityScan uygulamasını yayınladı. Uygulama, akıllı telefon kamerasıyla çekilen görüntülerden 3 boyutlu modeller oluşturmak için kullanılabiliyor.

Capturing Reality’nin masaüstü yazılımı gibi, RealityScan uygulaması da birkaç 2 boyutlu görüntüyü birleştirir ve ardından bunları dakikalar içinde 3 boyutlu görüntülere dönüştürür. Bunu yapmak için uygulama, her yönden fotoğraflanması gereken bir nesnenin en az 20 fotoğrafına ihtiyaç duyar.

Oluşturulan 3 boyutlu modeller, 2021 yılında Epic tarafından satın alınan Sketchfab uygulamasına aktarılabilir. Bu, 3 boyutlu modellerin sanal ve artırılmış gerçeklik gibi çeşitli uygulamalarda kullanılmasını mümkün kılar. 3 boyutlu modeller Unreal Engine ve diğer postprocessing araçlarında da kullanılabilir.

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Epic Games geçen yıl Mart ayında RealityCapture üreticisi CapturingReality’yi satın almış ve RealityScan’i daha önce az sayıda iPhone kullanıcısı için beta olarak kullanıma sunmuştu. Uygulama artık tüm iOS kullanıcıları tarafından App Store’dan ücretsiz olarak indirilebiliyor. RealityScan daha sonraki bir tarihte Android’e de gelecek.