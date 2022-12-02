ASUS, yeni kablosuz oyun mouse’unu Çin’de piyasaya sürdü. ASUS ROG WarBlade 3 AimPoint 36K kablosuz oyun mouse’u, ülkede resmi olarak piyasaya sürüldü. ASUS ROG WarBlade 3 AimPoint 36K, tamamen yeni güncellenmiş ve oyun odaklı bir tasarım, daha uzun kullanım süresi için geliştirilmiş bir kavrama ve çok daha fazlası ile birlikte geliyor.

ASUS ROG WarBlade 3 AimPoint 36K, maksimum 143 saat menzile sahip SpeedNova kablosuz teknolojisini kullanıyor ve ayrıca ikinci nesil bir takılabilir mikro dönüşe sahip. Cihazın ağırlığı sadece 79 gram ve cihaz, RGB senkronizasyonu yapabiliyor. 1000 Hz dönüş hızı, maksimum 650 IPS hızlanma ve maksimum 50G hızlanma ile ROG AimPoint 36K amiral gemisi sensörünün DPI değeri, %1’den daha az 36000 sapma oranına ulaşabiliyor.

ASUS ROG WarBlade 3 AimPoint 36K, markanın benzersiz bıçak serisi tasarımını kullanıyor. Cihaz tasarlanırken orta ve büyük boy ellere sahip sağ elini kullanan kullanıcılar dikkate alınmış. Mouse; 2,4 GHz, Bluetooth ve kablolu üç modlu bağlantıları destekliyor ve ayrıca bir USB kablosu kullanılarak çalıştırılabiliyor.

Ek olarak, ASUS ROG Blade 3 AimPoint 36K kablosuz oyun faresi, 70 milyon tıklama ömrüne sahip ve 3-Pin ve 5-Pin Omron mini ile uyumlu bir ROG mekanik mikro hareketine sahip. Mouse, ay beyazı ve koyu gece renk seçenekleriyle sunulacak. Ay beyazı renk varyantının maliyeti 599 CNY (85 dolar), koyu gece renginin maliyeti ise 649 CNY (92 dolar).