Genel
Epic Games indirim günleri sürprizleri ile geldi!
Epic Games Mega İndirim 2021 an itibariyle başladı. Dijital oyun dünyasında önemli bir yere sahip olan indirim günlerinin ilk kıvılcımını Epic resmen yaktı. Firma neredeyse 1 ay sürecek indirim günlerini an itibariyle başlattı. Birçok oyunda indirimin yer aldığı etkinlikte, ücretsiz oyun da oldukça iddialı. Epic Games 419 TL değerindeki NBA 2K21‘i tamamen ücretsiz yaptı. Bununla birlikte oyunculara olan sürprizler de bitmiş değil. Zira firma NBA 2K21‘i kütüphanesine ekleyen her oyuncuya 60 TL’lik kupon hediye ediyor.
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Epic Games Mega İndirim günleri başladı!
Oyun dünyasının indirim günleri en sevilen zamanlar olmuştur hep. Özellikle dijital oyun çağının içerisinde bulunduğumuz şu günlerde platformlar, ekosistemlerine oyuncuları çekebilmek için pek çok ciddi adımı atmakta kararlılar. Bu platformlar arasında yer alan Epic Games Mega İndirim 2021 etkinliğini resmen başlattı. Birçok oyuna indirim yapan firma, yaptığı sürprizler ile dikkat çekiyor. Bedava oyun dağıtma konusunda da ciddi adımlar atan oyun devi, bomba gibi bir sürprizle oyuncuları karşılıyor. 2K Studio yapımı 419 TL‘lik NBA 2K21 an itibariyle bedava. Bir hafta boyunca bedava olan oyun ile birlikte firma da amacına ulaşmak istiyor. Dijital oyun piyasasında öne çıkmak isteyen firma, ilk günden itibaren ücretsiz dağıttığı oyunlar ile adından sıkça söz ettirdi. Bununla birlikte koşulsuz şartsız bedavaya alınabilen oyun Epic Games‘in tek sürprizi değil.
Epic Games NBA 2K21‘i kütüphanelerine ekleyen kullanıcılara bir sürpriz daha yapıyor. Firma oyunu kütüphanesine ekleyen her oyuncuya 60 TL‘lik indirim kuponu veriyor. Bir hafta boyunca ücretsiz olacak oyunla birlikte oyuncular için kazançlı bir durum ortaya çıkıyor böylelikle. Daha önceden de benzer kuponlar ile oyuncuları karşılayan firma, büyük oynamaya devam ediyor. Kuponu kullanmak isteyen oyuncular için küçük de bir şart bulunmakta. 60 TL‘lik indirim kuponu kullanmak isteyen oyuncuların, sepete en az 79.99 TL‘lik bir oyun eklemeleri gerekiyor. Yoksa indirim kuponunu kullanmak mümkün gözükmüyor. Henüz toplu oyun satın alım sistemine sahip olmayan mağaza, oyunculara kuponu tek bir oyun için kullanma zorunluluğu getiriyor ne yazık ki. Bununla birlikte Epic Games, kendi ekosisteminde yer alan oyunlara da daha fazla oyuncuyu çekmek istiyor. Firma Fortnite için özel bir etkinlik planlayarak, sadece bu dönemde oyuncuların erişebileceği özel ekipmanlar ve görevler hazırlıyor.
60 TL’lik kuponu kullanabileceğiniz oyun önerileri!
Epic Games Mega İndirim 2021 etkinliği, oyun dünyasında büyük bir etki yarattı. İlk ortaya çıkan bilgilere göre firmanın sunucuları ilk başlarda çöktü. Öte yandan oyuncuların bu ilgisi firma tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Zira Epic Games‘in dağıttığı bu kupon sayesinde satın alımlarda tasarruf sağlamanız mümkün. 79.99 TL ve üzeri fiyatlandırmaya sahip oyunlarda kullanılan bu kupon, çok önemli fırsatları da beraberinde getiriyor. İşte bizde sizler için bu kuponu kullanabileceğiniz birkaç oyunu listeledik. Beş oyundan oluşan öneri listesi, 60 TL’lik kupon ile birlikte 100 TL ve altına inen oyunlardan oluşmakta.
Metro Exodus
Metro serisinin son oyunu olan Exodus, ciddi bir indirim ile oyuncuları karşılıyor. 250 TL’lik fiyatına %60 indirim alan oyun kupon ile birlikte sadece 39.60 TL.
Control
Yenilikçi oynanışı ile piyasayı kasıp kavuran Control, bu indirim döneminde herhangi bir sürprizle oyuncuları karşılamadı. Ancak 159 TL‘ye satılan oyunu, kuponla 99 TL‘den satın alabilirsiniz. Özellikle hikayesi ve teknik anlamdaki başarılı performansı ile farklı bir deneyim arayan her oyuncuya tavsiye ediyoruz.
Mafia: Definitive Edition
Mafia serisinin ilk oyunu olan yapım yenilenmiş hali ile oyuncuları karşılıyor. Özellikle Mafia evrenini merak eden oyunculara bu oyunu şiddetle tavsiye ediyoruz. Sevilen yapımı kupon sayesinde, 95.40 TL‘ye satın alabilirsiniz.
Death Stranding
PlayStation özel oyunu olarak piyasaya çıkan daha sonra PC‘ye çıkan oyun, farklı bir deneyim vadediyor. Hideo Kojima‘nın liderliğini yaptığı yapım kuponla birlikte 99.60 TL‘lik fiyata satın alınabilir durumda.
Immortals Fenyx Rising
Ubisoft’un elinden çıkan oyun, ilginç yapısı ile dikkat çekiyor. Ayrıca mitolojik ögeleri ile dikkat çeken oyunun birçok seveni bulunmakta. Oyun özellikle PC’deki en büyük Zelda örneği olarak adlandırılıyor. Immortals Fenyx Rising indirim kuponu ile birlikte sadece 74.50 TL.
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Akıllı Telefonlar
General Mobile GM 21 Ailesi ve GM Pods 2 Ürünlerini Yakında Tanıtıyor
General Mobile GM 20 ailesinden sonra sessizliğini yakında tanıtımını yapacağı ürünler ile bozacak gibi gözüküyor. General Mobile, yeni ürünleri olan GM 21 Ailesi ve GM Pods 2 Ailesi modellerini tanıtıyor.
Bakmakta fayda var: General Mobile GM 21 Pro, aslında UMIDIGI S5 Pro olabilir mi?
General Mobile daha öncesinde sitesinde yaptığı sızıntıyla gündeme gelmişti. Biz de hiç vakit kaybetmeden General Mobile’ın yeni GM serisi için bir video hazırlamıştık. Hatta bunun dışında yeni General Mobile telefonlarının UMIDIGI S5 Pro modeliyle oldukça benzer olduğunu da buradaki haberde paylaşmıştık. Merakla beklenen tanıtımın tarihi açıklandı. General Mobile, resmi sosyal medya hesapları ve web sitesi üzerinden 24 Mayıs Pazartesi günü saat 12:21’de başlamak üzere GM 21 Pro ve GM Pods 2 Pro, 25 Mayıs Salı günü saat 12:21’de GM 21 Plus ve GM Pods 2, son olarak da 26 Mayıs Çarşamba günü saat 12:21’de GM 21 ürünlerini tanıtarak tüketicilerin beğenisine sunacak ve ön siparişe açacak. General Mobile, Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşımla da tanıtım duyurusunu yaptı.
General Mobile GM 21 Pro beklenen teknik özellikleri neler?
- 6.39 inç AMOLED Full HD ekran,
- 4.680 mAh kapasiteye sahip batarya,
- İşlemci olarak MediaTek Helio G90T,
- Çift sim kart desteği,
- 3.5 mm kulaklık girişi,
- Bluetooth 5.0 ve NFC desteği,
- Android 11,
- 48 MP ana kamera, ön tarafta pop-up 16 MP kamera beklenen General Mobile GM 21 Pro’nun beklenen tahmini özellikleri.
General Mobile GM 21 beklenen teknik özellikleri neler?
- 6.5 inç ekran
- Unisoc Spreadtrum SC9863 işlemci
- 3GB RAm 32GB hafıza ve 256 GB’a kadar SD kart desteği
- 13 MP ana kamera ve 0,08 MP + 0,08 MP yardımcı kameralar, 8 MP ön kamera
- 5000 mAh batarya
- 3.5 mm kulaklık girişi,
- Çift sim kart desteği,
- Android 11 General Mobile GM 21’in beklenen teknik özellikleri.
General Mobile GM 21 Plus beklenen teknik özellikleri neler?
General Mobile GM 21 ile çok benzer olacağın söyleyebiliriz. General Mobile GM 21’den farklı olarak General Mobile GM 21 Plus’ta MediaTek Helio G35 işlemcisini görebiliriz. Detayları tanıtımdan hemen sonra sizlerle paylaşmış olacağız.
General Mobile ana sayfasına ulaşmak için buradaki linke bakabilirsiniz: https://www.generalmobile.com/tr/
General Mobile Instagram sayfasına ulaşmak için buradaki linke bakabilirsiniz: General Mobile Instagram
General Mobile Twitter sayfasına ulaşmak için buradaki linke bakabilirsiniz: General Mobile Twitter
General Mobile Facebook sayfasına ulaşmak için buradaki linke bakabilirsiniz: General Mobile Facebook
General Mobile Youtube sayfasına ulaşmak için buradaki linke bakabilirsiniz: General Mobile – YouTube
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Genel
Beyaz tahtaları ekrana taşıyan yeni ürün Logitech Scribe!
Logitech, toplantı ve sınıflardaki katılımcıların bilgiye eşit derecede ulaşabilmesi amacıyla geliştirdikleri, Microsoft Teams ve Zoom gibi önde gelen hizmetlerle uyumlu bir şekilde çalışan yapay zeka destekli bir beyaz tahta kamerası olan Logitech Scribe ’ı tanıttığını duyurdu.
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Logitech Scribe, oldukça sağlıklı bir ekran paylaşım deneyimi sunarak, evdeki dizüstü bilgisayarını ya da toplantı odası ekranını kullanan herkesin en ön koltukta olmasını sağlayan Logitech Scribe’ı duyurdu.
Geride bıraktığımız bir yıllık süre zarfında kamu, özel sektör ve hatta eğitim sektörü hibrit çalışma sistemini hızlıca benimsedi. Özellikle çalışma hayatını bu doğrultuda yeniden şekillendirmeye başladı. Bu süreçte Logitech, insanlara yüz yüze toplantı deneyimini online olarak yaşatmak için yeni ihtiyaçlara yeni çözümler sunmaya devam edeceğini belli ediyor. Bu kapsamda Logitech, toplantı ve sınıflardaki katılımcıların bilgiye eşit derecede ulaşabilmesi amacıyla geliştirdikleri yapay zeka destekli bir beyaz tahta kamerası olan Logitech Scribe’ı tanıttı. Microsoft Teams ve Zoom gibi hizmetlerle uyumlu bir şekilde çalışan Logitech Scribe, beyaz tahta içeriğini inanılmaz netlikte görüntülü toplantılara yansıtarak tüm katılımcılara neredeyse aynı odadaymışçasına bir deneyim yaşatmayı hedefliyor.
Toplantı odalarından sınıflara, Logitech Scribe, hibrit çalışma ve öğrenme hayatının daha yaygın hale geldiği bu dönemde, kullanım kolaylığı ve pratik tasarımı sayesinde öğrenmeyi, beyin fırtınalarını ve ekip toplantılarını daha üretken hale getirmeyi hedefliyor. Gruplar halinde çalışmayı veya fikir üretmeyi teşvik eden Logitech Scribe, online olarak odadaki herkesin tahtayı görmesine imkan veriyor.
Microsoft Teams Rooms ve Zoom Rooms ile entegre bir şekilde çalışan Logitech Scribe kolay kurulum ve kullanımıyla zahmetsiz bir deneyim sunacak. Oda içi katılımcılar, Logitech Scribe’ın kablosuz düğmesine basarak veya Logitech Tap gibi toplantı odası dokunmatik denetleyicisine dokunarak beyaz tahta içeriğini görüntülü toplantılarda tek tuşla hızlıca paylaşabilme özelliğine sahip. Kablosuz tuşu şimdilik sadece Zoom Rooms ile çalışsa da en kısa sürede Teams Rooms desteği de sunulacak. Logitech Scribe ayrıca hemen hemen her video konferans uygulamasına sahip bir USB içerik kamerası olarak çalışarak toplantı odalarında, sınıflarda ve hatta ev-ofislerinde de kullanma esnekliği sağlıyor.
Logitech Video İşbirliği Kategorisi Genel Müdürü ve Başkan Yardımcısı Scott Wharton yeni ürün hakkında, “Hem toplantı odalarında hem de masaüstlerinde yüksek kaliteli ses ve görüntülü konuşma deneyimini iyileştirmek için titiz bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Bu süreçte beyaz tahtalar veya post-it gibi dijital olmayan içeriği sanal toplantılara entegre etmede bir boşluk olduğu dikkatimizi çekti. Logitech Scribe fiziksel hayatta bizim için son derece kullanışlı olan bu alışkanlıkları video konferans sistemlerine entegre ediyor. Logitech Scribe, Teams ve Zoom gibi günümüzün en popüler bulut hizmetleriyle uyumlu bi şekilde çalışarak kullanıcıların hayatını kolaylaştırmayı ve video konferans deneyimini yüz yüze deneyime yakın bir şekilde sunmayı hedefliyor. ” dedi.
Logitech’in online toplantı katılımcılarına beyaz tahtanın net, gerçek zamanlı görünümünü sağlayan özel bir beyaz tahta kamerası Scribe, 120x180cm boyutuna kadar kuru silinebilir yüzeylerde kusursuz bir performans sergilemeyi hedefler. Yerleşik yapay zeka sistemini kullanan Logitech Scribe, kullanıcıların beyaz tahtayı hiçbir engel olmadan görebilmesi için sunum yapan kişiyi şeffaf hale getirebilir veya içeriğin daha kolay okunması için işaretleyicilerin rengini otomatik olarak geliştirir. Scribe, ortak çalışma oturumları için favori bir araç olan post-it gibi dijital olmayan diğer içerikleri bile algılama yeteneğine sahip olmasıyla ön plana çıkıyor.
Temiz bir şekilde duvara monte tasarımı ve özenli kablo yönetimi ile Logitech Scribe, herhangi bir modern ofise veya sınıfa modern bir şekilde uyum sağlar. Ürün hızlı bir şekilde kurulup çalıştırılabilmesi için ihtiyaç duyulan her şeyle birlikte gelir. Kutusunda, beyaz tahta kamerasıyla birlikte bir kablosuz paylaşım tuşu, montaj bileşenleri, güç kaynağı ve uygun ölçekte dağıtım için kategori kabloları yer alır.
Logitech Hakkında!
Logitech, insanların gündelik hayatında yer alan tasarımlar üreterek onları dijital dünyaya bağlıyor. Bundan 39 yıl önce, bilgisayarlar aracılığıyla insanları birbirine bağlamaya başlayan Logitech, şimdi de müzik, oyun ve video aracılığıyla herkesi bir araya getiren ürünler tasarlıyor. Logitech’in markaları arasında Logitech, Logitech G, ASTRO Gaming, Streamlabs, Ultimate Ears, Jaybird, and Blue Microphones bulunuyor. 1981 yılında kurulan Logitech International; hisseleri SIX Swiss Exchange (LOGN) ve Nasdaq Global Select Market’te (LOGI) işlem gören halka açık bir İsviçre şirketi. Türkiye’deki distribütörü Penta olan Logitech’e; http://www.logitech.com, http://blog.logitech.com/, Facebook ya da Twitter adresleri üzerinden ulaşılabiliyor.
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Genel
HONOR MagicBook 14 ve 15 duyuruldu!
HONOR’un dizüstü bilgisayar serisi HONOR MagicBook, en son teknolojiyle donatılan 11. nesil Intel® Core işlemcilerle güncellendi. Yüksek performansı hafif ve şık tasarımla buluşturan dizüstü bilgisayarlar uzun süren batarya ömrü ve göz yormayan ekranıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
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Özellikle gençlere yönelik teknolojik ürünleriyle değer yaratmayı hedefleyen HONOR, geçen yıl açıkladığı yüksek performansı taşınabilir bir tasarımla buluşturan dizüstü bilgisayar serisi HONOR MagicBook’un güncel versiyonlarını duyurdu. En yeni 11. nesil Intel® Core işlemciler ve Intel® Iris® Xe grafik ünitesine sahip olan HONOR MagicBook 14 ve HONOR MagicBook 15, yenilenmiş kullanıcı deneyimi ve etkileyici performansı hafif ve kompakt bir yapıda sunuyor. 10,5 saatlik pil ömrü, rahat bir kullanıcı deneyimi sunmayı hedefliyor. Eye Comfort HONOR FullView ekrana sahip dizüstü bilgisayarlar, Wi-Fi 6 ve 2×2 MIMO çift anten tasarımıyla da daha yüksek kablosuz aktarım hızı sağladığını belirtiyor.
HONOR FullView Ekran, gözlerini koruyor!
14 inç boyutunda Eye Comfort HONOR FullView ekrana sahip yeni HONOR MagicBook 14, yüzde 100 sRGB renk aralığı ve yüzde 84’lük ekran-kasa oranıyla eşsiz bir deneyim sunmayı hedefliyor. Canlı renkleri ve gerçekçi görselleriyle kullanıcıların ekrandaki her detayı yakalamalarına imkân sağladığını özellikle belirtiyor.
Ekran karşısında uzun süre vakit geçirenler için yeni HONOR MagicBook serisi, Düşük Mavi Işık ve Titreşim Yapmayan Ekran konusunda TÜV Rheinland sertifikalara sahip cihazlar olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca tamamen yeni DC ışık azaltma teknolojisi de barındıran yeni HONOR MagicBook serisi, tüm bu özellikleriyle kullanıcıların göz yorgunluğu yaşamasını önlüyor ve gün boyu koruma sağlamayı ihmal etmiyor.
Tasarım Detayları!
Yalnızca 1,38 kg ağırlığa sahip ve 15,9 mm’lik kalınlığa sahip. Şık ve hafif bir tasarıma sahip olan HONOR MagicBook serisi, kolayca çantanıza sığar ve her yerde performansın, üretkenliğin tadını çıkarmanızı sağlar. 1920×1080 çözünürlüğe sahip olan LCD ekran, üzerindeki kaplama sayesinde parlamayı azaltır, böylece direkt gün ışığında bile kaliteli görseller sunar. Uzay Grisi rengindeki dizüstü bilgisayar, hafif alüminyum kasası ve gök mavisi çerçeve tasarımıyla dikkat çekiyor.
Yeni bir işlemci Serisi!
HONOR MagicBook serisi, en yeni 11. nesil Intel Core i7-1165G7 işlemciyle performansı yeni bir boyut kazandırıyor. Bir önceki nesle göre yüzde 21 daha güçlü toplam performans sunduğu belirtilen işlemci, maksimumda 4.7GHz frekansında çalışmasıyla dikkat çekiyor.
Intel Iris Xe grafik ünitesi, daha zengin oyun deneyimi sunmasının yanı sıra fotoğraf ve video işleme gibi konularda tasarımcılar ve içerik üreticiler için de yüksek hız sunmasıyla göz dolduruyor. Barındırdığı çift kanal 16GB DDR4 RAM ve 512GB’lık geniş depolama alanıyla da bu performansı destekleyeceğini belli ediyor.
Büyük boyutlu soğutma fanı ve çift ısı borusuyla verimli bir ısı dağıtımı sağlayan HONOR MagicBook serisi, zorlu görevlerde ise Fn + P tuşlarıyla aktifleştirilen Performans Modu’nu içerisinde barındırıyor. Bu modda gelişmiş tasarım yazılımları gibi zorlayıcı görevlerin üstesinden kolayca gelebilecek bir cihaz olarak öne çıkıyor. Microsoft Windows 10 yüklü olarak sunulan HONOR MagicBook serisi, bu sayede en popüler üretkenlik uygulamaları ve oyunlara da kolay erişmenizi sağlıyor.
56Wh yüksek yoğunluklu batarya ve 65W hızlı şarj özelliğiyle tüm gün boyunca kullanabileceğiniz yeni HONOR MagicBook, tam şarjda görüntü kalitesi 1080p olan bir filmi 10,5 saat boyunca oynatabiliyor. Böylelikle sezon sezon dizi izlerken prize bağlı kalmayacaksınız. Sadece 200 gr ağırlığındaki 65W’lık Hızlı Şarj aleti, yarım saatte bataryayı yüzde 44 seviyesine getirebiliyor. Ayrıca Ters Yönlü Şarj özelliği ile de HONOR MagicBook kapalıyken akıllı telefon ve diğer cihazlarınızı bağlayıp bir powerbank gibi şarj etmeniz mümkün olan özelliklerden.
Birden çok görevi birden çok ekranda halledebilirsiniz
HONOR MagicBook 14 ve 15, Wi-Fi 6 ve 2×2 MIMO çift anten tasarımıyla Wi-Fi 5’in 2,7 katı kadar hızda kablosuz veri aktarımını mümkün kılarak bağlantı hızından taviz vermemeniz düşünülmüş.
Ayrıca çoklu-ekran özelliğiyle de akıllı telefon ve dizüstü bilgisayarınızla çalışmak mümkün. Basit bir tuş dokunuşuyla HONOR akıllı telefon ve HONOR MagicBook cihazınız arasında bağlantı kurarak, dizüstü bilgisayarınızda akıllı telefonunuzun ekranını görebilir, dosyaları sürükle-bırak şeklinde aktarabilirsiniz. Ayrıca HONOR MagicBook’un güç tuşunda yer alan parmak izi okuyucusu sayesinde de hızlı bir şekilde profilinize giriş yapabilirsiniz.
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Forumdan Son Mesajlar
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Yazan: hasanaydogdu, 2 hafta önce
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Yazan: techwarn, 4 hafta önce
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Yazan: hasanaydogdu, 4 hafta önce
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Yazan: hasanaydogdu, 4 hafta önce
Epic Games indirim günleri sürprizleri ile geldi!
General Mobile GM 21 Ailesi ve GM Pods 2 Ürünlerini Yakında Tanıtıyor
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