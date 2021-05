Epic Games indirim günleri sürprizleri ile geldi!

Epic Games Mega İndirim 2021 an itibariyle başladı. Dijital oyun dünyasında önemli bir yere sahip olan indirim günlerinin ilk kıvılcımını Epic resmen yaktı. Firma neredeyse 1 ay sürecek indirim günlerini an itibariyle başlattı. Birçok oyunda indirimin yer aldığı etkinlikte, ücretsiz oyun da oldukça iddialı. Epic Games 419 TL değerindeki NBA 2K21‘i tamamen ücretsiz yaptı. Bununla birlikte oyunculara olan sürprizler de bitmiş değil. Zira firma NBA 2K21‘i kütüphanesine ekleyen her oyuncuya 60 TL’lik kupon hediye ediyor.

Epic Games Mega İndirim günleri başladı!

Oyun dünyasının indirim günleri en sevilen zamanlar olmuştur hep. Özellikle dijital oyun çağının içerisinde bulunduğumuz şu günlerde platformlar, ekosistemlerine oyuncuları çekebilmek için pek çok ciddi adımı atmakta kararlılar. Bu platformlar arasında yer alan Epic Games Mega İndirim 2021 etkinliğini resmen başlattı. Birçok oyuna indirim yapan firma, yaptığı sürprizler ile dikkat çekiyor. Bedava oyun dağıtma konusunda da ciddi adımlar atan oyun devi, bomba gibi bir sürprizle oyuncuları karşılıyor. 2K Studio yapımı 419 TL‘lik NBA 2K21 an itibariyle bedava. Bir hafta boyunca bedava olan oyun ile birlikte firma da amacına ulaşmak istiyor. Dijital oyun piyasasında öne çıkmak isteyen firma, ilk günden itibaren ücretsiz dağıttığı oyunlar ile adından sıkça söz ettirdi. Bununla birlikte koşulsuz şartsız bedavaya alınabilen oyun Epic Games‘in tek sürprizi değil.

Epic Games NBA 2K21‘i kütüphanelerine ekleyen kullanıcılara bir sürpriz daha yapıyor. Firma oyunu kütüphanesine ekleyen her oyuncuya 60 TL‘lik indirim kuponu veriyor. Bir hafta boyunca ücretsiz olacak oyunla birlikte oyuncular için kazançlı bir durum ortaya çıkıyor böylelikle. Daha önceden de benzer kuponlar ile oyuncuları karşılayan firma, büyük oynamaya devam ediyor. Kuponu kullanmak isteyen oyuncular için küçük de bir şart bulunmakta. 60 TL‘lik indirim kuponu kullanmak isteyen oyuncuların, sepete en az 79.99 TL‘lik bir oyun eklemeleri gerekiyor. Yoksa indirim kuponunu kullanmak mümkün gözükmüyor. Henüz toplu oyun satın alım sistemine sahip olmayan mağaza, oyunculara kuponu tek bir oyun için kullanma zorunluluğu getiriyor ne yazık ki. Bununla birlikte Epic Games, kendi ekosisteminde yer alan oyunlara da daha fazla oyuncuyu çekmek istiyor. Firma Fortnite için özel bir etkinlik planlayarak, sadece bu dönemde oyuncuların erişebileceği özel ekipmanlar ve görevler hazırlıyor.

60 TL’lik kuponu kullanabileceğiniz oyun önerileri!

Epic Games Mega İndirim 2021 etkinliği, oyun dünyasında büyük bir etki yarattı. İlk ortaya çıkan bilgilere göre firmanın sunucuları ilk başlarda çöktü. Öte yandan oyuncuların bu ilgisi firma tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Zira Epic Games‘in dağıttığı bu kupon sayesinde satın alımlarda tasarruf sağlamanız mümkün. 79.99 TL ve üzeri fiyatlandırmaya sahip oyunlarda kullanılan bu kupon, çok önemli fırsatları da beraberinde getiriyor. İşte bizde sizler için bu kuponu kullanabileceğiniz birkaç oyunu listeledik. Beş oyundan oluşan öneri listesi, 60 TL’lik kupon ile birlikte 100 TL ve altına inen oyunlardan oluşmakta.

Metro Exodus

Metro serisinin son oyunu olan Exodus, ciddi bir indirim ile oyuncuları karşılıyor. 250 TL’lik fiyatına %60 indirim alan oyun kupon ile birlikte sadece 39.60 TL.

Control

Yenilikçi oynanışı ile piyasayı kasıp kavuran Control, bu indirim döneminde herhangi bir sürprizle oyuncuları karşılamadı. Ancak 159 TL‘ye satılan oyunu, kuponla 99 TL‘den satın alabilirsiniz. Özellikle hikayesi ve teknik anlamdaki başarılı performansı ile farklı bir deneyim arayan her oyuncuya tavsiye ediyoruz.

Mafia: Definitive Edition

Mafia serisinin ilk oyunu olan yapım yenilenmiş hali ile oyuncuları karşılıyor. Özellikle Mafia evrenini merak eden oyunculara bu oyunu şiddetle tavsiye ediyoruz. Sevilen yapımı kupon sayesinde, 95.40 TL‘ye satın alabilirsiniz.

Death Stranding

PlayStation özel oyunu olarak piyasaya çıkan daha sonra PC‘ye çıkan oyun, farklı bir deneyim vadediyor. Hideo Kojima‘nın liderliğini yaptığı yapım kuponla birlikte 99.60 TL‘lik fiyata satın alınabilir durumda.

Immortals Fenyx Rising

Ubisoft’un elinden çıkan oyun, ilginç yapısı ile dikkat çekiyor. Ayrıca mitolojik ögeleri ile dikkat çeken oyunun birçok seveni bulunmakta. Oyun özellikle PC’deki en büyük Zelda örneği olarak adlandırılıyor. Immortals Fenyx Rising indirim kuponu ile birlikte sadece 74.50 TL.