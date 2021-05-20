Akıllı Telefonlar
General Mobile GM 21 Ailesi ve GM Pods 2 Ürünlerini Yakında Tanıtıyor
General Mobile GM 20 ailesinden sonra sessizliğini yakında tanıtımını yapacağı ürünler ile bozacak gibi gözüküyor. General Mobile, yeni ürünleri olan GM 21 Ailesi ve GM Pods 2 Ailesi modellerini tanıtıyor.
Bakmakta fayda var: General Mobile GM 21 Pro, aslında UMIDIGI S5 Pro olabilir mi?
General Mobile daha öncesinde sitesinde yaptığı sızıntıyla gündeme gelmişti. Biz de hiç vakit kaybetmeden General Mobile’ın yeni GM serisi için bir video hazırlamıştık. Hatta bunun dışında yeni General Mobile telefonlarının UMIDIGI S5 Pro modeliyle oldukça benzer olduğunu da buradaki haberde paylaşmıştık. Merakla beklenen tanıtımın tarihi açıklandı. General Mobile, resmi sosyal medya hesapları ve web sitesi üzerinden 24 Mayıs Pazartesi günü saat 12:21’de başlamak üzere GM 21 Pro ve GM Pods 2 Pro, 25 Mayıs Salı günü saat 12:21’de GM 21 Plus ve GM Pods 2, son olarak da 26 Mayıs Çarşamba günü saat 12:21’de GM 21 ürünlerini tanıtarak tüketicilerin beğenisine sunacak ve ön siparişe açacak. General Mobile, Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşımla da tanıtım duyurusunu yaptı.
General Mobile GM 21 Pro beklenen teknik özellikleri neler?
- 6.39 inç AMOLED Full HD ekran,
- 4.680 mAh kapasiteye sahip batarya,
- İşlemci olarak MediaTek Helio G90T,
- Çift sim kart desteği,
- 3.5 mm kulaklık girişi,
- Bluetooth 5.0 ve NFC desteği,
- Android 11,
- 48 MP ana kamera, ön tarafta pop-up 16 MP kamera beklenen General Mobile GM 21 Pro’nun beklenen tahmini özellikleri.
General Mobile GM 21 beklenen teknik özellikleri neler?
- 6.5 inç ekran
- Unisoc Spreadtrum SC9863 işlemci
- 3GB RAm 32GB hafıza ve 256 GB’a kadar SD kart desteği
- 13 MP ana kamera ve 0,08 MP + 0,08 MP yardımcı kameralar, 8 MP ön kamera
- 5000 mAh batarya
- 3.5 mm kulaklık girişi,
- Çift sim kart desteği,
- Android 11 General Mobile GM 21’in beklenen teknik özellikleri.
General Mobile GM 21 Plus beklenen teknik özellikleri neler?
General Mobile GM 21 ile çok benzer olacağın söyleyebiliriz. General Mobile GM 21’den farklı olarak General Mobile GM 21 Plus’ta MediaTek Helio G35 işlemcisini görebiliriz. Detayları tanıtımdan hemen sonra sizlerle paylaşmış olacağız.
General Mobile ana sayfasına ulaşmak için buradaki linke bakabilirsiniz: https://www.generalmobile.com/tr/
General Mobile Instagram sayfasına ulaşmak için buradaki linke bakabilirsiniz: General Mobile Instagram
General Mobile Twitter sayfasına ulaşmak için buradaki linke bakabilirsiniz: General Mobile Twitter
General Mobile Facebook sayfasına ulaşmak için buradaki linke bakabilirsiniz: General Mobile Facebook
General Mobile Youtube sayfasına ulaşmak için buradaki linke bakabilirsiniz: General Mobile – YouTube
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Akıllı Telefonlar
POCO M3 Pro 5G modelini satışa sunuyor
POCO dün yaptığı sanal lansmanla M3 Pro 5G modelini tanıtmıştı. Şimdi de genç teknoloji meraklıları arasında dünyanın en popüler teknoloji markalarından olan POCO Global, yeni akıllı telefon modeli POCO M3 Pro 5G’nin satışına başlıyor.
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MediaTek Dimensity 700 5G* işlemci ile donatılan yeni ve yükseltilmiş cihaz, ultra uzun pil ömrü ile optimum güç verimliliği sağlarken, 5G çift SIM kart desteği ve 90Hz ekranı ile iyi bir performans ve eğlence deneyimi sunuyor.
POCO Global Başkanı Kevin Qiu, “POCO’nun 6 Mayıs 2021 itibarıyla, POCO F1’i duyurduğumuz 2018 yılından bu yana toplamda 17 milyonun üzerinde satış gerçekleştirdiğini paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yalnızca POCO M3 için geçtiğimiz Kasım ayında dünya genelinde 3 milyonun üzerinde bir satış rakamı elde ettik. Sadece satış anlamında muazzam bir büyüme elde etmekle kalmadık, aynı zamanda hayran kitlemizi de büyüttük. Artık hayran kitlemizin ürünlerimizi geliştirmede kullanmak için geri bildirimlerini paylaşabilecekleri bir POCO topluluk uygulamamız dahi var” dedi.
İçindekiler
MediaTek Dimensity 700 ve 5G çift SIM kart desteği sunuyor
MediaTek Dimensity teknolojisini ilk defa kullanan POCO, genel anlamda yüksek performans ve hız sunuyor. MediaTek Dimensity 700, 7nm işleme teknolojisi sayesinde uzun ömürlü bir pil için güç tüketimini minimum düzeyde tutarken amiral gemisine yakın düzeyde performans sunuyor. Entegre 5G modeme sahip olan cihaz, çift 5G SIM kart desteği sayesinde kullanıcıların SIM kartlarını değiştirmeden 5G’nin gücünden her zaman faydalanabilmelerine olanak tanıyor.
POCO Global Ürün Pazarlama Müdürü Angus Ng, “5G’nin sağladığı avantajlar yüksek hızlı dosya indirme, yüksek kaliteli video izleme ve oyunları daha akıcı izlemenin ötesine geçiyor ve kalabalık alanlarda çok daha istikrarlı bir ağa olanak tanıyor. Piyasada oldukça nadir görülen bir fiyat noktasında 5G’nin getirdiği avantajlardan faydalanan POCO M3 Pro 5G, kullanıcılara önem taşıyan inovasyonlar sunma sözümüzün başka bir kanıtı” dedi.
POCO M3 Pro 5G’nin performansı güzel bir eğlence deneyimi sunuyor. Sekiz çekirdekli işlemci mimarisini destekleyen işlemci, 2,2 GHz’ye kadar çalışabilen iki yüksek kapasiteli Cortex-A76’ya sahip. İşlemci, yüzde 30 ek performans yoğunluğu ve enerji verimliliği sağlayan yeni bir GPU mimarisi olan Mali-57 GPU ile birlikte kullanılıyor. Çipset, tüm bu özellikleriyle birlikte yeni UFS 2.2 depolama teknolojisi sayesinde cihazı büyük grafik ağırlıklı oyunların rahatça oynanabildiği, yüksek çözünürlüklü videoların kolayca oynatılabildiği bir eğlence makinesine dönüştürüyor.
90Hz FHD+ ekran ve daha fazlasıyla oyun keyfi
POCO M3 Pro 5G, işlemcinin güçlü kapasitesini, ekranla bir araya getirerek beklentileri aşan bir kullanıcı deneyimi sunuyor. 90Hz yenileme hızıyla kullanıcılara daha hızlı görseller ve daha sorunsuz bir deneyim sunuyor. POCO M3 Pro 5G ayrıca DotDrop ekran kullanılan POCO M3’ten farklı olarak DotDisplay ekran kullanıyor. DynamicSwitch, ekranın 90Hz, 60Hz, 50Hz ve 30Hz yenileme hızları arasında otomatik olarak geçiş yapmasına olanak tanıyarak, enerji tasarrufu sağlıyor ve yenileme hızının içeriğe uyarlamasını mümkün kılıyor. Cihazın 6,5 inç FHD+ ekranı, 1080P çözünürlükte görüntüler üretiyor ve 360° ışık algılaması için ön ve arkada olmak üzere çift ışık sensörü bulunuyor. Bu, cihazın optimum görünürlük için 4096 parlaklık seviyesi arasında akıllıca ve hassa bir şekilde ayarlamalar yapabilmesine olanak tanıyor.
48 MP üçlü kamera kurulumu ve uzun pil ömrü
POCO M3 Pro 5G, 2 MP makro kamera, 2MP derinlik sensörü ve 48 MP ana kamerayı içeren üçlü kamera kurulumuyla çok yönlü bir kullanıcı deneyimi sunuyor. 48 MP ana kamerası, kullanıcıların özellikle düşük ışık koşullarında çok daha net ve daha ayrıntılı görüntüler yakalamalarını sağlıyor. Bir dizi kamera yazılım özelliği, gece modu, Time-lapse video ve Timed burst gibi çeşitli çekim modlarıyla, kamera kurulumunun kullanım senaryolarını büyük ölçüde artırıyor ve kullanıcıların fotoğrafçılık ve videografi konusunda yaratıcı olmalarına olanak tanıyor. Tüm bu özellikler cihazın 5.000 mAh piliyle destekleniyor. 18 W hızlı şarj desteği ve kutuya dahil olan 22,5 W şarj cihazı ile kullanıcılar cihazı hızla şarj edip hiç vakit kaybetmeden yaptıkları şeye kaldıkları yerden devam edebiliyorlar.
Ergonomik 3 boyutlu kavisli tasarımıyla öne çıkıyor
POCO M3 Pro 5G’de, tipik akıllı telefon tasarımından vazgeçilmiş. Ergonomik, 3 boyutlu kavisli arka tasarıma ve parlak yüzeye sahip olan cihaz dikkatleri üzerine toplarken, doğal ve rahat bir tutuş hissi veriyor. %91 ekran/gövde oranıyla kaliteli bir his sağlıyor. POCO’nun bu tasarımını üç farklı renk tamamlıyor: sarı, siyah ve mavi.
Kullanılabilirlik göz önünde bulundurularak tasarlanan cihaz, IR blaster, NFC ve 3,5 mm kulaklık girişi dahil olmak üzere günlük kullanım kolaylığı sunuyor. POCO M3 Pro 5G’nin 4GB+64GB ve 6GB+128GB olmak üzere iki farklı modeli bulunuyor. Her iki model de yakında Türkiye’de satış kanalları üzerinden satın alınabilecek.
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Akıllı Telefonlar
Mi 10T vs POCO F2 Pro! | Hangisi daha iyi fotoğraf çekiyor?
Herkese Merhabalar,
Mi 10 T ve Poco F2 Pro çıktıkları dönemden bu yana birçok kullanıcının radarında olan telefonlar. Mi 10T sunduğu 144 Hertz ekran deneyimiyle merak uyandırırken Poco F2 Pro’da Amoled ekranıyla dikkatlerini üzerine çekiyor.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Hangisi daha iyi video çekiyor? | Mİ 10T vs Mİ 10T Pro
Bu videomuz da farklı özellikleriyle ön plana çıkan ancak birbirine oldukça benzeyen iki cihazın fotoğraf kanadında ki performans farklılıklarını ele aldık. Hangi cihaz ana kamera, ön kamera ve portre modlarında nasıl performans sergiliyor? Videomuzda aynı açıda, aynı ışık koşullarında ve aynı modellerle iki telefonumuzla çekimler gerçekleştirdik. Sizin favoriniz hangisi? Videoyu izledikten sonra yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın!
Xiaomi Mi 10T özellikleri
Ekran Boyutu: 6.67 inç
Ağırlık: 216 g
Ekran: FHD+ IPS LCD
İşlemci: Snapdragon 865
RAM: 8 GB RAM
Depolama: 128 GB
Arka Kamera: 64 MP + 13 MP + 5 MP
Ön Kamera: 20 MP
Batarya: 5000 mAh Hızlı
Şarj: 33W Hızlı Şarj
POCO F2 Pro özellikleri
Boyut: 163.3 x 75.4 x 8.9 mm
Ağırlık: 219 gr
Kasa: Cam arka – Alüminyum Çerçeve
Ekran: 6,67 inç 1800 x 2400 piksel FHD+ Super AMOLED 60 Hz HDR10+
İşlemci: Snapdragon 865
Bellek: 6 GB RAM
Depolama: 128 GB
Arka Kamera: 64 MP + 13 MP + 5 MP + 2 MP
Ön Kamera: 20 MP
Batarya: 4700 mAh
Hızlı Şarj: 30 Watt
POCO F2 Pro ve Mi 10T modellerine Hepsiburada üzerinden ulaşmak için tıklayın!
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Akıllı Telefonlar
2000 TL Altı Akıllı Telefon Önerisi! (2021)
Yükselişte olan telefon piyasasını fiyatları ile yaralayan 2000 TL altı en iyi akıllı telefonları sizler için listeledik. İşte 2000 TL‘den ucuz en iyi akıllı telefon modelleri.
Son zamanlarda oldukça fazla yükselen akıllı telefon fiyatları, herkesi yüksek bütçelere itiyor. Ancak bazı modeller var ki fiyatları ile düşük bütçeli cihazlar arayanların imdadına yetişiyor. Bizde sizlere 2000 TL altında fiyat taşıyan akıllı telefonları derledik. Listeyi yaparken 2000 TL üzeri fiyat taşıyan hiçbir cihaza yer vermedik. İşte pahalıdan ucuza 2021’de alabileceğiniz 2000 TL altı fiyat etiketine sahip en iyi akıllı telefon modelleri.
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İçindekiler
1. General Mobile GM 20 Pro 128GB
Listemizin ilk modeli 2000 TL‘ye en yakın fiyatı ile General Mobile GM 20 Pro 128GB. Üzerinde 6.3 inç büyüklüğünde IPS LCD 1080×2340 piksel bir ekran taşıyan GM 20 Pro, bu ekranda 60Hz yenileme hızı ve 409ppi piksel yoğunluğu sunuyor. Yine ön tarafında 16MP‘lik bir selfie kamerası taşıyan cihaz, arka tarafında 48MP‘lik ana kamera, 8MP geniş açılı sensör ve 2MP’lik derinlik sensörü taşıyor.
Performansını MediaTek Helio P70‘den alan cihaz, 6GB LPDDR4X Ram bellek taşıyor. 128GB dahili depolama sunan GM 20 Pro, microSD kart desteği ve 4.5G desteği sunuyor. 15W hızlı şarj destekli 4050mAh‘lik bir batarya taşıyan cihaz, Type-C desteğine de sahip. Öte yandan Android 10 işletim sistemine sahip olan cihaz fiyatına göre gerçekten yeterli özellikler sunuyor diyebiliriz. Tüm bu özelliklere sahip General Mobile GM 20 Pro‘nun fiyatı ise şu anda 1999 TL.
2. Xiaomi Redmi 9C 64GB
GM 20 Pro’dan biraz daha ucuz olan bir diğer model Xiaomi’de karşımıza çıkıyor. Daha çok giriş segmentine hitap eden Xiaomi Redmi 9C üzerinde 6.53 inç büyüklüğünde IPS LCD bir ekran taşıyor. 720×1600 piksel çözünürlük sunan bu ekran yine 60Hz yenileme hızına sahip. Üzerinde 5MP‘lik bir selfie kamerası taşıyan Redmi 9C, arka tarafında 13MP‘lik bir ana kamera, 2MP’lik bir makro kamera ve 2MP’lik bir derinlik sensörü taşıyor.
Performansını MediaTek Helia G35‘den alan cihaz 3GB LPDDR4X Ram bellek ile performansını destekliyor. İçerisinde 5000mAh büyüklüğünde bir batarya taşıyan bu cihaz, 64GB dahili depolama ve microSD kart desteği sunuyor. Android 10 işletim sistemi üzerine kurulu MIUI işletim sistemi ile gelen cihaz 4.5G desteği de sunuyor. Tüm bu özelliklere sahip Xiaomi Redmi 9C 64GB 2021’de 1866 TL‘ye satılıyor.
3. Samsung Galaxy A02 32GB
Bir diğer uygun fiyatlı model ise Samsung’un ürün gamında yer alıyor. Samsung Galaxy A02 32GB yine markanın giriş cihazları arasında. 6.5 inç büyüklüğünde 720×1600 piksel çözünürlüğünde HD+ 60Hz‘lik bir ekran ile gelen A02, bu ekranın üzerinde 5MP’lik bir ön kamera taşıyor. Arka kısmında 13MP‘lik bir ana kameraya sahip olan cihaz, bu kameranın yanında 2MP’lik makro kamerayı da taşıyor.
Gücünüğ MediaTek MT6739WW‘den alan cihaz, 3GB Ram belleğe sahip. 32GB dahili depolama ile birlikte gelen Galaxy A02, microSD kart desteği de sunuyor. Öte yandan 5000mAh‘lik bir bataryaya sahip olan cihaz, Android 10 işletim sistemine sahip. Aynı zamanda cihaz 4.5G bağlantı desteği de sunuyor. Samsung Galaxy A02 32GB’ın fiyatı ise şu anda 1725 TL civarında.
4. General Mobile GM 20 64GB
Listemizin ikinci General Mobile modeli GM 20, Pro modeline göre daha düşük özellikler sunuyor. İlk olarak ekrana bakacak olursak 6.09 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğünde 60Hz‘lik bir ekran bizleri karşılıyor. Hemen üzerinde 8MP’lik bir selfie kamerası taşıyan cihaz, arka kısmında 13MP’lik bir ana kamera taşıyor. Bu ana kameranın yanında ise iki adet 2MP’lik kamera yer alıyor.
Performansını MediaTek Helio A25‘den alan cihaz, 4GB Ram bellek ile birlikte geliyor. 64GB dahili depolamaya sahip olan GM 20, microSD kart desteği de sunuyor. İçerisinde 4000mAh’lik bir batarya taşıyan cihaz USB Type-C desteğine de sahip. Android 10 işletim sistemi ile birlikte gelen GM 20, 4.5G bağlantı desteği sunuyor. Tüm bu özelliklere sahip General Mobile GM 20 64GB’ın fiyatı ise 1620TL civarında.
5. Samsung Galaxy A01 Core
Geldik listemizin en düşük fiyatlı ve son modeline. Yine Samsung’un çıkarmış olduğu bir model olan Galaxy A01 Core, üzerinde 5.3 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğünde 60Hz‘lik bir ekran taşıyor. Ön tarafında 5MP’lik bir selfie kamerasına sahip olan cihaz, arka tarafında 8MP’lik bir ana kameraya sahip. Gücünü MediaTek MT6739 yonga setinden alan cihaz , 1GB Ram bellek ile birlikte geliyor.
16GB dahili depolama ve microSD kart desteği sunan cihaz, içerisinde 3000mAh‘lik bir batarya taşıyor. 4.5G bağlantı desteğine de sahip olan Galaxy A01 Core, Android işletim sistemi ile geliyor. Galaxy A01 Core‘un fiyatı ise şu anda 1550TL civarında.
Bu yazımızda sizlere 2000 TL altında fiyata sahip olan akıllı telefon modellerini listeledik. Bu modellerde önemli olan cihazın 4.5G desteği, kamera, batarya ve ekran boyutu diyebiliriz. O yüzden performans olarak pek birşey beklememek gerek. Ancak bu listedeki en iyi modeli sorarsanız ben olsam General Mobile modellerini tercih ederdim. Siz olsanız hangi modeli tercih ederdiniz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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Yazan: techwarn, 4 hafta önce
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Yazan: hasanaydogdu, 4 hafta önce
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Yazan: hasanaydogdu, 4 hafta önce
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