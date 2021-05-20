General Mobile GM 21 Ailesi ve GM Pods 2 Ürünlerini Yakında Tanıtıyor

POCO dün yaptığı sanal lansmanla M3 Pro 5G modelini tanıtmıştı. Şimdi de genç teknoloji meraklıları arasında dünyanın en popüler teknoloji markalarından olan POCO Global, yeni akıllı telefon modeli POCO M3 Pro 5G’nin satışına başlıyor.

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MediaTek Dimensity 700 5G* işlemci ile donatılan yeni ve yükseltilmiş cihaz, ultra uzun pil ömrü ile optimum güç verimliliği sağlarken, 5G çift SIM kart desteği ve 90Hz ekranı ile iyi bir performans ve eğlence deneyimi sunuyor.

POCO Global Başkanı Kevin Qiu, “POCO’nun 6 Mayıs 2021 itibarıyla, POCO F1’i duyurduğumuz 2018 yılından bu yana toplamda 17 milyonun üzerinde satış gerçekleştirdiğini paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yalnızca POCO M3 için geçtiğimiz Kasım ayında dünya genelinde 3 milyonun üzerinde bir satış rakamı elde ettik. Sadece satış anlamında muazzam bir büyüme elde etmekle kalmadık, aynı zamanda hayran kitlemizi de büyüttük. Artık hayran kitlemizin ürünlerimizi geliştirmede kullanmak için geri bildirimlerini paylaşabilecekleri bir POCO topluluk uygulamamız dahi var” dedi.

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MediaTek Dimensity 700 ve 5G çift SIM kart desteği sunuyor

MediaTek Dimensity teknolojisini ilk defa kullanan POCO, genel anlamda yüksek performans ve hız sunuyor. MediaTek Dimensity 700, 7nm işleme teknolojisi sayesinde uzun ömürlü bir pil için güç tüketimini minimum düzeyde tutarken amiral gemisine yakın düzeyde performans sunuyor. Entegre 5G modeme sahip olan cihaz, çift 5G SIM kart desteği sayesinde kullanıcıların SIM kartlarını değiştirmeden 5G’nin gücünden her zaman faydalanabilmelerine olanak tanıyor.

POCO Global Ürün Pazarlama Müdürü Angus Ng, “5G’nin sağladığı avantajlar yüksek hızlı dosya indirme, yüksek kaliteli video izleme ve oyunları daha akıcı izlemenin ötesine geçiyor ve kalabalık alanlarda çok daha istikrarlı bir ağa olanak tanıyor. Piyasada oldukça nadir görülen bir fiyat noktasında 5G’nin getirdiği avantajlardan faydalanan POCO M3 Pro 5G, kullanıcılara önem taşıyan inovasyonlar sunma sözümüzün başka bir kanıtı” dedi.

POCO M3 Pro 5G’nin performansı güzel bir eğlence deneyimi sunuyor. Sekiz çekirdekli işlemci mimarisini destekleyen işlemci, 2,2 GHz’ye kadar çalışabilen iki yüksek kapasiteli Cortex-A76’ya sahip. İşlemci, yüzde 30 ek performans yoğunluğu ve enerji verimliliği sağlayan yeni bir GPU mimarisi olan Mali-57 GPU ile birlikte kullanılıyor. Çipset, tüm bu özellikleriyle birlikte yeni UFS 2.2 depolama teknolojisi sayesinde cihazı büyük grafik ağırlıklı oyunların rahatça oynanabildiği, yüksek çözünürlüklü videoların kolayca oynatılabildiği bir eğlence makinesine dönüştürüyor.

90Hz FHD+ ekran ve daha fazlasıyla oyun keyfi

POCO M3 Pro 5G, işlemcinin güçlü kapasitesini, ekranla bir araya getirerek beklentileri aşan bir kullanıcı deneyimi sunuyor. 90Hz yenileme hızıyla kullanıcılara daha hızlı görseller ve daha sorunsuz bir deneyim sunuyor. POCO M3 Pro 5G ayrıca DotDrop ekran kullanılan POCO M3’ten farklı olarak DotDisplay ekran kullanıyor. DynamicSwitch, ekranın 90Hz, 60Hz, 50Hz ve 30Hz yenileme hızları arasında otomatik olarak geçiş yapmasına olanak tanıyarak, enerji tasarrufu sağlıyor ve yenileme hızının içeriğe uyarlamasını mümkün kılıyor. Cihazın 6,5 inç FHD+ ekranı, 1080P çözünürlükte görüntüler üretiyor ve 360° ışık algılaması için ön ve arkada olmak üzere çift ışık sensörü bulunuyor. Bu, cihazın optimum görünürlük için 4096 parlaklık seviyesi arasında akıllıca ve hassa bir şekilde ayarlamalar yapabilmesine olanak tanıyor.

48 MP üçlü kamera kurulumu ve uzun pil ömrü

POCO M3 Pro 5G, 2 MP makro kamera, 2MP derinlik sensörü ve 48 MP ana kamerayı içeren üçlü kamera kurulumuyla çok yönlü bir kullanıcı deneyimi sunuyor. 48 MP ana kamerası, kullanıcıların özellikle düşük ışık koşullarında çok daha net ve daha ayrıntılı görüntüler yakalamalarını sağlıyor. Bir dizi kamera yazılım özelliği, gece modu, Time-lapse video ve Timed burst gibi çeşitli çekim modlarıyla, kamera kurulumunun kullanım senaryolarını büyük ölçüde artırıyor ve kullanıcıların fotoğrafçılık ve videografi konusunda yaratıcı olmalarına olanak tanıyor. Tüm bu özellikler cihazın 5.000 mAh piliyle destekleniyor. 18 W hızlı şarj desteği ve kutuya dahil olan 22,5 W şarj cihazı ile kullanıcılar cihazı hızla şarj edip hiç vakit kaybetmeden yaptıkları şeye kaldıkları yerden devam edebiliyorlar.

Ergonomik 3 boyutlu kavisli tasarımıyla öne çıkıyor

POCO M3 Pro 5G’de, tipik akıllı telefon tasarımından vazgeçilmiş. Ergonomik, 3 boyutlu kavisli arka tasarıma ve parlak yüzeye sahip olan cihaz dikkatleri üzerine toplarken, doğal ve rahat bir tutuş hissi veriyor. %91 ekran/gövde oranıyla kaliteli bir his sağlıyor. POCO’nun bu tasarımını üç farklı renk tamamlıyor: sarı, siyah ve mavi.

Kullanılabilirlik göz önünde bulundurularak tasarlanan cihaz, IR blaster, NFC ve 3,5 mm kulaklık girişi dahil olmak üzere günlük kullanım kolaylığı sunuyor. POCO M3 Pro 5G’nin 4GB+64GB ve 6GB+128GB olmak üzere iki farklı modeli bulunuyor. Her iki model de yakında Türkiye’de satış kanalları üzerinden satın alınabilecek.