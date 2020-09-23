Apple
Epic Games, Fortine oyuncularını iOS 14 konusunda uyardı!
Epic Games, Fornite oyuncularını uyardı. Firma yaptığı uyarıya göre, iOS 14 güncellemesinin ardından oyuncular oyunlarını kaybedebilir.
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iOS 14 güncellemesi sizi Fortnite’dan edebilir!
Epic Games ile Apple arasındaki gerilim hız kesmeden devam ediyor. Oyun içi satın alımlar konusunda gerginlik yaşayan iki firma, bir müddet kavgaları nedeniyle oyun dünyasını meşgul etmeyi başarmıştı. Apple‘ın Fornite‘ı uygulama mağazasından kaldırtması nedeniyle iyice alevlenen olay da, durum içerisinde Fortnite yükle iPhone cihazlarının yüklü fiyat etiketleri ile satılmasına kadar ilerlemişti. Halı hazırda hala Apple‘ın mağazasında bulunmayan Fortnite, iOS 14 sürümünün gelişinin ardından cihazlardan silinebilir. Konuyla ilgili uyarıyı Fortnie resmi Twitter hesabından yapan Epic Games oyunculara, eğer güncellemeyi yüklerken bütün uygulamaların silinmesine izin verirseniz oyunu bir daha yüklemelerinin mümkün olmayacağını belirtti.
Fortnite iOS players updating to iOS 14 may lose access to Fortnite. If the message “Temporarily Remove Apps to Install the Software Update?” is accepted, it may result in Fortnite being deleted. Fortnite cannot later be reinstalled due to Apple preventing users from doing so.
— Fortnite Status (@FortniteStatus) September 23, 2020
Tabi bu durum karşısında Apple kullanıcıları iOS 14 güncellemesinden mahrum kalmayacak. Ancak kullanıcıların, eğer cihazlarında Fortnite var ise, yeni sürüm yüklemesi konusunda dikkatli olmaları gerekecek. Zira oyunun tekrardan yüklenmesi şu an için ne yazık ki mümkün değil. Epic Games‘in geliştirici hesaplarını dahi kapatan Apple ise, geri adım atmayı düşünmüyor. Microsoft’tan bu konuda tepkiler alan firma, biraz daha ileriye giderek Unreal Engine oyun motorunu da yasaklatmaya çalışmıştı. Mahkemece engellenen bu gelişme sonrasında firmanın yasakları sadece Fortnite ile sınırlı kaldı. Bakalım Apple kullanıcıları arasında yer alan Fortnite oyuncuları bu gerginlikten ne zaman kurtulacak bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
iPhone 12 Mini, A14 Bionic ile gelmeyebilir!
Apple’ın bu sene çıkaracağı iPhone 12 ailesi dört bireyden oluşurken en küçük model olacağı düşünülen iPhone 12 Mini’nin A14 Bionic işlemcisi yerine farklı bir işlemci ile piyasaya sürüleceği iddia edildi.
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Apple tarafından gelen sızıntı haberlere göre 5,4” büyüklüğünde ekrana sahip iPhone Mini modelinin geleceğini sizlerle paylaşmıştık. Son gelen haberlere göre iPhone 12 Mini’de A14 Bionic işlemcisi bulunmayacak. Bir Twitter kullanıcı tarafından ortaya sürülen farklı yonga iddiası, Apple’ın geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği lansmandaki detaylarla örtüşür nitelikte.
iPhone 12 Mini, B14 yonga seti ile gelebilir
Twitter kullanıcısı Mauri QHD tarafından bir tweet’le ortaya atılan iddiaya göre yeni gelecek Mini modeli, B14 isimli yonga setinden güç alacak. Apple’ın 15 Eylül’de gerçekleştirdiği ‘Time Flies’ etkinliğinden hemen önce ortaya çıkan B14 yongasının orta seviye bir performans sunduğu öne sürülüyor.
Apple B14 chip
They have a midrange chip ready 👀
idk if its the battery-saving-but-less-powerful A14 i´ve leaked before, or a whole new chip
for the iPhone 12 Mini maybe? SE2 Plus? SE3? idk
i´ve had it for months
but #AppleEvent in 14 hours.. cant risk it
im hearing
— Mauri QHD (@MauriQHD) September 15, 2020
iPhone 11’in halefi Mini modeli olmayacak
Bir diğer karışıklık ise yeni gelecek Mini modelinin, geçtiğimiz sene çıkan baz iPhone 11’in yerine gelip gelmeyeceği hakkında. Ancak uzmanlara göre Mini modeli ekstra bir modeli olup geçen senenin baz modeli iPhone 11’in halefi olmayacak. Mini modeliyle ilk kez kullanılacak olan B14 yongası, muhtemelen A14 kadar güçlü olmayacak. Ancak çıkış fiyatı göz önüne alındığında 650 dolar fiyat etiketi sahip bir cihazda 400 dolarlık iPhone SE 2020’de yer alan A13 yongasına göre daha performanslı bir işlemci kullanılması bekleniyor.
Yeni çipset, 5G modem barındırmayabilir
B14 işlemcisi söylentileriyle beraber cihazın 5G bağlantı teknolojisi barındırıp barındırmayacağı da merak edilmeye başlandı. Yeni yonga setiyle beraber Apple’ın 5G modemsiz bir model çıkararak maliyetleri aşağı çekmeyi planladığı düşünülüyor. Hem daha uygun fiyatlı hem de daha küçük ekran barındıran performanslı bir iPhone modeli, büyük bir kesim tarafından ilgi görebilir. 6,1” büyüklüğünde iki iPhone 12 modelinin daha geleceği düşünülürse, piyasadaki küçük ekranlı cihaz talebi Mini modeline kayabilir.
Akıllı Telefonlar
iOS 14.2 ve iPad OS 14.2 Public Beta yayınlandı
Apple, iOS 14.2 ve iPad OS 14.2 Public Beta sürümlerini yayınladı. Birçok yenilik vaat eden iOS 14 ve iPad OS 14 geçtiğimiz hafta resmi olarak yayınlanmıştı. Ancak yeni işletim sistemleri, yeniliklerle birlikte hataları da beraberinde getirdi. iOS 14’ün çıkışından daha bir hafta geçmeden yeni versiyonun public betası yayınlandı.
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iOS 14.2 yenilikleri
iOS 14 ve iPad OS 14 geçtiğimiz hafta yapılan Apple etkinliğinin ardından resmi olarak yayınlanmıştı. Yeni işletim sistemi sürümleri birçok yeniliğin yanı sıra birçok farklı hatayı da beraberinde getirdi. Bunun üzerine Apple, yeni versiyon üzerinde çalışmalarını hızlandırdı. iOS 14 ve iPad OS 14’ün çıkışının üzerinden henüz bir hafta dahi geçmemişken yeni sürümlerin public betası yayınlandı. Betadaki bazı yenilikler dikkat çekiyor.
iOS 14.2 ile birlikte kontrol merkezine Shazam ile entegre çalışan yeni müzik tanıma fonksiyonu ekleniyor. Bu sayede çevrede çalan bir şarkıyı çok daha hızlı bir şekilde öğrenmek mümkün oluyor. Kontrol merkezindeki müzik bölümünde de yenilikler mevcut. Artık müzik çalmazken son çalınanları görmek mümkün olacak. Ayrıca yenilenen AirPlay arayüzüyle birlikte, AirPlay 2 destekli cihazlara bağlanmak daha kolay bir hale geliyor.
Pandemi sebebiyle sosyal mesafe günümüzde en önemli konular arasında. Kameraya yeni eklenen ‘insan tespiti’ modu ile birinin sizden ne kadar uzakta olduğunu görebileceksiniz. Yeni sürüm, yeniliklerin yanı sıra birçok hata gidermesini de içinde barındırıyor. iOS 14.2 Public Beta’ya iOS 14 güncellemesini alan bütün Apple kullanıcıları katılabilir.
Apple
iPhone 12 serisinin yeni modeli: iPhone 12 mini
iPhone 12 serisinin tanıtılmasına kısa bir süre kala, 5.4 inç ekran boyutuna sahip bir modelin daha tanıtılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
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iPhone 12 serisi genişliyor
Paylaştığı isabetli sızıntılarla bilinen Twitter hesabı l0vetodream, tanıtılacak olan iPhone 12 modellerinin isimlerini paylaştı. Yeni iPhone serisinin; iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max olarak adlandırılacağı öngörülüyor.
12mini
12
12 Pro
12 Pro Max
— 有没有搞措 (@L0vetodream) September 21, 2020
Apple’ın bir süredir kompakt yapıda bir iPhone 12 modelini piyasaya süreceği iddia ediliyordu. Anonim Twitter hesabı l0vetodream’in son paylaşımıyla birlikte, bu iddia daha da güçlendi.
iPhone 12 mini modelindeki ekran boyutu 5.4 inç olmakla birlikte, iPhone 12 serisindeki diğer modellere nazaran daha küçük bir çentiğe sahip olması bekleniyor.
Apple tarafında şu anki en küçük ekranlı amiral gemisi konumunda bulunan iPhone 11 Pro, 5.8 inç boyutunda bir ekrana sahip. Bu bağlamda, iPhone 12 mini, tam anlamıyla adının hakkını verecek gibi gözüküyor. iPhone 12 modelinin de iPhone 11 gibi 6.1 inç boyutunda bir ekrana sahip olması bekleniyor. Ayrıca, iPhone 12 Pro Max’in 6.7 inç bir ekranla gelmesi oldukça muhtemel. Eğer bu durum gerçekleşirse, iPhone 12 Pro Max, tüm zamanların en büyük ekranlı iPhone modeli olacak.
Apple’ın tüm iPhone 12 modellerinde OLED ekran kullanması öngörülüyor. Aynı şekilde, tüm iPhone 12 modellerinin yeni nesil A14 Bionic işlemci ve 5G desteği ile gelmesi bekleniyor.
Apple Watch 6 serisinin şarj aleti ile gelmeyeceğini duyuran Apple’ın, aynı stratejiyi iPhone 12 serisinde de devam ettirmesi bekleniyor. Yani, iPhone 12 modellerinin kutusundan şarj aleti çıkmayacak gibi görünüyor.
Pandemi sürecinde yaşanan tedarik problemleri, her yıl eylül ayında tanıtılan yeni iPhone serisinin tanıtılmasını sekteye uğratmıştı. iPhone 12 serisinin ekim ayının ilk yarısında tanıtılması bekleniyor.