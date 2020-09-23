Epic Games, Fortine oyuncularını iOS 14 konusunda uyardı!

Apple’ın bu sene çıkaracağı iPhone 12 ailesi dört bireyden oluşurken en küçük model olacağı düşünülen iPhone 12 Mini’nin A14 Bionic işlemcisi yerine farklı bir işlemci ile piyasaya sürüleceği iddia edildi.

İlginizi çekebilir: iPhone 12 Pro, iki yeni renk seçeneğiyle geliyor!

reklam

Apple tarafından gelen sızıntı haberlere göre 5,4” büyüklüğünde ekrana sahip iPhone Mini modelinin geleceğini sizlerle paylaşmıştık. Son gelen haberlere göre iPhone 12 Mini’de A14 Bionic işlemcisi bulunmayacak. Bir Twitter kullanıcı tarafından ortaya sürülen farklı yonga iddiası, Apple’ın geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği lansmandaki detaylarla örtüşür nitelikte.

iPhone 12 Mini, B14 yonga seti ile gelebilir

Twitter kullanıcısı Mauri QHD tarafından bir tweet’le ortaya atılan iddiaya göre yeni gelecek Mini modeli, B14 isimli yonga setinden güç alacak. Apple’ın 15 Eylül’de gerçekleştirdiği ‘Time Flies’ etkinliğinden hemen önce ortaya çıkan B14 yongasının orta seviye bir performans sunduğu öne sürülüyor.

Apple B14 chip They have a midrange chip ready 👀

idk if its the battery-saving-but-less-powerful A14 i´ve leaked before, or a whole new chip

for the iPhone 12 Mini maybe? SE2 Plus? SE3? idk

i´ve had it for months

but #AppleEvent in 14 hours.. cant risk it im hearing — Mauri QHD (@MauriQHD) September 15, 2020

iPhone 11’in halefi Mini modeli olmayacak

Bir diğer karışıklık ise yeni gelecek Mini modelinin, geçtiğimiz sene çıkan baz iPhone 11’in yerine gelip gelmeyeceği hakkında. Ancak uzmanlara göre Mini modeli ekstra bir modeli olup geçen senenin baz modeli iPhone 11’in halefi olmayacak. Mini modeliyle ilk kez kullanılacak olan B14 yongası, muhtemelen A14 kadar güçlü olmayacak. Ancak çıkış fiyatı göz önüne alındığında 650 dolar fiyat etiketi sahip bir cihazda 400 dolarlık iPhone SE 2020’de yer alan A13 yongasına göre daha performanslı bir işlemci kullanılması bekleniyor.

Yeni çipset, 5G modem barındırmayabilir

B14 işlemcisi söylentileriyle beraber cihazın 5G bağlantı teknolojisi barındırıp barındırmayacağı da merak edilmeye başlandı. Yeni yonga setiyle beraber Apple’ın 5G modemsiz bir model çıkararak maliyetleri aşağı çekmeyi planladığı düşünülüyor. Hem daha uygun fiyatlı hem de daha küçük ekran barındıran performanslı bir iPhone modeli, büyük bir kesim tarafından ilgi görebilir. 6,1” büyüklüğünde iki iPhone 12 modelinin daha geleceği düşünülürse, piyasadaki küçük ekranlı cihaz talebi Mini modeline kayabilir.