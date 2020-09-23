Facebook, artık hem Facebook hem de Instagram’da hak talebinde bulunulan içerik için görsel telif hakkı ihlallerini otomatik olarak algılayacak olan Rights Manager aracının genişletildiğini duyurdu.

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Facebook’dan gelen açıklama ne doğrultuda?

“İçerik oluşturucuların ve yayıncıların görüntü içeriklerini geniş ölçekte korumalarına ve yönetmelerine yardımcı olmak için görüntü eşleştirme teknolojisini kullanan Rights Manager‘ın yeni bir sürümü olan Rights Manager for Images’ı sunuyoruz. Sayfa yöneticileri oluşturdukları ve istedikleri içerik için bir uygulama gönderebilirve Rights Manager daha sonra Facebook ve Instagram’da eşleşen içeriği bulacaktır.”

Bu, Facebook’un bir süredir yürürlükte olan Instagram’daki IP ihlalleri raporları sürecini ve Facebook’un 2018′de geri eklediği video içeriği için Right Manager araçlarını genişletiyor. Rights Manager, yüklediğiniz görsel içeriğinizi Facebook platformlarındaki diğer kullanıcı yüklemelerine karşı çapraz referans vererek ve içerik sahiplerini olası ihlallere karşı uyararak çalışıyor. Rights Manager korumasını uygulamak için kullanıcıların bir form doldurması, içeriğin haklarını beyan etmesi ve ardından korunmasını istedikleri videoyu veya görüntü öğesini yüklemeleri gerekiyor. Onaylandıktan sonra Facebook, olası yeniden kullanımı tespit etmek için eşleştirme sistemini temel içeriğe uygulayacak.

Yeni süreç, daha fazla içerik türünü kapsayan bu cephede daha fazla kapasite sağlıyor ve bu da hak sahiplerinin Facebook platformlarında IP’lerini daha iyi korumalarına yardımcı olacak. Facebook da bu yılın başlarında müzik video paylaşımı için benzer bir işlem uyguladı. Bu yılın başlarında, bir ABD mahkemesi, Mashable’ı, Instagram’da yayınlanan bir fotoğrafının yerleştirilmesi nedeniyle Mashable’a dava açmaya çalışan fotoğrafçı Stephanie Sinclair aleyhine karar verdi.Mahkeme, Instagram’ın halka açık bir platform olması nedeniyle, Mashable’ın gönderiyi yeniden kullanma hakkına sahip olduğuna karar verdi. Dava, bazı hukuk alanlarının hala yetişmekte olduğu yeni medya dünyasının zorluklarından yalnızca birini vurguluyor. Ve bu yeni güncelleme böyle bir durumu çözmese de, hak sahiplerine içeriklerinin çevrimiçi kullanımını esasen kontrol etmeleri için daha fazla yol sunmaya devam ediyor ve bu da birçok dijital içerik oluşturucu için büyük bir yardımcı olabilir.