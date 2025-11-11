Dijital alışveriş dünyasında dengeler yeniden mi değişiyor? Amazon Bazaar, adını ilk kez duyan kullanıcılar arasında şimdiden büyük merak uyandırdı. Peki bu yeni uygulama Türkiye’ye de gelecek mi? Amazon’un bu adımı, Temu ve Shein gibi devlerle rekabette ne anlama geliyor? Uygun fiyatlı alışverişin adresi olmaya aday Amazon Bazaar, küresel e-ticaret sahnesinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

Amazon Bazaar duyuruldu!

Amazon Bazaar, Asya, Afrika ve Latin Amerika’da kullanıma sunulan yepyeni bir alışveriş platformu olarak dikkat çekiyor. Tamamen bağımsız bir mobil uygulama şeklinde geliştirilen uygulama 10 dolar altı fiyat aralığındaki ürünleriyle bütçe dostu kullanıcıları hedefliyor. Hatta bazı ürünlerin fiyatı yalnızca 2 dolara kadar düşüyor. Bu sayede Amazon, uygun fiyat politikasıyla Shein, Temu ve TikTok Shop gibi rakiplerinin önüne geçmeyi amaçlıyor.

Uygulama şu anda Hong Kong, Filipinler, Tayvan, Kuveyt, Katar, Bahreyn, Umman, Peru, Ekvador, Arjantin, Kosta Rika, Dominik Cumhuriyeti, Jamaika ve Nijerya gibi pazarlarda aktif durumda. Amazon Bazaar, Türkiye gibi yeni pazarlara açılma planlarıyla da gündemde. Amazon’un bu stratejisi, düşük fiyat segmentinde güçlü bir alternatif yaratma hedefini açıkça gösteriyor.

Tasarım tarafında ise Amazon Bazaar’ın minimalist ve renkli bir arayüz benimsediği görülüyor. Uygulama, kullanıcıların ilgisini çekmek için sosyal çekilişler, promosyonlar ve etkileşimli kampanyalarla dolu. Yeni kullanıcılar ilk siparişlerinde yüzde 50’ye varan indirimlerden yararlanabiliyor. Ayrıca Visa, Mastercard ve American Express gibi yaygın ödeme seçenekleri destekleniyor.

Lojistikte ise ortalama iki haftalık teslimat süresi öne çıkıyor. Amazon Bazaar, ücretsiz iade, çok dilli müşteri hizmetleri ve kullanıcı yorum sistemleriyle alışveriş deneyimini klasik Amazon kalitesiyle birleştiriyor. Uygulama, İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Portekizce, Almanca ve Geleneksel Çince dillerinde hizmet veriyor.

Amazon’un bu hamlesi, uygun fiyatlı alışveriş pazarında rekabeti daha da kızıştıracak gibi görünüyor. Özellikle genç kullanıcılar ve fiyat duyarlılığı yüksek tüketiciler için cazip bir alternatif olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Küresel e-ticaretin geleceğinde bu yeni uygulamanın nasıl bir yer edineceği ise merak konusu.

