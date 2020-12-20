Genel
Epic Games, Defense Grid oyununu ücretsiz yaptı
Epic Games, yıl sonuna özel olarak 15 gün boyunca ücretsiz oyun dağıttığı kampanyasının yeni üyesi belli oldu. Şirket, satış fiyatı 17 TL olan Defense Grid: The Awakening oyunu saat 19:00 itibari ile ücretsiz yaptı.
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Epic Games, yılbaşı indirimlerine ek olarak ücretsiz oyunlar dağıtmaya devam ediyor. 17 Aralık itibari ile ücretsiz oyunlarını dağıtmaya başlayan şirket geçtiğimiz günlerde; Cities: Syklines, Oddworld New n Tasty, The Long Dark gibi oyunları ücretsiz dağıtmıştı.
Epic Games son olarak Defense Grid isimli oyunu ücretsiz olarak dağıtıma sundu. Oyunu 21.12.2020 saat 19:00’a kadar kütüphanenize indirmeniz mümkün.
Strateji, üs Kurma ve simülasyon oyunu olarak tanımlayabileceğimiz Defense Grid, her beceri seviyesinden oyunculara hitap eden nihai kule savunma oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Bu oyun türünde sık sık karşılaşıldığı gibi, üzerinize gelen düşman güruhlarını durduracak savunma sistemlerini kurmak.
Epic Games’in ücretsiz içeriklerini arşivinize eklemeniz için öncelikle bir Epic Games hesabınızın olması gerekiyor. Bu hesabı da internet sitesi üzerinden dakikalar içerisinde ücretsiz olarak açıp hemen Epic Games oyunlarının keyfini çıkarmaya başlayabilirsiniz. Şirket yıl sonu etkinliğinde her gün yeni bir ücretsiz oyun verecek.
Defense Grid için minimum sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows XP, Vista
- İşemci: 1.8GHz CPU veya üstü
- RAM: 512 MB RAM
- Depolama:1GB kullanılabilir alan
- DirectX version: DirectX 9.0c veya üstü
Defense Grid için önerilen sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows XP, Vista
- İşlemci: dual core 2.0GHz CPU veya üstü
- RAM: 1GB RAM XP, 1.5GB RAM Vista
- Depolama: 1 GB veya daha üstü kullanılabilir alan
- DirectX version: DirectX 9.0c veya üstü
Genel
Sınav güvenliği için öğrencilerin özel hayatı ihlal ediliyor
Covid–19 pandemisi yüzünden evden yapılan eğitim sorunları beraberinde getiriyor. Sınavların güvenliğini sağlamaya çalışan öğretmenler, öğrencilerin özel hayatını ihlal ediyor.
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Virüs hayatları değiştirdi
Virüse karşı alınan tedbirler hayatımızda pek çok şeyi değiştirdi. Eskiden normal olarak yaptığımız pek çok şeyi bugün uzaktan yapıyoruz. Çalışmak ve eğitim de bunlara dahil. Bu durum pek çok zorluğu beraberinde getiriyor. Uzaktan eğitim görmek zorunda olan öğrenciler, kendilerine düzgün bir internet bağlantısı, öğrenim sistemlerine girecek bir akıllı cihaz ve kamera edinmek zorunda bırakılıyor. Özellikle dolar kuru ve pandemi nedeniyle yükselen fiyatlar, bu asgari şartları sağlamayı oldukça zorlaştırıyor. Bazı ufak tefek yardım kampanyaları olsa da şu ana kadar kimse öğrenciler için ideal bir çözüm sağlamış değil. Tüm bu sorunlar yetmezmiş gibi şimdi de bazı öğrenciler, aşırıya kaçan sınav tedbirleri ve özel hayat ihlali ile boğuşuyor.
Öğrencilerin özel hayatları ihlal ediliyor
Bazı üniversitelerden son zamanlarda gelen haberler oldukça tatsız. Sınav güvenliğini sağlamaya çalışan okullar mantık sınırlarını aşan çözümler üretmeye çalışıyor. Gelen haberlere göre bazı üniversiteler, öğrencilerin evine arkasına yerleştirmesi için ayna gönderirken, bazıları da birden fazla kamera uygulamasıyla sorunu çözmeye çalışıyor. Ayna ve kamera şartını yerine getirmeyen öğrencilerin sınavları ise geçersiz sayılıyor. Sınav güvenliği elbette önemli ama öğrencilerin elinde olmayan sebeplerden dolayı özel hayatlarını ihlal etmek ya daha fazla teknolojik alet edinmeye zorlamak oldukça anlamsız. Okullar öğrencilerine sınavlar için gerekli asgari şartları sağlamalıdır.
Konuyla iliği absürt önlem alan üniversitelerden birinin rektörünün açıklaması ise şu şekilde;
“Tüm öğrencilere birer ayna yolluyoruz. Yani 11 bin ayna göndereceğiz. Dik duran bir ayna. İki kamerası olmayan öğrenciler için bir kolaylık bu. Ücretsiz şekilde yollamaya başladık bu aynaları. Ekranı gösterecek şekilde sabitlenecek ve dolayısıyla hem öğrenciyi hem ekranı görebileceğiz. Genelde iki kamera kullanılıyor. Ancak herkesten iki kamera istemiyoruz.
Aynayı koyunca da iki kamera işlevi görmüş olacak zaten. Herkese bir e-posta gönderdik. Adreslerini teyit etmelerini istedik. Bir aparatı da var dik durması için. Onunla birlikte gönderiyoruz. Bunu özel olarak yaptırdık. Hazır satılan bir sınav aynası yok tabi.
Konuyla ilgili henüz YÖK ya da başka resmi kurumdan açıklama gelmezken, mağdur edilen öğrenciler için bir çalışma olup olmadığı merak konusu.
Genel
CD Projekt Red Cyberpunk 2077 yüzünden davalık olabilir!
CD Projekt Red Cyberpunk 2077 yüzünden sıkıntılar yaşamaya devam ediyor. Oldukça eleştirilen oyun sahtekarlık nedeniyle davalık olabilir.
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CD Projekt Red dava tehlikesi ile karşı karşıya!
Cyberpunk 2077‘nin etkileri sürmeye devam ediyor. CD Projekt Red yapımı oyun çıkışından bu yana hataları ve çökmeleri ile çok gündem olmuştu. Konsol versiyonun beklenen seviyenin çok altında olduğu ortaya çıkan oyun, hayranların tepkisini aldığı gibi, Sony tarafından da PlayStation Store‘dan kaldırıldı. Tüm bu sorunlar devam ederken, yapımcı firmayı bekleyen yeni bir tehlike ortaya çıkmış gibi gözüküyor. Video Games Chronicle üzerinde yer alan habere göre, birçok hukuk bürosu, yapımcı firmayı sahtekarlık ve vadettiğini sunmama üzerinden dava etmeye hazırlanıyor.
Geçtiğimiz günlerde 1 milyar dolara yakın zarar açıklayan ve oyunun geliştirici ekibiyle dahi arası bozulan yönetimin ise ne yapacağı merak konusu. Sıkıntılı günler yaşamaya devam edecek gibi gözüken yapımcı firma, oyuncular ile arayı düzeltmeye çalışsa da bunun yeterli olmayacağı tahmin ediliyor. Davalar gerçekleşirse yatırımcılar ile de sıkıntı yaşayacak olan firma, bir an önce oyunu düzeltebilmek için elinden geleni yapacağa benziyor. İşin sahtekarlık ve dolandırıcılık boyutlarına ulaşması sürpriz olarak karşılanırken, çift taraflı resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Bakalım oyuncular istedikleri oyuna sorunsuz bir şekilde kavuşabilecek mi veya firma bu sıkıntılardan kurtulabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
En iyi telefonlar hangileri? GSMArena 2020 en iyi telefonlar anketi sonuçlandı!
En iyi telefonlar hangileri 2020 yılı için cevaplanması zor bir soruydu. Yeni kameralar ve yeni işlemcilere sahip pek çok cihaz bizlerle buluştu. GSMArena sitesi yaptığı anketle birlikte 2020’nin en iyi telefonlarını belirledi. Listede Samsung’un birden fazla kategoride lider olduğu dikkatlerimizden kaçmıyor. Xiaomi markasından ayrılan POCO’da bu kategorilerden birinde liderliğini ilan ediyor.
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2020 yılının amiral gemisi: Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G
Note serisi daha önceki modelleriyle de liderliğe oynamayı başarmıştı. Sunduğu üçlü kamera özelliği ve kalem özellikleriyle kullanıcıların dikkatini çekmeyi başaran Note20 Ultra 5G oylamada kullanıcılar tarafından lider ilan edildi. iPhone 12 Pro Max cihazının 2. olduğunu söylemeden geçmeyelim.
2020 yılının amiral gemisi katili: Samsung Galaxy S20 FE 5G
Samsung, 2 kategoride aldığı ödülle birlikte Snapdragon işlemciye sahip cihazlarının popülerliğini ispatlamış oluyor. Galaxy S20 FE 5G cihazı amiral gemisi katili kategorisinde bayrağı taşıyor. Türkiye pazarı için konuşacak olursak ne yazık ki Exynos işlemciler ve 5G desteklemeyen modelleri görüyoruz. Ancak ödülü almaya hak kazanan model Snapdragon sunan model. Snapdragon ve Exynos arasındaki performans farkını göz önüne alacak olursak kullanıcılara oyunu Snapdragon’dan yapmışa benziyor. Dileriz Samsung kullanıcıları dinler ve Snapdragon versiyonlu cihazları Türkiye dahil tüm pazarlara sunar.
2020 yılının en iyi kameraya sahip cihazı : Huawei Mate 40 Pro
Huawei, kamera konusunda yaptığı yatırımların karşılığını almışa benziyor. Şirket Sony sensörleri, Leica iş birliği ve Huawei mühendisliğini birleştiriyor ve bizlere kusursuza yakın bir kamera deneyimi vaat ediyor. Huawei Mate 40 Pro yılın en iyi kameraya sahip cihaz olarak karşımıza çıkıyor.
Note20 Ultra 5G ikinci sırada yer alıyor ve genel anlamda ne kadar dolu bir cihaz olduğunu bizlere gösteriyor.
2020 yılının en iyi orta sınıf cihazı: Poco X3 NFC
Ocak ayında bağımsızlığını ilan eden POCO markası Xiaomi cihazlarında görmeye alışkın olduğumuz orta sınıf krallığını devralmışa benziyor. Türkiye pazarı içinde güçlü bir orta sınıf telefon olan POCO X3 NFC oylamada en iyi orta sınıf cihaz seçildi.
2020 yılının en uygun fiyatlı 5G cihazı: OnePlus Nord
OnePlus markası tarafından sunulan Nord cihazı uygun fiyatına rağmen sunduğu özelliklerle uygun fiyatlı 5G cihazı kategorisinde liderlik elde etmeyi başardı.
2020 yılının en iyi oyun serisi cihazı : Asus ROG Phone 3 ZS661KS
Hem bilgisayar hem telefon tarafında ROG serisiyle oyuncuları hedef alan Asus, en iyi oyun telefonu kategorisinde liderliğini ilan ediyor. ROG serisinin oyun konusunda ne kadar yetenekli olduğunu bizlere bir kez daha gösteriyor.
Elbette en iyi telefonlar listesinin GSMArena tarafından kullanıcılara sunulan anketler ve seçenekler sonucu ortaya çıktığını belirtelim. Bazı cihazlar Türkiye pazarı ve dünya pazarına farklı özelliklerle gönderildiği için ülkemizde tercih edilmeyen bir cihaz dünya pazarında oldukça popüler olabiliyor.
2021 yılı için bu markalar bulundukları kategorilerde liderliklerini sürdürebilecekler mi yoksa tahtı başka markalara mı kaptıracaklar hep beraber göreceğiz.
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