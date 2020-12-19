Konu dışı
Konuşanlar programı YouTube’dan kaldırıldı!
YouTube’da son dönemde çok meşhur olan ve milyonlarca kez izlenen “Konuşanlar” adlı mizah programının sunucusu Hasan Can Kaya ve ekibi, Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Exxen adlı adlı platform ile anlaştı.
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Bu anlaşmanın neticesinde de Konuşanlar adlı programın YouTube’daki bölümleri kaldırıldı. 1.7 milyon abonesi olan kanalda sadece programın çeşitli bölümlerine ait fragmanlar ve bazı kesit videolar kaldı.
Exxen platformunun aylık 8 TL gibi bir üyelik ücretinin bulunacak olmasından ötürü programın takipçileri de bir hayli tepki gösterdi. Gelen bu tepkilerin ardından da Hasan Can Kaya, YouTube kanalı üzerinden bir canlı yayın gerçekleştirdi ve konuyla ilgili uzun açıklamalar yaparak, gelen soruları da yanıtladı. Bu canlı yayının kaydı, Konuşanlar’ın YouTube kanalına bir video olarak da eklenmiş durumda.
Son olarak, yerli Netflix olarak nitelendirilen ve bünyesinde diziler, belgeseller, reality show’lar ve çocuk projeleri gibi şeyleri barındıracak olan Exxen TV’nin yayın hayatına 1 Ocak 2021 tarihinde başlayacağını da belirtmiş olalım. Exxen TV kapsamında birçok YouTuber’ın da çeşitli projelerde yer alacağı bilinirken, Sagopa Kajmer ile Ceza’nın jürilik yaptığı bir rap müzik yarışması programının da bulunacağı söyleniyor.
Konu dışı
FDA aşıya onay değil, yetki veriyor; ikisi arasındaki farklar neler?
Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), geçen hafta Pfizer & BioNTech tarafından üretilen koronavirüs aşısı için Acil Kullanım Yetkisi vermişti. Aynı yetkiyi Moderna tarafından üretilen Covid-19 aşısına da veren FDA’nın verdiği Acil Kullanım Yetkisi, çoğu zaman aşının onaylanması ile karıştırılıyor. Fakat terminolojik olarak yetkilendirme ve onaylanma, esasında aynı anlamlara sahip değil. Peki bu iki terim arasında ne fark var?
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Arkasında iki Türk bilim insanı Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin bulunduğu BioNTech firmasının Pfizer ile beraber geliştirdiği koronavirüs aşısı, geçen hafta FDA’dan Acil Kullanım Yetkisi almayı başarmıştı. Bu hafta da aynı yetkiyi Moderna aşısına veren FDA, böylelikle Amerika Birleşik Devletleri’nde koronavirüs aşılarının kullanılmasının önünü açmış oldu.
Fakat, halk olarak sıkça birbirine karıştırdığımızı düşündüğüm iki kelime var; onay ve yetkilendirilme. Bu iki kelime ilk bakışta anlamdaş gibi gözükseler de, terminolojik olarak birbirlerinden tamamen farklılar. Bu haberimizdeyse, söz konusu iki terim arasındaki farkları enine boyuna açıklıyor olacağız.
FDA tarafından aşıya ‘onay verilmesi’ ile ‘yetki verilmesi’ aynı şeyler değil!
Öncelikle, onay ile yetkilendirme terimlerinin ne anlamlara geldiğine bir bakalım:
Onay: ABD olsun veya başka bir ülke olsun, herhangi bir ülkenin aşıya onay vermesi, o aşının kullanımının tamamıyla güvenli olduğu ve ilgili hastalık üzerinde %100 etkili olduğu anlamına geliyor. FDA tarafından resmî olarak onaylanan bir aşı, en ince ayrıntılarıyla bilimsel incelemelere tabi tutulmuş demektir ve kullanılmasında da herhangi bir sakınca yoktur.
Yetkilendirme: Pandemi gibi acil durumlarda ülkeler, virüsle mücadeleyi olabildiğince hızlandırmak maksadıyla ellerinde Acil Kullanım Yetkisi (EUA) bulundururlar. Ve böyle dönemlerde üretilen bir aşının sağlamış olduğu yararın, zararından daha fazla olduğu tespit edilmişse, işte tam bu noktada ülkeler o aşıya Acil Kullanım Yetkisi verebilirler. Bu bağlamda Covid-19 gibi bütün Dünya’yı etkisi altına alan bir salgınla mücadele etmek amacıyla üretilen her bir aşının Acil Kullanım Yetkisi almaya aday olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle de Pfizer ve Moderna aşısı gibi %95 oranında etkili olduğu tespit edilen aşıların Acil Kullanım Yetkisi’ne layık görülmesi şüphesiz kaçınılmaz olacaktır.
Muhtemelen ben de dahil hepimiz ABD’nin koronavirüs aşılarına onay verdiğini düşünüyoruzdur, ancak olay aslında böyle değil. Şu anda Pfizer & BioNTech ve Moderna aşıları da dahil olmak üzere hiçbir koronavirüs aşısı, FDA tarafından onaylanmadı. FDA bu aşılara şimdilik yalnızca Acil Kullanım Yetkisi vermekle yetiniyor. Sebebi ise bahsettiğimiz gibi, bu aşıların her ikisinin de %94-95 oranında başarılı olmalarından kaynaklanıyor.
Bundan sonra ne olacak?
Bir aşının resmî onay alabilmesi için, adeta kılı kırk yararcasına bütün titizliklerle incelenmesi ve bilimsel olarak güvenli olduğunun kanıtlanması gerekiyor. Şu anda Pfizer & BioNTech ve Moderna aşıları da dahil olmak üzere %100 güvenli olduğu tespit edilen herhangi bir koronavirüs aşısı bulunmuyor. Zaten aslında bakarsanız Acil Kullanım Yetkisi’nin bir amacının da, aşının güvenilirliğinin test edilmesi olduğunu söyleyebiliriz.
%95 oranında etkili olduğu tespit edilen koronavirüs aşılarının ne zaman onay alacağıysa henüz belli değil. Ancak araştırmalara göre bu süreç en az birkaç ay sürecek. Şahsi düşüncem, büyük ihtimalle 2021’i de kayıp yıl olarak anılarımıza kazıyacağız.
Konu dışı
Pfizer vs. Moderna: Covid-19 aşıları arasındaki farklar neler?
Pfizer vs. Moderna; ABD’de kısa bir süre sonra yaygın olarak kullanılmaya başlanacak olan bu iki aşılar arasındaki farklar neler? Bildiğiniz gibi Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi, geçen hafta Pfizer & BioNTech ortaklığında üretilen koronavirüs aşısının kullanılmasına izin vermişti; bugün ise FDA uzmanları, aynı iznin Moderna aşısı için de verilmesini önerdiklerini açıkladılar. Peki Pfizer ve Moderna aşıları arasında ne fark var?
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Pfizer vs. Moderna: Aşılar arasında ne fark var?
Yeni tip koronavirüs salgınının Dünya’yı tamamen etkisi altına almasının yıl dönümüne aylar kala, hepimizin umutla beklediği koronavirüs aşıları hakkında olumlu gelişmeler peş peşe gelmeye başladı. Arkasında iki Türk bilim insanı Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin bulunduğu BioNTech firması ile Pfizer firması ortaklığında üretilen Covid-19 aşısının %95 oranında başarı yakaladığı belirtiliyor. Benzer başarı oranlarını, aynı şekilde aşı çalışmalarıyla tanıdığımız Moderna firmasından da duyuyoruz.
Mart 2020’den bu yana Covid-19’un yoğun etkisi altında olan Amerika Birleşik Devletleri ise, her iki aşı üreticisinin ürettiği koronavirüs aşılarını da vatandaşlarına uygulamaya başladı. Hatırlarsanız geçtiğimiz hafta ABD, ilk olarak Pfizer aşısının onaylanmasına izin vermiş ve akabinde aşı, sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlanmıştı; bugün de ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Moderna aşısına yeşil ışık yaktı. FDA uzmanları, bugün yaptıkları açıklamada Moderna aşısına izin verilmesi gerektiğini söylediler.
Yani anlayacağınız, aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor ve anlaşılan 2021’de de hepimizin dilinde olacak. Biz de bu haberimizde, Moderna aşısı ile Pfizer & BioNTech aşısı arasındaki temel farklardan veya benzerliklerden kısaca bahsedelim istedik.
Ortak nokta: mRNA
Moderna ve Pfizer & BioNTech aşılarının en büyük ortak noktası geliştirilme yöntemleri; her iki aşı da, mRNA metoduyla geliştirilmiş durumdalar. Oxford-AstraZeneca aşısında olduğu gibi geleneksel yöntemlerle üretilmeyen Moderna ve Pfizer aşısı, yeni bir teknikle üretildikleri için maliyetleri de daha yüksek. Oxford-AstraZeneca aşısı için doz başına 3.5 dolar fiyat belirlenmişken; Pfizer için 20 dolar, Moderna için de 25-37 dolar arası fiyat belirlendiği biliniyor.
mRNA aşısının (yani Moderna ve Pfizer aşısının) önemli bir yönü de, içinde canlı bir virüs barındırmıyor olması. Diğer taraftan mRNA aşıları, vücut hücrelerimizin çekirdeğine asla giremediği için doğal olarak DNA’mızı da herhangi bir şekilde etkileyemiyor. Şu ana kadar yapılan çalışmalara göre Pfizer & BioNTech ortaklığında geliştirilen Covid-19 aşısı, mRNA metodunun da etkisiyle tamı tamına %95 oranında başarı yakalayabilmiş durumda.
Geleneksel yöntemlerle üretilen Covid-19 aşıları da var ancak bu türden aşılar, mRNA yönteminden çok farklı oldukları için şimdilik oraya girmeyeceğiz. İsterseniz bu konuyla ilgili hazırladığımız çok geniş kapsamlı videoyu izleyerek bilgi alabilirsiniz.
Pfizer vs. Moderna: En büyük fark, aşıların muhafaza edilme biçimleri
Moderna aşısını, Pfizer aşısından ayıran en önemli nokta; muhafaza edilme biçimi. Açıklamalara göre Pfizer aşısının çok soğuk bir ortamda, yani -112 ila -76 Fahrenheit derecelik bir ortamda muhafaza edilmesi gerekiyorken; Moderna aşısının ise -13 ila -5 derecelik ortamlarda muhafaza edilmesi yetiyor. Doğal olarak bu durum da, Moderna tarafından üretilen aşının taşınmasının daha kolay olduğunu gösteriyor.
Ayrıca Moderna aşısının beş dozluk bir şişede dağıtılmakta olup, kullanılmadan önce .9% oranında sodyum klorür ile seyreltilmesi gerekiyorken; on dozluk bir şişede dağıtılan Pfizer aşısının ise kullanılmadan önce seyreltilmesi gerekmiyor. Bir diğer önemli nokta da yaş. ABD, Pfizer aşısının 16 yaş ve üzeri vatandaşlarda kullanılmasına izin veriyor; ancak Moderna aşısı, onaylandıktan sonra sadece 18 yaş ve üzeri vatandaşlara uygulanabilecek.
Pfizer vs. Moderna: Yan etkiler
Söz konusu aşı, özellikle de Covid-19 aşısı olunca yan etkiler de çok önemli bir konu. Moderna, klinik denemelerini toplam 30.350 katılımcıyla yapmış, Pfizer ise 36.621 katılımcıyla gerçekleştirmişti. Açıklamalara göre, Pfizer aşısının uygulandığı katılımcıların %0-4.6’sında ciddi yan etkiler ortaya çıktığı görülmüşken; Moderna aşısının uygulandığı katılımcıların ise %0,2-9,7’sinde ciddi yan etkiler görüldüğü belirtildi.
En sık bildirilen yan etkiler şu şekilde:
Pfizer:
- Yorgunluk: %62,9
- Baş ağrısı: %55.1
- Kas ağrısı: %38,3
- Titreme: %31.9
- Eklem ağrısı: %23.6
- Ateş: %14,2
Moderna:
- Yorgunluk: %68,5
- Baş ağrısı: %63
- Kas ağrısı: %59.6
- Eklem ağrısı: %44,8
Özet
Her iki aşı arasındaki farkları ve benzerlikleri toparlayacak olursak, genel manada şöyle bir tablo ortaya çıkarabiliyoruz:
- Açıklamalara göre her iki aşı da %94-95 oranında etkili.
- Her iki aşının da iki doz olarak uygulanması gerekiyor.
- Aşıların ikisinde de canlı bir virüs bulunmuyor.
- Aşıların hiçbiri DNA’ya etki etmiyor.
- Her iki aşının yan etkileri de hemen hemen aynı.
- Hem Pfizer hem de Moderna aşısı, mRNA adı verilen yeni aşı teknolojisini kullanıyor.
Basın Bülteni
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