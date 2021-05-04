Epic Games bedava oyunlar için ilk 9 ay 11 milyon dolar harcamış!

reklam

Epic Games bedava oyunlar için ilk başlarda yüklü miktarda para harcamış. Bedava oyunlar ile ekosistemine daha fazla oyuncu çekmek isteyen firmanın cebinden çıkan para oldukça yüksek. Dünyaca ünlü firmanın Apple ile olan davası sırasında, bedava oyunları başlattığı ilk 9 aylık süreçte ne kadar para harcadığı belli oldu. Aralık 2018‘den Eylül 2019‘a kadar firma bedava oyunlar için 11.6 milyon dolar harcamış. Ayrıca firmanın bu süreçte ne kadar yeni üyeyi sistemine dahil ettiği de belli oldu.

Göz atmak isteyebilirsiniz; Xbox Game Pass Mayıs 2021 oyunları açıklandı! Sizin için inceledik

reklam

Epic Games bedava oyunlar için ilk 9 ay 11.6 milyon dolar harcadı!

Oyun dünyasında dijital çağa artık giriş yaptık. Dijital oyunların kutulu oyunlardan daha fazla sattığı şu günlerde platformlar arası da yeni rekabet kolları oluştu. Epic Games Store, Steam, Origin ve Xbox PC Store gibi platformlar daha fazla oyuncuya ulaşabilmek için her yolu deniyorlar. Kuşkusuz bu firmalardan en sükseli başlangıcı yapan Epic Games oldu. Firma kendi ekosistemini yaratmak için oldukça agresif bir giriş yaptı. Bedava oyunlar ile kullanıcı sayısını arttırmak isteyen firma bu konuda oldukça başarılı işlere de imza attı. Bununla birlikte kendi ekosistemine özel oyun çıkarmak için yapımcılar ile de anlaşan Epic Games, kimi zaman eleştirilerinde odağında olmayı başardı. Ancak bugün ki konumuz firmanın bedava oyun politikası. Apple ile sıkı bir dava içerisinde olan Epic Games‘in bedava oyunları dağıtmaya başladığı Aralık 2018‘den bu yana harcadığı para belli oldu.

Want to know how much $ the devs of those 'free' Epic Games Store games got, & how many copies were grabbed? Here's the first 9 months to September 2019. 👀 pic.twitter.com/5hkLb1VEjj — Simon Carless (@simoncarless) May 3, 2021

reklam

Firmanın Ekim 2019′da yayımlanan performans raporu ortaya çıktı. Bu rapora göre firmanın bedava oyunlar için harcadığı para da belli oldu. Epic Games bedava oyunlar için Aralık 2018‘den Eylül 2019‘a kadar bedava oyunlar için yapımcılara toplamda 11.6 milyon dolarlık ödeme yapmış. Hangi oyuna ne kadar ödeme yapıldığına dair detaylı tablonun ortaya çıktığı raporda firmanın kazandığı kullanıcı sayısı da belli oldu. Epic Games rapora göre bedava oyunlar sayesinde 5 milyona yakın yeni kullanıcıya merhaba demiş. Ayrıca firmanın kaydolan her yeni oyuncu için harcadığı parayı bölünce 2.37 dolarlık masraf yaptığı ortaya çıktı. Yani Epic Games 5 milyon kullanıcı başına 2.37 dolar harcamış. Bununla birlikte firma ilk 9 aylık süreçte istediği kadar para kazanamamış gibi gözüküyor. Zira mağazadan en az bir kere bedava oyun alan kullanıcıların sadece %7′sinin ilave para harcadığı öğrenildi.

Epic Games’in en çok para harcadığı oyun Batman Arkham serisi!

Raporda tek tek hangi oyuna ne kadar para harcandığı gözüküyor. Bu listeye göre firma, en çok Batman Arkham serisi için para harcamış. Firma dört oyundan oluşan seriye toplamda 1.5 milyon dolar yatırım yapmış. Bununla birlikte tekil bazda en çok para harcanan oyun ise Subnautica. Firmanın bedava verdiği ilk oyun olan yapım için kasadan 1.4 milyon dolar çıkmış. Aynı şekilde kazanılan üye sayısına bakıldığında da en yüksek girdi Batman Arkham serisinde olmuş. Batman Arkham serisi sayesinde ekosisteme toplamda 600 binden fazla kullanıcı giriş yapmış. Ayrıca serinin bedava olduğu dönemdeki artışın yüzdesi de %10 olarak kayıtlara geçmiş. Öte yandan Batman Arkham serisinin bedava olduğu hafta aktif kullanıcı sayısında da büyük artış dikkat çekiyor. Zira üyelerin %50‘si o hafta içerisinde aktif olmuş. Ayrıca firma yine o ay aktif kullanıcı sayısında Fortnite‘dan daha fazla girdiye sahip olmuş.

Tüm bu rakamların yanı sıra bazı dikkat çeken detaylarda mevcut. Mesela Metro 2033 Redux oyunu Epic Games‘e bedavaya gelmiş. Yapımcı firma Deep Silver, oyunu için firmadan ilave talepte bulunmamışa benziyor. Ancak bu durumun Metro Exodus ile bağlantılı olmadığını düşünmek yanlış olur. Zira firma Deep Silver ile özel oyun anlaşması yapmıştı. Epic Games‘in ilk 9 aylık performansına detaylı bakış atmak için buradaki dosyayı inceleyebilirsiniz. Bu bilgilerin dışında firmanın sonraki süreçte yaptıkları da oldukça merak ediliyor. Özellikle firmanın GTA V‘i bedava verdiği süreçte ne kadar harcadığı ve kaç kullanıcı sayısına ulaştığı oldukça büyük merak konusu. Şimdilik ilk 9 ayı içeren bu rapora ilave bilgilerin ilerleyen zamanlarda ortaya çıkması muhtemel. Bakalım Epic Games bedava oyunlar ile daha fazla kullanıcıya ulaşma hedefini gerçekleştirecek mi bekleyip göreceğiz.