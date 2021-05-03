Xbox Game Pass Mayıs 2021 oyunları açıklandı! Sizin için inceledik

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Xbox Game Pass, her ay verdiği ücretsiz oyunlarıyla adından söz ettiren bir Microsoft servisi. Buna ek olarak, kullanıcılara birçok avantaj sağlayan abonelik temelli servisin ücretleri ise ülkemiz için aylık 29,99 ile 45,99 TL arasında değişmekte. Rakibi PlayStation Plus’ın aksine PC, konsol vb. gibi çoklu platform desteği sunan sistem, Xbox kullanıcıları arasında bir hayli popüler. Her yeni ayın başlangıcında olduğu gibi, Xbox, bu ay da sisteme eklenmesi planlanan oyunları açıkladı. Spordan aksiyona, online multiplayer yapımlardan korkuya kadar çeşitli kategorilerden oyunlar içeren Mayıs ayı listesi oldukça göz dolduran cinsten. Gelin, lafı daha fazla uzatmayalım ve Xbox Game Pass Mayıs oyunlarını yakından inceleyelim..

Xbox Game Pass Mayıs 2021 oyunları

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Game Pass, Mayıs ayında abonelerine yeni 9 adet oyun sunacak. Tabi, her zaman olduğu gibi bu oyunların hepsi her platform için indirilebilir olmayacak. Zira, bu ay konsol için 8; PC için 7 ve bulut için 5 adet oyunumuz var. Bunlara ek olarak, bu ay sistemi terk edecek oyunlarımızın sayısı ise 6. Gelin Mayıs ayı oyunlarını yakından tanıyalım…

1- Red Dead Online (Konsol ve bulut)

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Bu ayın belki de en ilgi çekecek oyunlarından biri Red Dead Online. Kısaca, Read Dead Online’ı meşhur Red Dead Redemption 2’nin çevrimiçi multiplayer hali şeklinde tanımlayabiliriz. Arkasında Rockstar Games’in imzasının bulduğu yapımda, hapishaneden çıkan bir kahramanı kontrol ediyoruz. Yalnız hapishaneden çıkışımızın bir şartı var. İşte oyundaki görevimiz de bu şartı yerine getirmek amacıyla bir intikam almak. Bunun yanında, oyunun 1898 yılında, yani Read Dead Redemption 2’nin hikayesinden bir sene öncesinde geçiyor. Oynanışta ise; yine RDR 2’den alış olduğumuz avlanma, at sürme, NPC’lerden görev alma ve tabi ki yaptığımız seçimlerle karakterimizin onur skorunu koruma gibi öğeler mevcut. Geniş bir açık dünyaya sahip oyunda bu haritayı isterseniz tek başınıza isterseniz de arkadaşlarınızla (7 kişiyle sınırlı) gezebilirsiniz. Özetle, RDO kesinlikle denemenizi tavsiye ettiğimiz bir oyun. Son olarak, yapımın Xbox Game Pass’e 13 Mayıs tarihinde geleceğini ekleyelim.

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2- FIFA 21 (Konsol ve PC, EA Play aracılığıyla)

Meşhur Fifa serisi hakkında çok bir şey söylememize gerek yok herhalde. Serinin 28. oyunu olan yapım, Xbox Game Pass Mayıs listesinin en dikkat çekenlerinden biri. Oyun yine FIFA’dan alışık olduğumuz ultimate team, kariyer modu vb. özellikleri içermekte. Son olarak, oyunun Mayıs 6 tarihinde Game Pass’teki yerini alacağını ekleyelim.

3- Final Fantasy X/X-2 HD Remaster (Konsol ve PC)

Bu ayın öne çıkan oyunlarından bir de meşhur Final Fantasy X ve X-2’nin remastered edilmiş versiyonu olan Final Fantasy X/X-2 remastered. Oyun, tıpkı orijinalinde olduğu gibi Tidus karakterinin hikayesini anlatmakta. Oynanış tarafında ise, RPG türünde olan oyun Final Fantasy serisinden alışık olduğumuz her özelliği yine vaad ediyor. Serinin hayranları için kesinlikle kaçırılmayacak bir oyun. Son olarak, yapımın Game Pass’e 13 Mayıs’ta geleceğini de ekleyelim.

4- Just Cause 4: Reloaded (Konsol, bulut ve PC)

Just Cause 4 2018 yılında çıkan, aksiyon-macera tarzında bir oyun. Oyunda Rico Rodriguez karakterini kontrol etmekteyiz. Amacımız ise The Black Hand isimli, kötü niyetli paralı orduyu mağlup etmek. Apex oyun motoruyla geliştirilen oyunun, çıktığı yıla kıyasla görsel efektler yönünden başarılı olduğunu söylemeliyiz. Eğer üçüncül kişi perspektifli ve hikayeli oyunları seviyorsanız, denemenizi tavsiye ederiz. Oyun, Mayıs 13’te Game Pass’teki yerini alacak.

5- Dragon Quest Builders 2 (Konsol ve PC)

Sıradaki oyunumuz olan Dragon Quest Builders 2 ise şirin grafikli ve aksiyon RPG-sandbox oyunlarını seven kullanıcıları memnun edecek cinsten. Malzemeler toplayarak çeşitli yapılar inşa edebileceğiniz oyunu 4 kişi co-op olarak arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Son olarak, yapımın Game Pass’ e Mayıs 4’te ekleneceğini de söyleyelim.

6- Remnant: From The Ashes (PC)

Xbox Game Pass Mayıs oyunları listemizin iddialı oyunlarından biri de Remnant: From The Ashes. Arkasında Gunfire Games’in imzası bulunan oyun aksiyon-RPG/üçüncül kişi shooter türlerinden öğeler içeriyor. Souls oyununa benzer mekanikler içeren yapım, bu tarz kombat sistemine bir de shooter dinamiklerini ekliyor. Eleştirmenlerden de oldukça yüksek puanlar alan bu oyunu kesinlikle tavsiye ediyoruz. Game Pass’e geliş tarihi ise 13 Mayıs.

7- Psychonauts (Bulut, Konsol ve PC)

Psychonauts kendine has bir oyun. Aksiyon temalı bir platform oyunu diye tanımlayabileceğimiz yapım, bir zamanların klasiklerinden. Açıkçası, sevip sevmeyeceğinizi anlamak için denemeniz gerekiyor. 13 Mayıs’ta Game Pass’te.

8- Steep (Bulutu ve Konsol)

Xbox Game Pass Mayıs oyunlarının FIFA haricindeki diğer spor oyunu olan Steep’in arkasında ünlü geliştirici Ubisoft var. Oyunda; Alp’lerde kayak, snowboard, paraşütle atlama gibi sporları yapabiliyorsanız. Bu tarz ekstrem sporları seviyorsanız kaçırmamanızı öneririz. Mayıs 6’da Game Pass’te.

9- Outlast 2 (Bulut, Konsol ve PC)

Outlast 2 birincil kişi perspektifinden oynadığımız bir psikolojik korku oyunu. Eğer korku oyunlarını seviyorsanız, çok başarılı ve etkileyici bir atmosfer barındıran bu oyuna bir şans vermelisiniz. Mayıs 6’da Game Pass’te.

Game Pass’e bu ay veda edecek oyunlar

Her ay olduğu gibi, Game Pass’e bu ay bazı yapımlar da veda ediyor. Bu vedanın tarihi ise 15 Mayıs. Bu tarihe kadar bu oyunları indirmeyi unutmayın:

Alan Wake (Console and PC)

Battlefleet Gothic: Armada 2 (PC)

Dungeon of the Endless (Cloud, Console, and PC)

Final Fantasy IX (Console and PC)

Hotline Miami (PC)

Plebby Quest: The Crusades (PC)

Kaynak: XboxNews