Oyun
Xbox Game Pass Mayıs 2021 oyunları açıklandı! Sizin için inceledik
Xbox Game Pass, her ay verdiği ücretsiz oyunlarıyla adından söz ettiren bir Microsoft servisi. Buna ek olarak, kullanıcılara birçok avantaj sağlayan abonelik temelli servisin ücretleri ise ülkemiz için aylık 29,99 ile 45,99 TL arasında değişmekte. Rakibi PlayStation Plus’ın aksine PC, konsol vb. gibi çoklu platform desteği sunan sistem, Xbox kullanıcıları arasında bir hayli popüler. Her yeni ayın başlangıcında olduğu gibi, Xbox, bu ay da sisteme eklenmesi planlanan oyunları açıkladı. Spordan aksiyona, online multiplayer yapımlardan korkuya kadar çeşitli kategorilerden oyunlar içeren Mayıs ayı listesi oldukça göz dolduran cinsten. Gelin, lafı daha fazla uzatmayalım ve Xbox Game Pass Mayıs oyunlarını yakından inceleyelim..
Xbox Game Pass Mayıs 2021 oyunları
Game Pass, Mayıs ayında abonelerine yeni 9 adet oyun sunacak. Tabi, her zaman olduğu gibi bu oyunların hepsi her platform için indirilebilir olmayacak. Zira, bu ay konsol için 8; PC için 7 ve bulut için 5 adet oyunumuz var. Bunlara ek olarak, bu ay sistemi terk edecek oyunlarımızın sayısı ise 6. Gelin Mayıs ayı oyunlarını yakından tanıyalım…
1- Red Dead Online (Konsol ve bulut)
Bu ayın belki de en ilgi çekecek oyunlarından biri Red Dead Online. Kısaca, Read Dead Online’ı meşhur Red Dead Redemption 2’nin çevrimiçi multiplayer hali şeklinde tanımlayabiliriz. Arkasında Rockstar Games’in imzasının bulduğu yapımda, hapishaneden çıkan bir kahramanı kontrol ediyoruz. Yalnız hapishaneden çıkışımızın bir şartı var. İşte oyundaki görevimiz de bu şartı yerine getirmek amacıyla bir intikam almak. Bunun yanında, oyunun 1898 yılında, yani Read Dead Redemption 2’nin hikayesinden bir sene öncesinde geçiyor. Oynanışta ise; yine RDR 2’den alış olduğumuz avlanma, at sürme, NPC’lerden görev alma ve tabi ki yaptığımız seçimlerle karakterimizin onur skorunu koruma gibi öğeler mevcut. Geniş bir açık dünyaya sahip oyunda bu haritayı isterseniz tek başınıza isterseniz de arkadaşlarınızla (7 kişiyle sınırlı) gezebilirsiniz. Özetle, RDO kesinlikle denemenizi tavsiye ettiğimiz bir oyun. Son olarak, yapımın Xbox Game Pass’e 13 Mayıs tarihinde geleceğini ekleyelim.
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2- FIFA 21 (Konsol ve PC, EA Play aracılığıyla)
Meşhur Fifa serisi hakkında çok bir şey söylememize gerek yok herhalde. Serinin 28. oyunu olan yapım, Xbox Game Pass Mayıs listesinin en dikkat çekenlerinden biri. Oyun yine FIFA’dan alışık olduğumuz ultimate team, kariyer modu vb. özellikleri içermekte. Son olarak, oyunun Mayıs 6 tarihinde Game Pass’teki yerini alacağını ekleyelim.
3- Final Fantasy X/X-2 HD Remaster (Konsol ve PC)
Bu ayın öne çıkan oyunlarından bir de meşhur Final Fantasy X ve X-2’nin remastered edilmiş versiyonu olan Final Fantasy X/X-2 remastered. Oyun, tıpkı orijinalinde olduğu gibi Tidus karakterinin hikayesini anlatmakta. Oynanış tarafında ise, RPG türünde olan oyun Final Fantasy serisinden alışık olduğumuz her özelliği yine vaad ediyor. Serinin hayranları için kesinlikle kaçırılmayacak bir oyun. Son olarak, yapımın Game Pass’e 13 Mayıs’ta geleceğini de ekleyelim.
4- Just Cause 4: Reloaded (Konsol, bulut ve PC)
Just Cause 4 2018 yılında çıkan, aksiyon-macera tarzında bir oyun. Oyunda Rico Rodriguez karakterini kontrol etmekteyiz. Amacımız ise The Black Hand isimli, kötü niyetli paralı orduyu mağlup etmek. Apex oyun motoruyla geliştirilen oyunun, çıktığı yıla kıyasla görsel efektler yönünden başarılı olduğunu söylemeliyiz. Eğer üçüncül kişi perspektifli ve hikayeli oyunları seviyorsanız, denemenizi tavsiye ederiz. Oyun, Mayıs 13’te Game Pass’teki yerini alacak.
5- Dragon Quest Builders 2 (Konsol ve PC)
Sıradaki oyunumuz olan Dragon Quest Builders 2 ise şirin grafikli ve aksiyon RPG-sandbox oyunlarını seven kullanıcıları memnun edecek cinsten. Malzemeler toplayarak çeşitli yapılar inşa edebileceğiniz oyunu 4 kişi co-op olarak arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Son olarak, yapımın Game Pass’ e Mayıs 4’te ekleneceğini de söyleyelim.
6- Remnant: From The Ashes (PC)
Xbox Game Pass Mayıs oyunları listemizin iddialı oyunlarından biri de Remnant: From The Ashes. Arkasında Gunfire Games’in imzası bulunan oyun aksiyon-RPG/üçüncül kişi shooter türlerinden öğeler içeriyor. Souls oyununa benzer mekanikler içeren yapım, bu tarz kombat sistemine bir de shooter dinamiklerini ekliyor. Eleştirmenlerden de oldukça yüksek puanlar alan bu oyunu kesinlikle tavsiye ediyoruz. Game Pass’e geliş tarihi ise 13 Mayıs.
7- Psychonauts (Bulut, Konsol ve PC)
Psychonauts kendine has bir oyun. Aksiyon temalı bir platform oyunu diye tanımlayabileceğimiz yapım, bir zamanların klasiklerinden. Açıkçası, sevip sevmeyeceğinizi anlamak için denemeniz gerekiyor. 13 Mayıs’ta Game Pass’te.
8- Steep (Bulutu ve Konsol)
Xbox Game Pass Mayıs oyunlarının FIFA haricindeki diğer spor oyunu olan Steep’in arkasında ünlü geliştirici Ubisoft var. Oyunda; Alp’lerde kayak, snowboard, paraşütle atlama gibi sporları yapabiliyorsanız. Bu tarz ekstrem sporları seviyorsanız kaçırmamanızı öneririz. Mayıs 6’da Game Pass’te.
9- Outlast 2 (Bulut, Konsol ve PC)
Outlast 2 birincil kişi perspektifinden oynadığımız bir psikolojik korku oyunu. Eğer korku oyunlarını seviyorsanız, çok başarılı ve etkileyici bir atmosfer barındıran bu oyuna bir şans vermelisiniz. Mayıs 6’da Game Pass’te.
Game Pass’e bu ay veda edecek oyunlar
Her ay olduğu gibi, Game Pass’e bu ay bazı yapımlar da veda ediyor. Bu vedanın tarihi ise 15 Mayıs. Bu tarihe kadar bu oyunları indirmeyi unutmayın:
- Alan Wake (Console and PC)
- Battlefleet Gothic: Armada 2 (PC)
- Dungeon of the Endless (Cloud, Console, and PC)
- Final Fantasy IX (Console and PC)
- Hotline Miami (PC)
- Plebby Quest: The Crusades (PC)
Kaynak: XboxNews
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Finans
Epic Games bedava oyunlar için ilk 9 ay 11 milyon dolar harcamış!
Epic Games bedava oyunlar için ilk başlarda yüklü miktarda para harcamış. Bedava oyunlar ile ekosistemine daha fazla oyuncu çekmek isteyen firmanın cebinden çıkan para oldukça yüksek. Dünyaca ünlü firmanın Apple ile olan davası sırasında, bedava oyunları başlattığı ilk 9 aylık süreçte ne kadar para harcadığı belli oldu. Aralık 2018‘den Eylül 2019‘a kadar firma bedava oyunlar için 11.6 milyon dolar harcamış. Ayrıca firmanın bu süreçte ne kadar yeni üyeyi sistemine dahil ettiği de belli oldu.
Göz atmak isteyebilirsiniz; Xbox Game Pass Mayıs 2021 oyunları açıklandı! Sizin için inceledik
Epic Games bedava oyunlar için ilk 9 ay 11.6 milyon dolar harcadı!
Oyun dünyasında dijital çağa artık giriş yaptık. Dijital oyunların kutulu oyunlardan daha fazla sattığı şu günlerde platformlar arası da yeni rekabet kolları oluştu. Epic Games Store, Steam, Origin ve Xbox PC Store gibi platformlar daha fazla oyuncuya ulaşabilmek için her yolu deniyorlar. Kuşkusuz bu firmalardan en sükseli başlangıcı yapan Epic Games oldu. Firma kendi ekosistemini yaratmak için oldukça agresif bir giriş yaptı. Bedava oyunlar ile kullanıcı sayısını arttırmak isteyen firma bu konuda oldukça başarılı işlere de imza attı. Bununla birlikte kendi ekosistemine özel oyun çıkarmak için yapımcılar ile de anlaşan Epic Games, kimi zaman eleştirilerinde odağında olmayı başardı. Ancak bugün ki konumuz firmanın bedava oyun politikası. Apple ile sıkı bir dava içerisinde olan Epic Games‘in bedava oyunları dağıtmaya başladığı Aralık 2018‘den bu yana harcadığı para belli oldu.
Want to know how much $ the devs of those 'free' Epic Games Store games got, & how many copies were grabbed? Here's the first 9 months to September 2019. 👀 pic.twitter.com/5hkLb1VEjj
— Simon Carless (@simoncarless) May 3, 2021
Firmanın Ekim 2019′da yayımlanan performans raporu ortaya çıktı. Bu rapora göre firmanın bedava oyunlar için harcadığı para da belli oldu. Epic Games bedava oyunlar için Aralık 2018‘den Eylül 2019‘a kadar bedava oyunlar için yapımcılara toplamda 11.6 milyon dolarlık ödeme yapmış. Hangi oyuna ne kadar ödeme yapıldığına dair detaylı tablonun ortaya çıktığı raporda firmanın kazandığı kullanıcı sayısı da belli oldu. Epic Games rapora göre bedava oyunlar sayesinde 5 milyona yakın yeni kullanıcıya merhaba demiş. Ayrıca firmanın kaydolan her yeni oyuncu için harcadığı parayı bölünce 2.37 dolarlık masraf yaptığı ortaya çıktı. Yani Epic Games 5 milyon kullanıcı başına 2.37 dolar harcamış. Bununla birlikte firma ilk 9 aylık süreçte istediği kadar para kazanamamış gibi gözüküyor. Zira mağazadan en az bir kere bedava oyun alan kullanıcıların sadece %7′sinin ilave para harcadığı öğrenildi.
Epic Games’in en çok para harcadığı oyun Batman Arkham serisi!
Raporda tek tek hangi oyuna ne kadar para harcandığı gözüküyor. Bu listeye göre firma, en çok Batman Arkham serisi için para harcamış. Firma dört oyundan oluşan seriye toplamda 1.5 milyon dolar yatırım yapmış. Bununla birlikte tekil bazda en çok para harcanan oyun ise Subnautica. Firmanın bedava verdiği ilk oyun olan yapım için kasadan 1.4 milyon dolar çıkmış. Aynı şekilde kazanılan üye sayısına bakıldığında da en yüksek girdi Batman Arkham serisinde olmuş. Batman Arkham serisi sayesinde ekosisteme toplamda 600 binden fazla kullanıcı giriş yapmış. Ayrıca serinin bedava olduğu dönemdeki artışın yüzdesi de %10 olarak kayıtlara geçmiş. Öte yandan Batman Arkham serisinin bedava olduğu hafta aktif kullanıcı sayısında da büyük artış dikkat çekiyor. Zira üyelerin %50‘si o hafta içerisinde aktif olmuş. Ayrıca firma yine o ay aktif kullanıcı sayısında Fortnite‘dan daha fazla girdiye sahip olmuş.
Tüm bu rakamların yanı sıra bazı dikkat çeken detaylarda mevcut. Mesela Metro 2033 Redux oyunu Epic Games‘e bedavaya gelmiş. Yapımcı firma Deep Silver, oyunu için firmadan ilave talepte bulunmamışa benziyor. Ancak bu durumun Metro Exodus ile bağlantılı olmadığını düşünmek yanlış olur. Zira firma Deep Silver ile özel oyun anlaşması yapmıştı. Epic Games‘in ilk 9 aylık performansına detaylı bakış atmak için buradaki dosyayı inceleyebilirsiniz. Bu bilgilerin dışında firmanın sonraki süreçte yaptıkları da oldukça merak ediliyor. Özellikle firmanın GTA V‘i bedava verdiği süreçte ne kadar harcadığı ve kaç kullanıcı sayısına ulaştığı oldukça büyük merak konusu. Şimdilik ilk 9 ayı içeren bu rapora ilave bilgilerin ilerleyen zamanlarda ortaya çıkması muhtemel. Bakalım Epic Games bedava oyunlar ile daha fazla kullanıcıya ulaşma hedefini gerçekleştirecek mi bekleyip göreceğiz.
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Genel
Paradox Interactive bazı kullanıcı yorumlarından oldukça rahatsız!
Paradox Interactive ile oyuncuların arası biraz açılıyor gibi. Firma resmi forum sayfalarında bazı kullanıcılardan gelen “toksik” yorumlardan artık usanmış. İlk gelen bilgilere göre yapılan toksik yorumlar nedeniyle geliştiricilerin forum sayfalarına artık uğramak istemedikleri ortaya çıktı. Strateji oyunları piyasasının güçlü isimlerinden olan firma bu durumu düzelmek istiyor. Ancak en sonunda insan doğasına kalan bu durum karşısında ne yapacakları da henüz belli değil.
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Geliştiriciler durumdan memnun değil!
Oyun dünyasında oyuncuların yeri tabi ki de tartışılabilir bir konu değil. Her çıkan ürünün bizzat sebebi olan oyuncular, geri dönüşleri ile de oyun dünyasına yön vermekteler. Özellikle son dönemlerde teknolojinin de gelişmesi ile müşteri olan oyuncular artık rollerinin dışına da çıkabilmekteler. Kimi zaman bir yapımı göğe çıkaran oyuncular, kimi zaman da beğenmedikleri yapımları yerin dibine sokmaktalar. Hal böyleyken firmalarda artık attıkları adımlara daha da dikkat ediyorlar. Ancak oyuncular arasında bir kitle var ki, hemen hemen her kesim bu taraftan oldukça şikayetçi. Oyun dünyasındaki toksik oyuncu kitlesi, firmalara oldukça çektiriyor. Genellikle negatif yorumları ile kendilerinden söz ettiren bu kişilere, oyun dünyası dışında da rastlamak oldukça mümkün. Yapıcı eleştiriden uzak tavırları ve sürekli negatiflik pompalayan özellikleri nedeniyle firmalar, bu oyuncular ile çok muhatap olmak istemiyor. Bu firmalar arasına geçtiğimiz günlerde bir oyun devi daha katıldı.
Strateji oyunları denilince akla ilk gelen firmalardan biri olan Paradox Interactive, toksik oyuncu yorumlarından oldukça bıkmış. Eurpoa Universalis, Crusader Kings ve Hearts of Iron serileri ile adından söz ettiren firma, son dönemlerde kendi forum sayfasında yaşanan gelişmelerden pek memnun değil. Firma geçtiğimiz günlerde resmi forum sayfasında Hearts of Iron 4 için gündelik geliştirici raporu yayımladı. Oyun ile alakalı geliştirme süreçlerinden bahsedilen yazıda bazı noktalar dikkatlerden kaçmadı. Genel geçer güncellemelerin yer aldığı yazının sonunda bir geliştirici birkaç aydır gerçekleşen olaylardan memnun olmadığını forum üyelerine aktardı. Archangel85 kullanıcı isimli geliştirici, içerisine dahil olmak istemedikleri bir kültürün ortaya çıktığını duyurdu. Geliştirici, oyunda çalışan kişilerin tembellikle ve yeteneksizlikle suçlanmalarının haksızlık olduğunu açıkladı. Bununla birlikte Archangel85 kötü yorumlarla hususi olarak ilgilenmeleri için para almadıklarını da belirtti. Oluşan bu durum karşısında geliştiricilerin forum sayfalarında daha az vakit geçirmek istedikleri de ortaya çıktı.
Paradox Interactive her şeye rağmen geri dönüşlerinin öneminin farkında!
Archangel85 şikayetlerde bulunduğu yazısını iyi bir örnekle noktaladı. Geliştirici geçtiğimiz günlerde bir oyuncudan gelen geri dönüş ile Hearts of Iron 4‘teki bazı bilgileri güncellediğini açıkladı. Bir oyuncu, 1936 yılında Türk demiryolları ile alakalı bir kitabı Archangel85 ile paylaşmış. Geliştirici de bu eski kitap sayesinde oyunda yer alan ülkemizdeki demiryollarını o döneme uygun olarak güncellemeyi başarmış. Bu tip örneklerin artmasını bekleyen geliştiriciler, her şeye rağmen oyunculardan gelen geri dönüşlere önem veriyorlar. Geliştiricilerin tek istekleri toksik kitlenin giderek azalması. Ayrıca geliştiriciler forum sayfasının kapanması yönünde de bir adım atmayacaklarını duyurdular. Saygı çerçevesinde her yorum ile ilgileneceklerini açıklayan geliştiriciler, biraz daha seçici olacaklarını açıkladılar. Keza firmanın başkanı da bu konu ile alakalı Twitter üzerinden benzer bir açıklama yaptı.
Our forum has always been an important way for us to communicate directly with our fans and I would not be a supporter of closing it down, however there are certain things I'd like to point out, hang on: https://t.co/9mmZyg3ufY
— Fredrik Wester (@TheWesterFront) April 29, 2021
Bilindiği üzere Europa Universalis 4 için çıkan Leviathan ek paketi, Steam tarihinin en düşük oy alan yapımı oldu. “Çoğunlukla olumsuz” derecelendirmesine sahip oyuna olumlu geri dönüş sağlayan kullanıcı yüzdesi sadece %12. Birçok kötü yapımı geride bırakan ek paketin toksik yorumları da arttırdığı iddia ediliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Frederik Wester, geliştirmelerin sürdüğünü açıkladı. Ayrıca bu haliyle ek paketten memnun olmadıklarını açıklayan başkan Wester, çalışanlarına da sahip çıktı. Geri dönüşlere önem verdiklerini açıklayan Frederik Wester, konu çalışanlar ile alakalı eleştirilere geldiğinde, söylenenleri umursamadıklarını açıkladı. Bununla birlikte Wester, firmadan çıkan işlerin beklenti altında kalmasının ne kadar üzücü bir şey olduğunun da farkında olduklarını belirtti. Son dönemlerde artan bir nevi haksız eleştirilere firmanın ilerleyen zamanlardaki tepkisi ne olacak bekleyip göreceğiz. Umuyoruz ki strateji oyunlarının öncü firmalarından olan Paradox Interactive, sağlıklı çalışma ortamına sahip olur.
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Oyun
Among Us sonunda PlayStation’a geliyor!
Among Us şüphesiz ki son zamanların en popüler oyunlarından. Adından son zamanlarda bahsettirmesine rağmen, aslında Among Us yeni bir oyun değil. Zira, yapım 2018 yılında piyasaya çıkmıştı. Ancak küçük ve bağımsız bir geliştirici olan InnerSloth’un 2D oyunu patlamayı geçtiğimiz senenin sonunda yaptı. Pandemi döneminde insanları bir araya getirmenin de avantajını kullanan yapım, o günden bugüne rüzgarını estirmeye devam ediyor. Öyle ki, aylık oyuncu sayısından Twitch izlenmelerine kadar rekor üzerine rekor kıran oyun, şimdilik hiç de ivme kaybedecekmiş gibi durmuyor. Hatta, yapımın içinde bulunduğumuz yılda gaza daha kuvvetli basması muhtemel çünkü Among Us yeni platformlara geliyor. Bugün PlayStation’ın resmi etkinliği State Of Play’de duyurulduğuna göre, PS4 ve PS5 kullanıcıları da artık Among Us çılgınlığında yerlerini alabilecek. Hatta, oyun PlayStation platformuna özel bir skinle gelecek. İşte Among Us’ın PlayStation macerası hakkındaki tüm detaylar…
Among Us, PlayStation’a geliyor
Sony, bugün Playstation kullanıcılarının aylardır beklediği müjdeyi verdi. Among Us’ın uzun süredir konuşulan PlayStation’a gelme durumu artık kesinleşti. Öyle ki, Among Us bu yıl içinde PS4 ve PS5 oyuncuları ile buluşacak. Sony, bugünkü State Of Play etkinliğinde, her ne kadar kısa da olsa oyunun platformdaki resmi trailer’ını da paylaşmayı ihmal etmedi. Lafı daha fazla uzatmadan sizleri o trailer’la baş başa bırakalım:
Ne yazık ki oyunun kesin çıkış tarihi henüz belli değil. Ancak, Sony’nin söylediğine göre, oyun bu yıl bitmeden platformdaki sevenleriyle buluşacak. Sony’ye yakın kaynaklar bu tarihin yaz aylarından daha çok yıl sonu gibi olabileceğini söylüyor. Tabi, bunların resmi bilgi olmadığını ve sadece söylenti olduğunu da belirtelim. Ayrıca, söylentiler arasında oyunun PlayStation Plus’la ücretsiz sunulma ihtimalinin olduğu da var. Bu söylentilerin nedeni ise, Microsoft’un Among Us’ı daha Xbox platformuna gelmeden Game Pass’e dahil etmesi. Sony’nin bu konularda Microsoft’u yakalamayı sevdiğini düşünürsek, oyunun PS Plus’ta sunulma ihtimali hiç de uzak durmuyor.
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PlayStation’a özgü skinle geliyor ve cross-play’e izin verilecek
Aslında, Sony’nin bugünkü etkinliğinin odağı yeni PS5 özel oyunu Ratchet & Clank: Rift Apart’tı. Aynı etkinlikte Among Us’ın platforma gelişini de müjdeleyen Sony, iki oyunun işbirliğinde bulunduğu bir noktayı duyurmayı da ihmal etmedi. Bu nokta ise PlayStation’a özgü yeni Among Us skini Ratchet & Clank. Yukardaki görselden görebileceğiniz gibi, Mavi olan karakter Ratchet’i ve yanındaki küçük robot da Clank’i temsil etmekte. Bu kozmetiklerin PlayStation’a özgü olacağı kesin. Fakat, bu kozmetikler oyunu alanlara hediye mi edilecek yoksa mağazada satılacak mı henüz belirsiz.
Among Us’ın PlayStation versiyonu hakkında bugün açıklanan kısıtlı miktardan bilgiden biri ise oyunun cross-play olacağıydı. Yani, PS oyuncuları, oyunu diğer platformlardan oynayanlarla aynı havuzda oynayabilecek. Açıkcası, Sony’nin bu konudaki muhafazakarlığını düşününce, bu haber bizleri hem şaşırttı hem de sevindirdi. Among Us’ın, Nintendo Switch’e gelmesi ve oyuncu kitlesinin büyük bir kısmının PC ve mobilde olduğunu düşününce, cross-play gerekli bir adımdı.
Among Us nasıl bir oyun?
Aslında, birçok okuyucumuzun Among Us’ı bildiğinden eminiz. Ancak yine de oyunu tanıtmakta fayda olduğunu düşünüyoruz. Among Us, sosyal çıkartma/eksiltme (social deduction) tarzında bir oyun. Peki bu ne anlama geliyor? Özetle, oyunumuzun amacı, en az 4 en fazla 10 kişi olan ekibin içindeki haini bulmak diyebiliriz. Gelelim oynanışa. Uzay temalı olan oyunda, “Crewmate” veya “Impostor” isimli iki rolden birini seçiyorsunuz. Crewmate’lerin amacı oyun içindeki mini görevleri tamamlamak. Impostor’larn en büyük özellikleri ise impostor olduklarını sadece kendilerinin bilmeleri ve crewmate’leri öldürmeye çalışmaları. Impostor olarak oyunu kazanma kuralı ise çok basit: yeteri kadar crewmate öldürüp iki grubun sayılarını eşitlemek. Eğer crewmate’seniz de durum tam tersi, Impostor’ları belirleyip elemine etmeniz gerekiyor. Son olarak, arkadaşlarınızla oyun oynamayı seven biriyseniz, Among Us’la bir hayli eğlenebilirsiniz.
Among Us sistem gereksinimleri
Her ne kadar haberimiz PlayStation versiyonu ile ilgili olsa da, PC oyuncularını da es geçmeyelim. İşte oyunun PC için sistem gereksinimleri.
Minimum:
- İşletim Sistemi: Windows 7 SP1+
- İşlemci: SSE2 instruction set support
- Bellek: 1 GB RAM
- DirectX: Sürüm 10
- Depolama: 250 MB kullanılabilir alan
Kaynak: GameRant, Engadget, IGN
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