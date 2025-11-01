Kripto para borsası Thodex davasının tutuklu sanığı Faruk Fatih Özer, Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda ölü bulundu. Olay, Türkiye genelinde hem hukuk hem de ekonomi çevrelerinde dikkatle izleniyor. Peki, davanın seyri bu gelişmeden sonra nasıl etkilenecek? Soruşturma süreciyle ilgili ilk bilgiler gelmeye başladı.

Thodex kurucusu Fatih Özer, cezaevinde ölü bulundu

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevinde görevliler tarafından banyo kapısında çarşafla asılı halde bulundu. Durumun fark edilmesinin ardından olay yerine sağlık ve adli ekipler sevk edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ Başsavcılığı olayla ilgili derhal bir soruşturma başlattı. Özer’in cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Henüz olayın nasıl gerçekleştiğine dair resmi bir sonuç açıklanmadı. Yetkililer, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü ve tüm olasılıkların değerlendirildiğini belirtti. Kamuoyuna yapılacak açıklamaların, adli süreç tamamlandıktan sonra paylaşılacağı ifade edildi. Dava kapsamında tutuklu bulunan diğer sanıklar hakkında ise şu an için yeni bir gelişme aktarılmadı.

Thodex dosyası, Türkiye’nin en geniş kapsamlı finansal dolandırıcılık davalarından biri olarak biliniyor. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, platformun kullanıcılarını hileli işlemlerle zarara uğrattığı öne sürülmüştü. Adalet Bakanlığı kaynakları, dosyanın bundan sonraki sürecinin, diğer sanıklar yönünden devam edeceğini, mahkeme takviminin ise ilerleyen günlerde açıklanacağını belirtti.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Davanın geleceği ve Türkiye’de kripto para piyasasının güveni açısından bu gelişmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.