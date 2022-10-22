Fallout 3 Epic Games üzerinde ücretsiz oldu. Düzenli olarak ücretsiz oyun dağıtan Epic Games bu kez Fallout serisinin üçüncü halkasını oyuncularla buluşturuyor.
Oyunun ücretsiz olduğu süreç ise oldukça manidar bir tarihe tekabül ediyor. 28 Ekim 2008 tarihinde çıkış yapan Fallout 3’ü hesabına eklemek isteyen oyuncuların 27 Ekim tarihine kadar işlemi gerçekleştirmeleri gerekiyor. Bununla beraber oyunun Game of the Year Edition adlı sürümünün ücretsiz olarak sunulduğunu belirtmekte fayda var. Bu pakette temel oyun içeriklerinin yanı sıra beş ek paket de yapımda yer alacak.
Operation: Anchorage: Oyuncular askeri bir simülasyona girerek Anchorage’ın özgürlüğü için Çinli Komünist istilacılara karşı mücadele veriyor.
Broken Steel: Bu ek pakette oyuncular Liberty Prime adlı dev robot ile aynı saflarda Enclave’in kalıntılarına karşı mücadele ediyor.
İçindekiler
Fallout 3: Game of the Year Edition sistem gereksinimleri
Minimum:
- İşletim Sistemi: Windows XP/Vista
- İşlemci: 2.4 GHz Intel Pentium 4 veya eşdeğeri
- Bellek: 1 GB (XP)/ 2 GB (Vista)
- Depolama: 7 GB
- DirectX: DirectX®: 9.0c
- Ekran Kartı: 256 MB RAM’e sahip DirectX 9.0c uyumlu ekran kartı (NVIDIA 6800 /ATI X850)
Önerilen:
- İşletim Sistemi: Windows XP/Vista
- İşlemci: Intel Core 2 Duo işlemci
- Bellek: 2 GB RAM
- Depolama: 7 GB
- DirectX: DirectX®: 9.0c
- Ekran Kartı: 512 MB RAM’e sahip DirectX 9.0c uyumlu ekran kartı (NVIDIA 8800 serisi, ATI 3800 serisi)
Evoland Legendary Edition sistem gereksinimleri
Minimum:
- İşletim Sistemi: Windows Vista
- İşlemci: Intel 2.0ghz Core 2 Duo
- Bellek: 4 GB RAM
- Depolama: 1 GB
- DirectX: DirectX 10
- Ekran Kartı: Nvidia 260 GTS / Radeon HD 4850
Önerilen:
- İşletim Sistemi: Windows 7
- İşlemci: Intel i5 3.1 Ghz Quad core
- Bellek: 8 GB RAM
- Depolama: 2 GB
- Ekran Kartı: Nvidia GTX 660 / Radeon HD 7800