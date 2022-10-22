Fallout 3 Epic Games üzerinde ücretsiz oldu. Düzenli olarak ücretsiz oyun dağıtan Epic Games bu kez Fallout serisinin üçüncü halkasını oyuncularla buluşturuyor.

Oyun dünyasının bonkör platformu bu hafta dağıttığı ücretsiz yapımla dikkatleri çekti. Epic Games bedava oyunlar kervanına bu kez Fallout 3 de katılıyor. Oyuncuları post-apokaliptik bir ABD’ye davet eden yapım kısa bir süreliğine ücretsiz olacak. Oyunu kütüphanesine ekleyen oyuncular dilediği zaman radyoaktif bir maceraya atılabilecek.

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Oyunun ücretsiz olduğu süreç ise oldukça manidar bir tarihe tekabül ediyor. 28 Ekim 2008 tarihinde çıkış yapan Fallout 3’ü hesabına eklemek isteyen oyuncuların 27 Ekim tarihine kadar işlemi gerçekleştirmeleri gerekiyor. Bununla beraber oyunun Game of the Year Edition adlı sürümünün ücretsiz olarak sunulduğunu belirtmekte fayda var. Bu pakette temel oyun içeriklerinin yanı sıra beş ek paket de yapımda yer alacak.

Operation: Anchorage: Oyuncular askeri bir simülasyona girerek Anchorage’ın özgürlüğü için Çinli Komünist istilacılara karşı mücadele veriyor.

Broken Steel: Bu ek pakette oyuncular Liberty Prime adlı dev robot ile aynı saflarda Enclave’in kalıntılarına karşı mücadele ediyor.

Fallout 3: Game of the Year Edition sistem gereksinimleri

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows XP/Vista

Windows XP/Vista İşlemci: 2.4 GHz Intel Pentium 4 veya eşdeğeri

2.4 GHz Intel Pentium 4 veya eşdeğeri Bellek: 1 GB (XP)/ 2 GB (Vista)

1 GB (XP)/ 2 GB (Vista) Depolama: 7 GB

7 GB DirectX: DirectX®: 9.0c

DirectX®: 9.0c Ekran Kartı: 256 MB RAM’e sahip DirectX 9.0c uyumlu ekran kartı (NVIDIA 6800 /ATI X850)

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows XP/Vista

Windows XP/Vista İşlemci: Intel Core 2 Duo işlemci

Intel Core 2 Duo işlemci Bellek: 2 GB RAM

2 GB RAM Depolama: 7 GB

7 GB DirectX: DirectX®: 9.0c

DirectX®: 9.0c Ekran Kartı: 512 MB RAM’e sahip DirectX 9.0c uyumlu ekran kartı (NVIDIA 8800 serisi, ATI 3800 serisi)

Evoland Legendary Edition sistem gereksinimleri

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows Vista

Windows Vista İşlemci: Intel 2.0ghz Core 2 Duo

Intel 2.0ghz Core 2 Duo Bellek: 4 GB RAM

4 GB RAM Depolama: 1 GB

1 GB DirectX: DirectX 10

DirectX 10 Ekran Kartı: Nvidia 260 GTS / Radeon HD 4850

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 7

Windows 7 İşlemci: Intel i5 3.1 Ghz Quad core

Intel i5 3.1 Ghz Quad core Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Depolama: 2 GB

2 GB Ekran Kartı: Nvidia GTX 660 / Radeon HD 7800