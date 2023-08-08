Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 300 milyon dolar sermayeli “Enpara Bank A.Ş.” unvanlı mevduat bankasının kuruluşuna onay verdi. Bu adım, Digital-Q-FS Limited, QNB Finans Faktoring, QNB Finans Finansal Kiralama, QNB Finans Portföy Yönetim ve Efinans Elektronik Ticaret gibi kuruluşlar arasındaki işbirliğini vurguluyor. Ancak merak edilenler, bu yeni aşamadan sonraki süreçler. Yeni işleyiş nasıl olacak?

Enpara Bank Dijital Ortamda Hizmete Öncelik Veriyor!

Enpara Bank, QNB Grup ve QNB Finansbank tarafından daha fazla değer yaratmak amacıyla oluşturulan bir mevduat bankası. Son gelişmeler, Enpara.com’un artık Enpara Bank adıyla yoluna devam edeceğini gösteriyor. Bu geçiş, Enpara.com’un mevcut değerlerini ve prensiplerini koruyarak gerçekleşecek.

Enpara Bank faaliyetleri, şube kullanmadan ve tamamen dijital bir yaklaşımla yürütülecek. İşleyiş ve sunulan faydalarda herhangi bir değişiklik olmayacak. İsim olarak Enpara.com kullanımına devam edilecek ve QNB Finansbank şubeleri ve ATM’leri ücretsiz olarak kullanılmaya devam edecek.

Mevcut Enpara.com Kredi Kartı sahipleri ve QNB Finansbank’ın diğer kredi kartlarını kullananlar, kredi kartı limitlerini tercihlerine göre iki banka arasında paylaştırabilecekler. Ancak, mevcut hesaplarına ait IBAN numaraları banka kodunun değişmesi nedeniyle güncellenecek.

Bu önemli geçiş süreci tahminen bir yıl sürecek ve Enpara Bank, QNB Grup’un ana hissedarı olarak faaliyet gösterecek. Enpara.com müşterilerinin merak ettikleri soruların yanıtları, Enpara Bank’ın bu dönüşüm sürecini aydınlatmaya yönelik olarak şirketin internet sitesinde ilgilenen herkese sunulmuş durumda. Umarız bu adım, müşterilere daha iyi hizmet sunma yolunda başarılı bir dönüşümün başlangıcı olur.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Enpara Bank başarılı olabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!