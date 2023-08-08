Son dakika gelişmesine göre İstanbul’da toplu taşıma ücretlerine büyük bir zam yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplu taşıma ücretlerine yönelik aldığı kararla tam bir sürpriz yaptı. Bu kararla beraber toplu taşıma ücretlerinde yüzde 51.5 oranında zam yapıldı. Toplu taşıma kullanmak için bile zengin olmalısınız!

İstanbul’da Toplu Ulaşıma Büyük Zam Geldi! İşte Detaylar!

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce başkanlığında gerçekleşen olağanüstü toplantıda, toplu taşıma ücretlerine yüzde 51.5 oranında zam yapılması teklifi sunuldu. Teklif, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın şerhiyle oy çokluğuyla kabul edildi.

Bu kapsamda, daha önce 9.90 TL olan tam biniş ücreti şimdi 15 TL olarak belirlendi. Öğrenci ücreti 4,83 TL’den 7,32 TL‘ye çıkarıldı ve metrobüs ücreti 22.25 TL olarak güncellendi. Bu ücretler günde birden fazla kere toplu taşıma kullanması gereken vatandaşlar ve aktarma yapanlar için resmen cebi delecek bir zam haberi oldu.

İstanbul’un en büyük sorunlarından biri olan taksi açılış ücretine de yüzde 75 oranında bir zam yapılarak 40 TL’den 70 TL’ye çıkarıldı. Taksimetre açılış ücreti ise 19.17 TL olarak belirlendi.

Minibüs ücretleri de mesafeye göre 12 TL ile 15 TL arasında değişecek. Minibüs öğrenci ücreti 8 TL olarak uygulanacak. Okul servisi aylık ücreti 792 TL’den 1200 TL’ye, personel servis ücretleri ise 10-17 koltuk kapasiteli taşıtlar için 422,40 TL’den 640.40 TL’ye yükseltildi.

Zam kararı, toplu ulaşımda 11 Ağustos Cuma günü, taksi ve minibüslerde ise 14 Ağustos Pazartesi gününden itibaren uygulanmaya başlayacak.

Bu gelişme öncesinde İBB, temmuz ayı olağan toplantısında yüzde 52.07 oranında zam talep etmiş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ise yüzde 40 zam önermişti. Ancak sonuç olarak toplu taşıma ücretlerine yüzde 51.5 oranında zam yapılmasına karar verildi. Bu zam kararı, İstanbul’da toplu taşıma kullananları etkileyecek önemli bir gelişme olarak kayda geçti.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yapılan zamların sonu gelecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!