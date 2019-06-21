Energizer E12, 12€ fiyat etiketi ile satışa sunuldu

Dayanıklı ve yüksek kapasiteli bataryaları ile tanınan Energizer, yeni telefonu E12 modelini tanıttı. Önde ve arkada kamerası bulunan cihazın fiyatı ise sadece 12€ .

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Energizer E12 ile sekiz saat müzik dinleyebilirsiniz

Yüksek dayanıklılığı ve 18.000 mAh bataryaya sahip akıllı telefonu ile tanıdığımız Energizer E12 modelini tanıttı. Standart telefon gereksinimlerini ulaşılabilir fiyatlar ile sunmak isteyen üretici , yeni modelini sadece 12€ fiyat etiketiyle kullanıcılara sunacak.

1,8 inç boyutunda TFT ekrana sahip olan cihaz sadece 91 gram ağırlığında. micro-SD kart ile artırılabilir 16 GB hafızası ile MP3 üzerinden sekiz saat müzik dinleme imkanı sağlayan telefonun bataryası ise 1000 mAh . Ayrıca, ekranın altında bulunan üç adet medya tuşu ile müziklerinizi yönetebileceksiniz. FM radyo seçeneği bulunan cihazın boşta bekleme süresi ise 1 hafta. Micro,USB 2.0 üzerinden şarj edebileceğiniz telefonun ön ve arka tarafında VGA kamera bulunuyor. 2G bağlantı teknolojisini kullanan cihazın üst kısmında bir adet flaş bulunuyor.

Energizer E12 teknik özellikleri :

İşlemci: Spreadtrum SC6531E

RAM ve depolama: 4 MB RAM , 4 MB depolama – 16 GB Micro SD kart desteği

Ekran: TFT 1.8 inç %17.1 ekran kasa oranı

SIM kart : Çift SIM kart

Ağırlık: 91 gram

Ön kamera: 0.3 MP VGA

Arka kamera: 0.3 MP VGA

Flaş desteği: Var

FM radyo: Var

Boyutlar: 117 x 51 x 15 mm

Fiyat: 12 Euro