Mobil Dünya kongresinde tanıtılan en kalın akıllı telefon olarak karşımıza çıkan Energizer Power Max P18K Pop, 18.000 mAh batarya kapasitesi ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Gelin bu akıllı telefona yakından bakalım.

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18.000 mAh pile sahip telefon: Energizer Power max P18K Pop

Energizer Power Max P18K Pop özellikleri

Mobil Dünya Kongresinin en kalın telefonu olan P18K Pop, 18.000 mAh büyüklüğünde dev bir batarya ile karşımıza çıkıyor. Bu kadar büyük bir batarya kapasitesine sahip bir cihazın ince olması beklenmezken, bu kadar kalın olması da beklenmiyordu. Aracınızın tekerinin altına koyulabilecek bir kalınlığa sahip telefonun ön kamerası kızaklı bir sistem ile birlikte cihazın içinden çıkıyor.

Arka tarafında üçlü kamera dizilimine sahip cihazın, bu kameraları 16 MP ana kamera, 5 MP geniş açı ve 2 MP derinlik algılayıcı sensör olarak görev yapıyor. Ön tarafında 12 MP ve 5 MP sensöre yer veren firma, bu kameraları kızaklı bir yapı sayesinde gizlemiş ve cihazın ekranında bir çentik bulundurmamış.

Gücünü MediaTek Helio P70 yonga setinden alan telefon, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip. İşletim sistemi tarafında Android 9 Pie’ı kullanan cihazda, 6,2 inçlik 1080p+ çözünürlükte bir panel kullanılmış. 18.000 mAh bataryayı şarj etmek için ise 18 W hızlı şarj özelliği cihaza entegre edilmiş. Ayrıca cihazın tam olarak yarım kilo olduğunu belirtelim.