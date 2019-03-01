En ucuz model 3 satışı çıktı!

Tesla tarafından geçtiğimiz zamanlarda duyurulan Model 3 Standart Range, daha uygun fiyatlı ve herkesin bir Teslası olsun mottosuyla duyurulmuştu.

İlginizi çekebilir: Hepsiburada ve Meizu’dan telefon ve aksesuar kampanyası

Tesla aksesuarlarında da indirim var!

Bugün Tesla tarafından yapılan duyuruya göre, 35.000 dolar fiyatı bulunan bu yeni model artık satın alınabilir durumda. Özellik bakımından diğer modellere göre daha düşük olsa da güvenlik özellikleri diğer Tesla modelleriyle aynı. 350 km menzile sahip yeni Model 3, 209 km/s hıza ulaşabiliyor. Ayrıca 5,6 saniyede 0-100 km/s hızlanma aralığı bulunan modelin, bu verilerinden diğerlerinden daha düşük olduğu anlaşılabiliyor.

Yapılan açıklamada değinilen bir diğer konu ise otomatik pilot ve diğer modellerin aksesuarlarında indirime gittikleri oldu. Birçok aksesuarda indirimlerde gerçekleşmeye başladı. Sürdürülebilir taşımacılığa geçişi hızlandırmak için bu kararları aldıklarına da bu açıklamada yer verdiler. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?