CIRP tarafından yayınlanan en son rapor, Mac serisiyle ilgili bazı ilginç sonuçları ortaya koydu. Müşterilerin sahip olduğu modellerin karışımına bakıldığında, giriş seviyesinden profesyonel modellere kadar çeşitlilik olduğu görülüyor.

CIRP’nin önceki anketlerinde de gördüğümüz gibi, Apple’ın MacBook’ları hala bilgisayar satışlarının ana itici gücü olarak öne çıkıyor. Yeni rapora göre, MacBook Air ve MacBook Pro, şirketin bilgisayar satışlarının %77’sini oluştururken, masaüstü modelleri sadece %23’ünü oluşturuyor. CIRP’nin verilerine göre, Mac’lerin MacBook payı sonbaharda %74 iken, Mart 2023’te sona eren 12 aylık dönemde %77’ye yükselerek %3 artış gösterdi.

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MacBook Air ve MacBook Pro arasında en popüler olanın daha uygun fiyatlı MacBook Air olduğu düşünülebilir. Apple’ın donanım mühendisliğinden sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı, WWDC23 etkinliğinde MacBook Air’in “en sevilen Mac” ve “dünyanın en çok satan dizüstü bilgisayarı” olduğunu belirtti.

Ancak CIRP’nin sonuçları, katılımcıların %43’ünün bir MacBook Pro’ya sahip olduğunu, %34’ünün ise MacBook Air’e sahip olduğunu ortaya koydu.

CIRP genellikle ABD’de anketler yapar, bu nedenle Apple müşterilerinin MacBook Pro’yu tercih etmesi ABD’deki verilere dayanmaktadır. Ancak Apple, Mac satışlarıyla ilgili genel bir resme sahip olduğu için MacBook Air’in genel olarak en popüler Mac olduğunu söyleyebiliriz.

Apple’ın 15 inç MacBook Air’i piyasaya sürmesiyle, müşterilerin büyük bir ekran için 16 inç MacBook Pro’ya geçmek zorunda kalmaması nedeniyle MacBook Air’in popülerliği muhtemelen daha da artacaktır.

CIRP’nin diğer sonuçlarına göre, iMac toplam satışın %10’unu, Mac Pro %9’unu, Mac mini %3’ünü ve Mac Studio ise %1’ini oluşturuyor. Bu da ilginç bir bulgu, özellikle iMac ve Mac Studio ile hemen hemen aynı paya sahip olan Mac Pro’nun sadece %1 ile sınırlı olması düşündürücüdür.