Apple Başkan Yardımcıları Kevin Lynch ve Deidre Caldbeck, İsviçre medyasından TagesAngzeiger’e verdikleri son röportajda watchOS’te yapılacak değişikliklere ışık tuttular ve Apple Watch için üçüncü taraf saat kadranları konusuna değindiler. Şirket istikrar ve tutarlılığa öncelik vermeyi amaçladığından, Apple meraklılarının üçüncü taraf saat kadranlarının tanıtımı için daha uzun süre beklemesi gerekecek!

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Lynch, saat kadranının Apple Watch’un ana ekranı olarak hizmet verdiğini ve bu nedenle tutarlı ve istikrarlı kalması gerektiğini vurguladı. Apple, saat kadranının büyük watchOS güncellemelerinden sonra bile sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam etmesini sağlamak istiyor. Apple, saat kadranı geliştirme üzerindeki kontrolünü sürdürerek diğer işletim sistemi öğeleriyle uyumluluğu garanti edebiliyor.

Caldbeck, Apple’ın saat kadranının güncellemeler boyunca güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlama sorumluluğunu üstlendiği konusunda kullanıcılara güvence verdi. Üçüncü taraf saat kadranları özelleştirme seçenekleri sunabilirken, Apple’ın istikrara odaklanması şimdilik bu özelliğin sunulmasından daha ağır basıyor.

Röportajda ayrıca, kullanıcıların ekrana daha sert basarak ek işlevlere erişmelerini sağlayan bir özellik olan Force Touch’ın kaldırılmasına da değinildi. Lynch, Force Touch’ın ilk amacının sınırlı ekran alanı içinde nadiren kullanılan özellikleri barındırmak olduğunu açıkladı. Ancak etkileşimin sezgisel olmadığı ortaya çıktı ve kullanıcıların ek kuvveti tam olarak ne zaman ve nereye uygulayacaklarını bilmeleri gerekiyordu.

Son Apple Watch modellerinde daha büyük ekranların kullanılmaya başlanmasıyla Force Touch’a duyulan ihtiyaç azaldı. Genişletilmiş ekran alanı, bilgileri görüntülemek ve ek özellikler eklemek için daha kolay yollar sunuyor ve Force Touch’ı gereksiz kılıyor.

Apple, Apple Watch deneyimini geliştirirken kullanıcı geri bildirimlerine öncelik vermeye devam ediyor. Önümüzdeki watchOS güncellemesi, Kontrol Merkezi’ne daha kolay erişim için Digital Crown düğmesine yeniden basılması ve veri erişilebilirliğini artırmak için yeni bir widget sisteminin tanıtılması gibi değişiklikler getirecek.

Genel olarak Apple, hem yazılım güncellemelerinin hem de özelliklerin kaldırılmasının ürünün kullanılabilirliği ve kullanıcı memnuniyeti vizyonuyla uyumlu olmasını sağlayarak Apple Watch kullanıcılarına istikrarlı ve tutarlı bir deneyim sunma konusundaki kararlılığını sürdürüyor.

Apple’ın üçüncü taraflara düşman olduğu bir gerçek. Ancak şirket bu sayede cihazlarının tutarlılığı ve performansını koruyabiliyor.

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