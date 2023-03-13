AnTuTu, Şubat 2023 için yapılan testlerde en iyi performans gösteren Android akıllı telefonların yeni bir listesini yayınladı. 2023’ün ilk iki ayında piyasaya sürülen tonlarca amiral gemisi akıllı telefonun yer aldığı listede Galaxy S23 serisi, OnePlus 11 ve hatta Red Magic ve ASUS gibi sürpriz markaların cihazları bulunuyor. İşte AnTuTu Benchmark testlerinden en iyi skorları alan performans canavarı akıllı telefon modelleri.

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Şubat Ayının En İyi 10 Android Akıllı Telefonu

10. Redmi K50 Ultra

Puan: 1,060,498

Şubat 2023 ayı için yapılan AnTuTu kıyaslamasının onuncu sırasında Redmi K50 Ultra bulunuyor. Söz konusu akıllı telefon kıyaslamalarda 1.060.498 puan alarak bunu başaran tek Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcili cihaz olarak dikkat çekmeyi başardı. Redmi markası, oyuncuları ve performans meraklılarını telefonuna çekmek için K50 Ultra’da minimal oyun estetiğini tercih etti.

Tasarımından iyi bir performans sunabildiğini görebildiğimiz telefonun önemli özellikleri arasında HDR10+ Dolby Vision desteğinin yanı sıra 144Hz yenileme hızı desteğine sahip 6,67 inç 2K+ AMOLED ekran, 12GB’a kadar RAM ve 512GB UFS 3.1 depolama alanı, 108MP üçlü arka kamera, 20MP ön kamera ve 120W hızlı şarj destekli 5.000mAh batarya yer alıyor.

9. Xiaomi 12T Pro

Puan: 1,074,067

AnTuTu benchmark listesinde Şubat ayının en çok puan alan akıllı telefonları arasında bir sonraki sırada Xiaomi 12T Pro yer alıyor. Küresel pazarda Xiaomi’yi mutlu eden telefon yakında Hindistan gibi büyük bir piyasada da görücüye çıkacak.

Peki 12T’yi en iyi akıllı telefonlar listesinde sokan ayrıntılar neler? İlk olarak cihazın 200MP ana kameraya sahip olduğunu ve gerçekten keskin görüntüler yakalayabildiğini söylemek mümkün. Öte yandan telefon ekran tarafında da oldukça iddialı. Cihaz ön tarafta, 120Hz yenileme hızına sahip 6,67 inç 2K+ AMOLED bir panele sahip. Bunun dışında, telefon Harman Kardon destekli stereo hoparlörler ve Android 13 tabanlı MIUI 14 arayüzü ile beraber geliyor. 5.000mAh pil ve 120W’a kadar hızlı şarj teknolojisi de telefonun her zaman ayakta kalmasına olanak tanıyor.

8. ASUS ROG Phone 6D

Puan: 1,086,117

ROG Phone 6D, Şubat 2023’te AnTuTu kıyaslamalarında bir milyonun biraz üzerinde bir puanla listedeki tek MediaTek marka işlemcili akıllı telefon. Cihaz yonga seti olarak Snapdragon 8 Gen 2’nin en büyük rakibi olan Dimensity 9000+’ı kullanıyor. Tahmin edebileceğiniz üzere, dış görünümü ROG Phone 6 serisi ile oldukça benzeyen telefonun diğer modellerden ayrılmasını sağlayan en önemli farklı performans tarafında yatıyor.

Geldiğimiz noktada çoğu yeni akıllı telefonda ön kamera için bir delik veya çentik bulunurken, ASUS geleneksel yolları savunup cihazda kamera ve hoparlör için üst tarafı kaplayan bir çerçeve kullanıyor. Yeni canavar söz konusu üst çerçeve ile beraber, 165Hz özellikli 6,78 inç QHD+ AMOLED bir ekrana ve kenarlarda bulunan çeşitli oyun içi kontroller için atanabilen fiziksel tuşlara sahip. Son olarak tüm bu sistemi ayakta tutmak adına 6.000mAh değerinde bir batarya da mevcut.

7. OnePlus 11

Puan: 1,150,541

Yeni amiral gemilerinden OnePlus 11, 1.150.541 puanla AnTuTu’da Şubat 2023’ün en iyi performans gösteren Android telefonlarında yedinci sırayı almayı bildi. Cloud 11 etkinliği sırasında 7 Şubat’ta küresel olarak piyasaya sürülen akıllı telefonun fiyatı, selefinden önemli ölçüde daha düşük olduğu için yeni bir akıllı telefon almak isteyen kullanıcılar adına iyi bir seçenek haline geldi.

Elbette telefonu cazip kulan tek unsur fiyatı değil. OnePlus 11’in temel özellikleri arasında 120Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç Quad HD+ AMOLED panel, 8 GB RAM ve 128 GB dahili hafıza, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemci, 50MP birincil kamera, 48MP ultra geniş açılı lens ve 32MP 2x telefoto kameradan oluşan Hasselblad destekli üçlü bir arka kamera kurulumu yer alıyor. Telefon gücünü 100W hızlı şarj destekli 5.000mAh bataryadan alıyor.

6. Galaxy S23

Puan: 1,198,962

Bazı teknoloji severlerin uzun bekleyişinden sonra beklentilerini karşılamayı başaramayan Galaxy S23 serisinin ana modeli yapılan liste de kardeşleri Samsung Galaxy S23+ ve Galaxy S23 Ultra’nın hemen altında yer almayı başardı. 120Hz yenileme hızına sahip 6,1 inç FHD+ AMOLED ekranıyla Galaxy S23, şu anda piyasadaki en güçlü kompakt telefonlardan biri. Performans tarafında telefonu oldukça cazip kılan unsur ise, Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinin Galaxy serisine özel yenilenmiş bir çipin kullanılması.

Bunun dışında, diğer özellikler arasında 120Hz yenileme hızına sahip 6,1 inç FHD+ AMOLED, 8GB’a kadar RAM ve 256GB ROM, 50MP birincil kamera, 12MP ultra geniş sensör, 3x optik yakınlaştırmalı 10MP telefoto kamera, 12MP selfie atıcı ve 25W kablolu ve 15W kablosuz şarj destekli 3.900mAh pil bulunuyor.

5. Samsung Galaxy S23+

Puan: 1,223,018

Şubat ayının AnTuTu benchmark listesinde beşinci sırayı alan telefon, Samsung Galaxy S23+ oldu. Tıpkı baz model S23 gibi Galaxy S23+ da Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinin değiştirilmiş bir versiyonuyla çalışıyor. Ayrıca, telefonda kapsamlı oyun oturumları ve yüksek çözünürlüklü video kaydı sırasında sıcaklıkları dengede tutmaya yardımcı olan bir soğutma sistemi de bulunuyor.

Galaxy S23+ Ultra modele kıyasla Corning Gorilla Glass Victus 2 korumalı 120Hz yenileme hızına sahip ancak biraz daha küçük boyutta, 6,6 inç FHD + AMOLED bir ekranı ile geliyor. Mevcut özel yonga seti 512GB’a kadar depolama alanı ve 8GB RAM ile destekleniyor. Optiğe tarafında da değinecek olursak olursak, telefonda 50MP ana sensör, 120 derece FoV ile 12MP ultra geniş kamera, 3x optik zoom ile 10MP telefoto sensör ve 12MP çözünürlüklü bir ön kamera bulunuyor. Mevcut performansı ayakta tutma görevini ise 45W kablolu ve 15W kablosuz şarj desteğine sahip 4.700mAh değerinde bir pil yürütüyor.

4. Samsung Galaxy S23 Ultra

Puan: 1,255,441

AnTuTu’da 1,255,441 puan alan Samsung Galaxy S23 Ultra, Şubat 2023’te en yüksek performans gösteren dördüncü akıllı telefon olarak listeleniyor. Akıllı telefon gücünü, Qualcomm tarafından Galaxy S23 serisi için özel olarak geliştirilen Snapdragon 8 Gen 2 yonga setine borçlu. Telefonda birden fazla bulunan soğutma mekanizmaları da yoğun iş yükü sırasında özel işlemciye yardımcı olan unsurların başında geliyor. Telefon bulunduğu serideki telefonlardan farklı olarak, kullanıcıların tek bir düğmeye basarak hızlı bir şekilde not almalarını ve selfie çekmelerini sağlayan bir S Pen ile beraber geliyor.

Bunların yanı sıra Galaxy S23 Ultra, 120Hz yenileme hızı desteğine sahip 6,8 inçlik büyük bir QHD+ AMOLED ekran, 200MP Samsung HP2 birincil kamera, 120 derece FoV’a sahip 12MP ultra geniş kamera, 10x optik yakınlaştırmalı 10MP telefoto kamera, 3x optik yakınlaştırmalı başka bir 10MP telefoto kamera ve 12 MP ön kamera gibi üst düzey donanımlar taşıyor. Yine telefonda bulunan 5.000mAh batarya ise 45W’luk bir hızlı şarj desteği ile cihazı tek başına besliyor.

3. iQOO 11

Puan: 1,271,052

İlk üçte bu ayın en iyi akıllı telefon sıralamasında Bronz madalyayı kazanan cihaz iQOO 11 oldu. Performans merkezli bir amiral gemisi telefon olarak tanımlanan iQOO 11, gelişmiş oyun ve fotoğrafçılık yetenekleri adına V2 çipi ile birlikte çalışan Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yonga setini kullanıyor. Bununla birlikte, kapsamlı bir soğutma sistemi, yoğun kullanım sırasında cihazın düşük sıcaklıklarda çalışmasını sağlayarak işlemcilere yardımcı oluyor.

Diğer özelliklere gelecek olursak, iQOO 11, 120Hz yenileme hızına sahip 6,78 inç 2K AMOLED LTPO 4.0 ekran, 50MP üçlü arka kamera kurulumu, 16MP selfie atıcı ve 120W hızlı şarj destekli 5.000mAh kapasiteli bir pil gibi donanımları bünyesinde barındırıyor.

2. Vivo X90 Pro+

Puan: 1,280,652

Vivo X90 Pro+, Ocak ayında bulunduğu birincilik koltuğundan inip, ikinci sıraya geriledi. Yüksek kaliteli kamera sistemleri ve Qualcomm’un yeni Snapdragon 8 Gen 2 yonga setiyle gelen X90 Pro+, tüm performans cephelerinde rakipleriyle kıyasıya mücadele edebilen bir akıllı telefon.

İlk olarak ekran tarafında cihaz, 120Hz yenileme hızına sahip 6,78 inç QHD+ LTPO 4.0 E6 AMOLED kavisli ekranıyla keyifli bir görüntüleme deneyimi sunuyor. Fotoğrafçılık adına, Arka taraftaki devasa kamera modülünde, 1 inç 50MP IMX989 birincil kamera, 50MP IMX758 portre sensörü, 48MP ultra geniş sensör ve 64MP telefoto sensörü bulunurken, ön taraftaki selfie ünitesinde 32MP değerinde bir lens yer alıyor. Son olarak, pil dayanıklılığı tarafında ise X90 Pro+, 80W hızlı şarj desteği sunabilen 4.700mAh’lık bir bataryaya sahip.

1. Red Magic 8 Pro+

Puan: 1,283,893

Listemizin sonuna geldik. Şubat 2023 ayında en iyi performans gösteren Android akıllı telefon olarak birinci sıraya yerleşen Red Magic 8 Pro+ zirvede epeyce uzun bir süre kalabilir. Oyun odaklı akıllı telefon, ısı dağılımı adına kullanılan bir soğutma fanı ile birlikte RGB ışıklandırma destekli göz alıcı bir tasarıma sahip. Cihazın ön tarafında, kullanıcıların 120Hz yenileme hızı ve 1300 nit’e kadar parlaklık sunabilen 6,8 inçlik büyük Full HD+ AMOLED ekran etkileyici tasarımı tamamlayan en büyük unsur olarak göze çarpıyor

Red Magic 8 Pro+’nın kasasının altında, 1 TB’a kadar devasa bir dahili depolama alanı ve 16 GB RAM ile desteklenen Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi bulunuyor. Optik tarafında 50MP birincil kamera, 8MP ultra geniş sensör ve 2MP makro lens cihazı bu konuda oldukça iddialı hale getiriyor. Öyle ki söz konusu kameralar kristal keskinliğinde 8K videolar kaydedebilecek kadar yetenekli. Son olarak batarya konusuna değinecek olursak, Red Magic 8 Pro+ 165W hızlı şarj desteği ile 5000mAh’lik bir pil hücresinden besleniyor.

Bu ay performans testlerinden en iyi sonuçları çıkaran akıllı telefonlar bu şekildeydi. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarla belirtmeyi unutmayın. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.