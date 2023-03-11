Samsung’un Galaxy S20 FE ile başlayan Fan Edition furyası, kısa sürede çok sevilmiş ve Fan Edition modelleri kısa sürede serinin en çok sevilen üyesi olmuştu. Galaxy S21 serisiyle beraber ana serinin başlangıç modelini Fan Edition özellikleriyle donatan Samsung, Galaxy S21 FE’nin çıkışı hakkında karışık sinyaller vermiş ve Galaxy S21 FE ana serinin tanıtımından neredeyse 1 yıl sonra tanıtılabilmişti. Bunun ardından firmanın Fan Edition projesini rafa kaldırdığı ve yeni bir FE modeli olmayacağı iddia edilmişti. Görünen o ki, firma bu yıl Fan Edition’ı pas geçecek!

Galaxy S23 FE Sızıntıları Fos Çıktı!

Birçok sızıntı haberine konu olan Galaxy S23 FE hakkındaki umutlar bir sonraki yıla kalmış gibi görünüyor. Firmanın bu yılın Ağustos ayında yeni katlanabilir akıllı telefonlarıyla beraber tanıtılacağı konuşulan Galaxy S23 FE, tam tabiriyle yalan oldu.

Samsung hakkındaki isabetli sızıntılarıyla tanınan Roland Quandt, Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak, bu yıl bir S23 FE modeli olmayacağının neredeyse kesinleştiği bilgisini paylaştı. Bu yıl bir Galaxy S23 FE olmayacağı, önümüzdeki yıl da bir Galaxy S23 FE olmayacağı anlamına gelmiyor. Ancak Samsung’un FE modellerinin artık mantıklı bir seri olmadığını söylemek mümkün.

Hatırlatmak gerekirse, FE modelleri ana serinin kırpılmış hali olarak karşımıza çıkıyordu. Ana seriyle aynı işlemciyi kullanan fakat cam yerine plastik bir arka kapağa ve Dynamic AMOLED yerine geleneksel AMOLED teknolojisi gibi kırpılmış özelliklere sahip bu modeller, ana seriden ayrılabiliyorrdu.

Ancak şimdi, Samsung tarafı Galaxy S23 serisinin giriş modeli olan 128GB dahili depolama kapasitesine sahip Galaxy S23’ü Galaxy S23 FE gibi bir noktada konumlandırıyor. Serinin diğer modellerinde olduğu gibi UFS 4.0 depolama birimi yerine UFS 3.1’e sahip olan bu cihaz, uygun fiyatlı bir Galaxy S23 modeli kullanmak isteyenlere hitap ediyor. Galaxy S23’ü pahalı bulanlar için de seçenekler var.

Öyle ki, firma halihazırda resmi olarak Galaxy S22 satışına devam ediyor. Galaxy S23’ün kırpılmış hali olan cihaz, uygun fiyatıyla bir bakıma Galaxy S23 FE olarak konumlandırılıyor diyebiliriz.

Samsung eğer bir FE modeli duyurursa, bu modelin Galaxy S22’ye çok yakın özellikler sunacağını söylemek şimdiden mümkün. Samsung’un Galaxy S23 FE’yi sıfırdan üretme maliyeti, halihazırda üretimi devam eden Galaxy S22’nin üretime devam etmesinden daha maliyetli olacaktır.

Bütün bu veriler ışığında Samsung’un FE projesini tamamen rafa kaldırmış olması muhtemel. Firma zaten şu an neredeyse her fiyat aralığında rekabetçi modeller sunuyor. Aralarında çok ufak farklar olan ama benzer fiyata satılan onlarca model, kullanıcıların kafasını karıştırabilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Galaxy S23 Fan Edition seneye bizleri karşılar mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!