Yılın ilk dokuz ayı geride kalırken, gözler bir kez daha en çok satılan otomobil modellerine çevrildi. Peki 2025’te hangi markalar zirvede? Elektrikli araçların yükselişi, benzinli modellerin hâlâ baskın olması, hatta yerli üretimin payı bu tabloyu nasıl etkiledi? Otomotiv dünyasında dengelerin hızla değiştiği bu dönemde, Türkiye pazarı dikkat çekici bir tabloya sahip.

En çok satılan otomobiller listesi açıklandı! (Ocak-Eylül 2025)

En çok satılan otomobil listesi, 2025’in ilk 9 ayında otomotiv sektörünün hem yönünü hem de tüketici alışkanlıklarını ortaya koydu. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre, Ocak–Eylül döneminde otomobil satışları geçen yıla göre %9,98 artarak 742 bin 687 adede ulaştı. Bu rakam, Türkiye’de otomobile olan talebin hâlâ çok güçlü olduğunu gösteriyor.

Eylül ayı özelinde bakıldığında, en çok satılan otomobil sıralamasında ciddi bir hareketlilik yaşandı. Geçen yılın aynı ayına göre toplam satışlar %25,71 artış gösterdi. Yalnızca otomobil satışları %26,77 artarak 88 bin 274 adede ulaştı. Hafif ticari araçlar da bu dönemde %21,66 yükselerek 22 bin 28 adet olarak kaydedildi.

İşte en çok satılan otomobiller listesi! (Ocak-Eylül 2025)

İşte en çok satılan otomobiller listesi:

Renault Clio

Tesla Model Y

Renault Megane

Togg T10x

Byd Seal U

Fiat Egea

Toyota C-hr

Dacia Sandero

Hyundai i20

Toyota Corolla

Markalar bazında incelediğimizde, en çok satılan otomobil unvanı yine Renault cephesinden geldi. Markanın sevilen modeli Clio, 2025’in ilk 9 ayında 34 bin 151 adetlik satışla zirveye oturdu. Hemen ardından yine Renault Megane Sedan 26 bin 933 adetlik satışla ikinci sırada yer aldı. Elektrikli araç kategorisinde ise dikkat çeken isim açık ara Tesla Model Y oldu.

Tesla’nın başarısının arkasında, markanın hızlı şarj ağı, sade tasarımı ve düşük bakım maliyetleri öne çıkarken, Renault’un başarısı ise yakıt verimliliği ve fiyat–performans dengesine dayanıyor. Türkiye’de en çok satılan araç modellerine bakıldığında tüketicilerin hâlâ benzinli araçlara yöneldiği görülüyor. Ancak elektrikli modellerin payı her ay biraz daha artıyor.

Otomotiv sektöründeki bu yükseliş, sadece satış rakamlarıyla sınırlı değil; aynı zamanda istihdam, üretim ve ihracat açısından da ekonomiye ciddi katkı sağlıyor. Tüm bu veriler, 2025’in Türkiye otomotiv pazarında hem rekabetin hem de çeşitliliğin artacağını açıkça gösteriyor.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce 2025’te en çok satılan araç unvanı kimin olmalıydı? Elektrikli araçların bu hızla yükselmesi, geleneksel markaları tahtından edebilir mi? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı ve daha fazla otomotiv haberi için bizi takip etmeyi unutmayın!