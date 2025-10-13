Türkiye, yine dikkat çekici bir istatistikle gündeme geldi. Avrupa’da insanlar gün içinde telefonda ne kadar zaman geçiriyor dersiniz? Sosyal medya bağımlılığı kadar konuşma süresi de ülkemizde zirvede! Peki ülkemizin bu kadar fazla telefonla konuşmasının ardında hangi alışkanlıklar, hangi toplumsal dinamikler yatıyor olabilir?

Türkiye, Avrupa’nın en çok telefonla konuşan ülkesi oldu!

Türkiye, son verilere göre aylık ortalama 493 dakika ile Avrupa’nın en çok telefonla konuşan ülkesi olarak zirvede yer aldı. Bu oran, Avrupa ortalamasının neredeyse iki katı. Yani, ülkemizde bir kişi ayda yaklaşık 8 saatten fazla konuşuyor. Bu durum, hem sosyal iletişimin gücünü hem de ülkemizdeki mobil iletişim alışkanlıklarının ne kadar yoğun olduğunu ortaya koyuyor.

Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında Türkiye’nin farkı oldukça çarpıcı. Ülkemizde insanlar yalnızca kısa görüşmelerle yetinmiyor, uzun sohbetler, iş konuşmaları ve aile görüşmeleriyle süreyi ciddi şekilde artırıyor. İletişim teknolojileri uzmanları, bu verinin yalnızca bir “rakam” olmadığını, aynı zamanda kültürel bir yansıma olduğunu vurguluyor.

Türkiye’de insanlar hâlâ aramayı, ses duymayı, sohbet etmeyi tercih ediyor. Mesajlaşma uygulamaları yaygınlaşsa da, birçok kişi duygularını sesle ifade etmeyi daha samimi buluyor. Bu da ülkemizin dijital çağda bile “konuşmayı seven” bir toplum olduğunu kanıtlıyor. Ülkemiz sadece Avrupa’nın değil, dünyanın da en “sohbet sever” ülkelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Ülkemizin bu iletişim alışkanlığı sizce sosyal bağları güçlendiriyor mu, yoksa dijital bağımlılığın bir yansıması mı? Düşüncelerinizi paylaşın, tartışmaya katılın!