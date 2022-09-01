Statcounter, tarayıcılar ve işletim sistemleriyle ilgili en son istatistikleri ortaya koyan Ağustos 2022 raporunu yayınladı. Elde edilen bulgulara göre tarayıcı pazarında Temmuz 2022‘den bu yana pek bir şey değişmedi. Bazı tarayıcılar paylarının bir kısmını kaybederken bazıları kullanıcı tabanlarını artırdı.

Google Chrome, %67,33 pay ile en popüler seçenek olmaya devam ediyor. Ağustos 2022’de tarayıcı 1.19 puan kazanarak rakipleri arasında ciddi oranda önünde yer alıyor.

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Microsoft Edge %10.91 ile ikinci sırada yer alıyor. Önceki aylarda olduğu gibi, Edge sadece 0,05 puan kazanarak mütevazı bir pazar payı artışı yaşadı.

Safari, Ağustos 2022’de en iyi 3 masaüstü tarayıcısını %8,83 ve -0,14 puanla kapatıyor. Son olarak, Firefox %7,4 (-0,67 puan) ile dördüncü sırada yer alıyor.

Google Chrome – %67,33 (+1,19)

Microsoft Edge – %10.91 (+0.05)

Safari – %8,83 (-0,14)

Firefox – %7,4 (-0,67)

Opera – %2.86 (-0.21)

Mobil pazarda ise Google Chrome birinci (%65,04, -0,12 puan), Apple Safari ikinci (%24,59, +0,36 puan) ve Samsung Internet üçüncü (%4,81, -0.05 puan) oldu. Opera, UC Tarayıcı, Android ve diğer tüm mobil tarayıcılar, pazarın kalan %5,56’sını paylaşıyor.