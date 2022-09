Twitter nihayet sosyal ağdaki gönderiyi düzenle düğmesiyle herkese açık testler yayınlamaya başladı. İşte detaylar.

Sosyal ağda yapılan bir gönderide, resmi Twitter profili, düzenlenen gönderilerin sonunda akışta görünmeye başlayacağını söyledi. Yani, araç artık platformun bir parçası olduğu için, kullanıcıların bir gönderinin düzenlendiğine dair bildirimi gördüklerinde korkmalarına gerek yok.

if you see an edited Tweet it's because we're testing the edit button

this is happening and you'll be okay

— Twitter (@Twitter) September 1, 2022