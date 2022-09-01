Twitter nihayet sosyal ağdaki gönderiyi düzenle düğmesiyle herkese açık testler yayınlamaya başladı. İşte detaylar.

Sosyal ağda yapılan bir gönderide, resmi Twitter profili, düzenlenen gönderilerin sonunda akışta görünmeye başlayacağını söyledi. Yani, araç artık platformun bir parçası olduğu için, kullanıcıların bir gönderinin düzenlendiğine dair bildirimi gördüklerinde korkmalarına gerek yok.

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if you see an edited Tweet it's because we're testing the edit button this is happening and you'll be okay — Twitter (@Twitter) September 1, 2022

Kısa bir dahili test döneminden sonra yenilik, Twitter Blue aboneleri için bu ay içinde yayınlanacak. Herkes için bir sürüm tahmini henüz platform tarafından yayınlanmadı.

Twitter’daki düzenle düğmesi nasıl çalışacak?

Twitter’ın düzenle düğmesi, kullanıcıların, yayınlandıktan sonraki 30 dakika içinde yapılan gönderilerde değişiklik yapmalarına olanak tanıyacak. Değişiklikler, içeriğin değiştirildiğini ve değişikliklerin zamanını gösteren bir sembolün de yer aldığı tweet içindeki bir geçmişte mevcut olacak.

Haberin duyurusuna göre Twitter, aracı olabildiğince şeffaf hale getirmek için çalışıyor. İlk testler ayrıca, kullanımda iyileştirmeler yapmak için aracın kötüye kullanılabilme yollarını kontrol etmeyi de amaçlar. Yeni testlere rağmen, yeniliğin daha fazla sosyal ağ kullanıcısına sunulması uzun zaman alabilir.

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