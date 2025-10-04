Eylül 2025 PlayStation en çok indirilen oyunlar listesi açıklandı. Bu ay hem spor hem de aksiyon oyunlarının öne çıktığı görülüyor. PS5 tarafında Avrupa’da futbol rüzgarı eserken, ABD’de basketbol liderliği elinde tuttu. İşte en çok indirilen PlayStation oyunları.

PS5 En Çok İndirilen Oyunlar

ABD listesinde NBA 2K26 zirveye otururken, Avrupa’da ise futbol tutkunları EA Sports FC 26 ile ilk sırayı aldı. Bunun dışında Borderlands 4 ve Hollow Knight: Silksong her iki bölgede de dikkat çeken yapımlar oldu.

ABD / Kanada

Sıra Oyun 1 NBA 2K26 2 Borderlands 4 3 EA Sports FC 26 4 Hollow Knight: Silksong 5 EA SPORTS Madden NFL 26 6 Dying Light: The Beast 7 Grand Theft Auto V 8 NHL 26 9 SILENT HILL f 10 EA SPORTS College Football 26

Avrupa

Sıra Oyun 1 EA Sports FC 26 2 Hollow Knight: Silksong 3 Borderlands 4 4 NBA 2K26 5 Dying Light: The Beast 6 Grand Theft Auto V 7 Forza Horizon 5 8 Minecraft 9 Ready or Not 10 SILENT HILL f

PS4 En Çok İndirilen Oyunlar

PlayStation 4 tarafında nostalji ve aksiyon öne çıktı. Red Dead Redemption 2 hem Avrupa’da hem ABD’de üst sıralarda yer alırken, Hollow Knight: Voidheart Edition ve Batman: Arkham Knight da oyuncuların ilgisini toplamayı başardı.

ABD / Kanada

Sıra Oyun 1 Red Dead Redemption 2 2 Hollow Knight: Voidheart Edition 3 Batman: Arkham Knight 4 Hollow Knight: Silksong 5 Grand Theft Auto V 6 EA Sports FC 26 7 Need for Speed Heat 8 Minecraft 9 Mortal Kombat X 10 The Forest

Avrupa

Sıra Oyun 1 EA Sports FC 26 2 Red Dead Redemption 2 3 Hollow Knight: Voidheart Edition 4 Batman: Arkham Knight 5 Hollow Knight: Silksong 6 Grand Theft Auto V 7 Assassin’s Creed Origins 8 The Forest 9 A Way Out 10 Assassin’s Creed Odyssey

PS VR2 En Çok İndirilen Oyunlar

Sanal gerçeklik kategorisinde Alien: Rogue Incursion VR hem ABD hem Avrupa listelerinde zirveye oturdu. Onu Creed: Rise to Glory – Championship Edition ve Beat Saber takip etti.

ABD / Kanada

Sıra Oyun 1 Alien: Rogue Incursion VR 2 Creed: Rise to Glory – Championship Edition 3 Beat Saber 4 GORN 2 5 Job Simulator

Avrupa

Sıra Oyun 1 Alien: Rogue Incursion VR 2 Creed: Rise to Glory – Championship Edition 3 Horizon Call of the Mountain 4 Beat Saber 5 Job Simulator

Bu yapımlar, PS VR2 sahiplerinin fiziksel etkileşimi yüksek, hikâyesi güçlü deneyimlere yöneldiğini gösteriyor.

Ücretsiz (Free-to-Play) Oyunlar

Free-to-play kategorisinde Dragon Ball Gekishin Squadra hem ABD hem Avrupa’da birinci sıraya yerleşti. Hemen ardından Delta Force, Fortnite ve Roblox gibi devler geliyor. Ayrıca Marvel Rivals ve Rocket League gibi rekabetçi yapımlar da üst sıralarda yer aldı.

ABD / Kanada

Sıra Oyun 1 Dragon Ball Gekishin Squadra 2 Delta Force (F2P) 3 Fortnite 4 Marvel Rivals 5 Roblox 6 Call of Duty: Warzone 7 skate. 8 Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X – Free Access 9 Rocket League 10 Fall Guys

Avrupa

Sıra Oyun 1 Delta Force (F2P) 2 Roblox 3 skate. 4 Fortnite 5 Dragon Ball Gekishin Squadra 6 Call of Duty: Warzone 7 Rocket League 8 Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X – Free Access 9 eFootball 10 Marvel Rivals

Eylül ayı listelerinde spor oyunlarının üstünlüğü dikkat çekerken, Ekim ayında çıkacak yeni yapımlar bu dengeleri değiştirebilir. Özellikle NBA 2K26 ve EA Sports FC 26 arasındaki rekabetin süreceği öngörülüyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Eylül 2025’in en güçlü PlayStation oyunu hangisiydi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın.

