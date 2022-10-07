Atlas VPN’nin yeni raporuna göre, Google Chrome’un 2022 yılında tüm popüler tarayıcılar arasında en fazla güvenlik açığına sahip tarayıcı olduğunu gösteriyor. Dünyanın en çok kullanılan tarayıcısı, güvenlik açığı sayısında Mozilla Firefox ve Microsoft’un önünde yer alıyor.

Yeni verilere göre, Google Chrome en fazla güvenlik açığına sahip tarayıcı. Tarayıcıda bu yıl bugüne kadar toplam 303 güvenlik açığı bulundu.

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Tarayıcı ayrıca toplam 3.159 kümülatif güvenlik açığı ile tüm zamanların lideri konumunda.

Google Chrome aynı zamanda listede Ekim ayında yeni keşfedilen güvenlik açıklarına sahip tek tarayıcı. En son Google Chrome güvenlik açıklarından bazıları CVE-2022-3318, CVE-2022-3314, CVE-2022-3311, CVE-2022-3309 ve CVE-2022-3307’dir.

Mozilla Firefox en çok güvenlik açığı bulunan ikinci tarayıcı olurken (117 güvenlik açığı), onu 103 güvenlik açığı ile Microsoft Edge takip ediyor.

Bu arada Atlas VPN ekibi verileri, Apple’ın Safari tarayıcısının son yılların en düşük güvenlik açığı sayılarına sahip olduğunu söylüyor. Yakın zamanda bir milyardan fazla kullanıcıya ulaşarak dünyanın en popüler ikinci tarayıcısı haline gelen tarayıcı, 2022’nin ilk üç çeyreğinde 26 güvenlik açığına sahipti. Kümülatif güvenlik açığı sayısı ise 1.139’dur.

İlginç bir şekilde Opera, Chromium motoru üzerine inşa edilmiş olmasına rağmen bu yıl belgelenmiş hiçbir güvenlik açığına sahip değildi.