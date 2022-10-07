Apple’ın ana tedarikçisi TSMC ile çip fiyatlarına zam yapmayı kabul ettiği bildirildi.

Economic Daily News, fiyat artışının 2023 yılında yürürlüğe gireceğini bildirdi. 8 inçlik yonga plakalarının fiyatı %6, 12 inçlik plakaların fiyatı ise %3 ila 5 oranında artacak.

Çip maliyetlerindeki artış beklenmedik değil; bileşenlerde devam eden küresel kıtlık, birçok analistin çip üreticileri için üretim maliyetlerinde bir artış öngörmesine yol açtı. Nikkei Asia Eylül 2021’de TSMC’nin son on yılın en büyük fiyat artışına hazırlandığını bildirmişti.

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Bu yılın başlarında Bloomberg, Samsung’un müşterileriyle bu yıl çip üretim fiyatlarını %20’ye kadar yükseltmeyi tartıştığını iddia etti. Önemli bir TSMC tedarikçisi de Temmuz ayında çip bileşenleri için daha fazla fiyat artışının geleceği konusunda uyarıda bulundu.

Apple çip fiyatlarındaki artışı absorbe edebilecek ve 2023 yılında ürünlerinin fiyatlarını koruyabilecek mi? Bunu sadece zaman gösterecek.

Kaynak: Economic Daily News, MacRumours