EMUI 10.1 tam sürümü bazı Huawei cihazlarına dağıtıldı!

Huawei firmasının arayüzü EMUI, yeni versiyonu ile bazı akıllı cihazlara gelmeye başladı. Güncellemeyi bekleyen kullanıcılar yavaş yavaş istediklerini alıyor.

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EMUI 10.1 ve Magic UI 3.1 yavaş yavaş dağıtılıyor!

Huawei, arayüzü EMUI 10.1 sürümünü artık son haline getirdi. Firma yeni sürümü bazı Huawei cihazlarına dağıtmaya başladı. Huawei P30/P30 Pro, nova 6 serisi ve MatePad Pro cihazlarına güncelleme sunuldu. Bu cihazların kullanıcıları telefonları üzerinden güncellemeye ulaştıklarını bildirdiler. Yeni sürüm ile birlikte kullanıcılar, MeeTime Messenger, Celia sesli asistan ve gelişmiş her zaman açık ekran özelliklerine kavuştular. Özellikle Google ve ABD tarafıyla yaşanılan sorunlar nedeniyle kendi arayüzüne önem veren firma, yeni sürüm sayesinde daha özgün bir kullanıcı deneyimi vadetmek istiyor. Aynı zamanda özellikle MatePad Pro kullanıcıları için önemli olan çoklu pencere özelliğinde de kavuşmuş oldular.

Honor cephesine gelecek olursak, benzer özelliklere sahip Magic UI 3.1 güncellemesi belli başlı bazı cihazlar üzerinden dağıtılmaya başlandı. Honor V30 ve V30 Pro cihazlarına gelen güncelleme ile EMUI 10.1 sürümünde yer alan özellikler bu cihazlara da gelmiş oldu. Güncellemenin şu an için hangi ülkelerde dağıtıldığı bilinmese de kullanıcılar cihazları üzerinden kontrol edebilirler. Ayarlar bölümünden güncelleme denetleyerek yeni sürüm kontrol edilebilirken, öte yandan Huawei Club uygulaması üzerinden de kurulum sağlanabilmekte. Bakalım Huawei, ne zamana kadar yeni güncellemenin dağıtımını bitirmiş olacak merakla bekliyor olacağız.