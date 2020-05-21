Akıllı Telefonlar
EMUI 10.1 tam sürümü bazı Huawei cihazlarına dağıtıldı!
Huawei firmasının arayüzü EMUI, yeni versiyonu ile bazı akıllı cihazlara gelmeye başladı. Güncellemeyi bekleyen kullanıcılar yavaş yavaş istediklerini alıyor.
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EMUI 10.1 ve Magic UI 3.1 yavaş yavaş dağıtılıyor!
Huawei, arayüzü EMUI 10.1 sürümünü artık son haline getirdi. Firma yeni sürümü bazı Huawei cihazlarına dağıtmaya başladı. Huawei P30/P30 Pro, nova 6 serisi ve MatePad Pro cihazlarına güncelleme sunuldu. Bu cihazların kullanıcıları telefonları üzerinden güncellemeye ulaştıklarını bildirdiler. Yeni sürüm ile birlikte kullanıcılar, MeeTime Messenger, Celia sesli asistan ve gelişmiş her zaman açık ekran özelliklerine kavuştular. Özellikle Google ve ABD tarafıyla yaşanılan sorunlar nedeniyle kendi arayüzüne önem veren firma, yeni sürüm sayesinde daha özgün bir kullanıcı deneyimi vadetmek istiyor. Aynı zamanda özellikle MatePad Pro kullanıcıları için önemli olan çoklu pencere özelliğinde de kavuşmuş oldular.
Honor cephesine gelecek olursak, benzer özelliklere sahip Magic UI 3.1 güncellemesi belli başlı bazı cihazlar üzerinden dağıtılmaya başlandı. Honor V30 ve V30 Pro cihazlarına gelen güncelleme ile EMUI 10.1 sürümünde yer alan özellikler bu cihazlara da gelmiş oldu. Güncellemenin şu an için hangi ülkelerde dağıtıldığı bilinmese de kullanıcılar cihazları üzerinden kontrol edebilirler. Ayarlar bölümünden güncelleme denetleyerek yeni sürüm kontrol edilebilirken, öte yandan Huawei Club uygulaması üzerinden de kurulum sağlanabilmekte. Bakalım Huawei, ne zamana kadar yeni güncellemenin dağıtımını bitirmiş olacak merakla bekliyor olacağız.
Akıllı Telefonlar
Vivo X50 Pro, gimbal gibi sarsıntısız video çekecek
Tasarım odaklı akıllı telefon modelleriyle bilinen Vivo, yakında amiral gemisi statüsünde yeni bir cihaz duyuracak. Bir süredir hakkında çeşitli sızıntılar yayınlanan Vivo X50 Pro, yenilikçi görüntü sabitleme sistemiyle profesyonel gimbal kalitesinde videolar çekecek!
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Vivo X50 Pro, görüntü sabitleme sistemi ile çok konuşulacak!
Hatırlanacağı üzere markanın Şubat ayında duyurduğu Apex 2020 konsepti, gimbal benzeri fiziksel bir mekanizma sayesinde görüntüde oluşan sarsıntıları sıfıra indiriyordu. Görünüşe göre Vivo mühendisleri bu sistemi daha da geliştirmiş ve ortaya “mikro bulut” adlı bir video sabitleme sistemi çıkmış. Vivo X50 Pro modelinde kullanılacağı belirtilen sistem, geleneksel optik görüntü sabitleme (OIS) teknolojisine kıyasla çok daha iyi bir çözüm sunuyor.
50 megapiksel çözünürlüklü Samsung ISOCELL GN1 sensörün etrafına konumlandırılan çift bilyeli süspansiyon mekanizması, kameranın 3 dereceye kadar hareket edebilmesini sağlıyor. Bu sayede gimbal performansına yakın bir video sabitleme elde ediliyor. Ayrıca bu mekanizmanın yumuşak bir şekilde çalışması için bir dizi kablo ve yay parçasının da kullanıldığı belirtiliyor. Kamera paketini yaklaşık olarak 4.5 mm kalınlaştıran sistem, bu dezavantajına rağmen amiral gemisi cihazlara kıyasla 3 kat daha iyi sabitleme yapabiliyor.
Vivo, mikro bulut sisteminin ne kadar iyi çalıştığını kanıtlamak için bir tanıtım videosu yayınlamaktan da çekinmiyor. Elektronik görüntü sabitleme (EIS) destekli sistemin OIS’e sahip rakibine kıyasla daha tutarlı çalıştığı görülüyor. Son olarak kamera performansıyla büyüleyen X50 Pro modelinin Haziran ayı içerisinde duyurulmasının beklendiğini belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Asus ROG Phone 3 Geekbench üzerinde görüntülendi!
Asus‘un oyuncu odaklı telefonu olan ROG Phone 3, Geek bench üzerinde görüntülendi. Cihazın bazı teknik özellikleri de ortaya çıktı.
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Asus ROG Phone 3 Geekbench puanı ortaya çıktı.
Son yıllarda oldukça popüler hale gelen oyuncu telefonlarının sayısı artmaya devam ediyor. Bu rekabetin önemli oyuncuları arasında yer alan Asus da ROG Phone 3 akıllı telefonunu çıkarmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl serinin ikinci üyesini çıkaran firma görünüşe göre, oyuncu telefonlarına önem vermeye devam ediyor. Son gelen haberlere göre, cihaz Geekbench isimli internet sitesinde teste tabi tutuldu. Performans testine tabi tutulan cihaz, çoklu çekirdek kısmından 3074 puan alırken, tekli çekirdek bölümünden 902 puan aldı. Amiral gemisi akıllı telefonlar kadar puan alan cihazın Qualcomm marka Snapdragon 865 işlemcisini kullanacağı da kesinleşmiş oldu. Ayrıca test sonuçlarına bakıldığında cihazın 8 GB RAM kapasitesine sahip olacağı da ortaya çıktı.
Oyuncu telefonu olarak karşımıza çıkacak ROG Phone 3, büyük ihtimal ile 144 Hz ekran yenileme hızına sahip olacak. Ayrıca Wi-Fi sertifikaları da ortaya çıkan cihazın, Wi-Fi 6 ile geleceği öğrenildi. Wi-Fi Alliance isimli sertifikalandırma sitesinde ortaya çıkan telefon, bir önceki seri ROG Phone 2‘ye benzer I001D kod adıyla görüntülendi. Bu sebep ile birlikte cihazın Zenfone 6 olmadığı da kesinleşmiş oldu. Tam çıkış tarihi ve fiyatı belli olmayan ROG Phone 3 bakalım ilerleyen günler de bizlere yeni detaylar verecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Redmi 10X, çift hatlı ilk 5G telefon olacak!
Xiaomi‘nin yeni telefonu Redmi 10X, tanıtımına yakın yeni bilgiler vermeye devam ediyor. Gelen bilgilere göre cihaz, 5G özellikli ilk çift hatlı telefon olacak.
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Çift hatlı ilk 5G telefon!
Xiaomi‘nin fiyat performans ürünleriyle adından söz ettiren Redmi, yeni akıllı telefonu 10X‘i duyurmak üzere. Normalde Redmi Note 9 serisinin Çin pazarındaki versiyonu olması beklenen cihazın, lansman tarihine yakın yeni özellikleri ortaya çıktı. 26 Mayıs tarihinde tanıtımı yapılan cihaz, görünüşe göre çift hatlı olacak. Firma tarafından tanıtım günü yaklaştıkça yeni bilgiler ortaya çıkarken. Redmi 10X, akıllı telefon piyasasına çıkan ilk çift hatlı 5G telefon olacak. Weibo üzerinde paylaşımla ortaya çıkarılan bu durumun yanı sıra firma, yeni özellikler hakkında da bilgi paylaşımında bulundu. AMOLED ekran ile gelecek cihaz, her zaman açık ekran (AOD) özelliği ile geliyor. Ayrıca cihazın MIUI 12‘nin süper duvar kağıtlarına sahip olacağı firma tarafından açıklandı.
MediaTek Dimensity 820 işlemcisinden gücünü alacağını bildiğimiz cihaz, görünüşe göre iki farklı varyasyon ile bizleri karşılayacak. Redmi 10X 5G ve 10X Pro 5G adlarıyla bizleri karşılayacak cihazlar 26 Mayıs 2020 tarihinde Xiaomi tarafından tanıtılacak. Amiral gemisi telefonlara yakın performansların beklendiği cihazlar hakkında her hangi bir fiyat bilgisi yer almıyor. Bakalım Xiaomi, 26 Mayıs tarihine kadar bizlere yeni detaylar vermeye devam edecek mi.