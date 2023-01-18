Elon Musk’ın 2018 yılında attığı ve Tesla’nın bir özel sermaye şirketi haline geleceğini iddia ettiği tweet’le ilgili dava yakında başlayacak. Sosyal medya mesajında otomobil üreticisinin 72 milyar dolara satın alınacağı bildirilmişti, ancak bu gerçekleşmedi.

Hissedarlar, yöneticiyi şirketi özel hale getirmek için “garantili bir finansman” sağlanacağını belirterek hisse fiyatını manipüle etmekle suçluyor. Ancak, kağıtların değerinin düşmesinin ardından birçok yatırımcı milyarlarca dolar kaybetti.

Daha önce Musk, finansmanı Suudi Arabistan Yatırım Fonu’ndan sağladığına inandığını savunmuştu. Ancak müzakereler ilerlemediği için milyarder menkul kıymet dolandırıcılığıyla suçlanamadı. O zamandan beri Twitter mesajı, Silikon Vadisi’nde sosyal medyanın “mutlak gücünün” harika bir örneği haline geldi.

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BBC’ye göre, San Francisco jürisi hissedarlar lehine karar verirse, Musk’ın milyarlarca dolar tazminat ödemesine karar verilebilir. Bu, milyarderin aynı tweet’ten kaynaklanan serpintinin zararlarına katlanmak zorunda kaldığı ilk sefer olmayacak.

Yönetici 2018 yılında Menkul Kıymetler Borsası Komisyonu’na (SEC) 20 milyon dolar ödemek zorunda kaldı ve Tesla’nın yönetim kurulu başkanlığı görevinden geçici olarak alındı. Buna ek olarak, otomobil üreticisinin kendisinin de 20 milyon dolar daha ödemesi gerekiyordu.

İçindekiler Düşük zafer şansı

Düşük zafer şansı

Hukuk uzmanları Elon Musk’ın yasal anlaşmazlığı kazanmaması gerektiğine inanıyor. Örneğin, SEC’e ödenen para cezası yöneticinin kendisine karşı kullanılabilir.

Diğer taraftan Tesla CEO’su davayı Teksas eyaletine nakletmeye çalıştı. Yönetici, 2022 yılında satın aldığı Twitter’da yaşanan ve Kaliforniya’daki birçok çalışanı etkileyen toplu işten çıkarmalar nedeniyle San Francisco’daki jürinin adil bir karar vermeyeceğini iddia etti.

Milyarderin olası olumsuz imajının jüri üyelerini etkileyebileceği iddiasına rağmen, yargıç davanın Kaliforniya’da görülmesine karar verdi. Daha fazlası için Musk yemin altında ifade verebilecek.