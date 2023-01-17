Glassdoor, Apple ve Meta için bazı kötü haberler içeren “Çalışılacak En İyi 100 Yer” raporunun 2023 listesini yayınladı. On yılı aşkın bir süredir ilk kez, iki teknoloji şirketi listede yer alamadı. İki şirketin de üsttlerde yer alamaması şaşırtıcı değil. Glassdoor’un listesinde çoktan aşağılara düşmüşlerdi. Meta 2021’de 11. sıradaydı ve geçen yıl 47. sıraya geriledi. Aynı durum, iki yıl önce 31. sırada olan Apple’ın 2022’de 56. sıraya yükselmesi için de geçerli.

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Şirketler, yan haklar, avantajlar, kültür ve değerler açısından cazip olmaları nedeniyle çalışmak için iyi yerler olarak değerlendirildi. Glassdoor’un baş ekonomisti Daniel Zhao’ya göre büyük teknoloji şirketlerinin listede yer almaması oldukça çarpıcı şeklinde belirtti.

Bu ne anlama geliyor?

Apple en başından beri, 15 yıldır listede ve Meta 2011’den beri listede ve hatta geçmişte bir numaraydı. Bu Meta ve Apple’ın çalışmak için kötü yerler olduğu anlamına gelmiyor. Sadece listenin rekabetçiliği göz önüne alındığında biraz düştüler değerlendirmesinde bulundu.

Meta ve Apple’ın 100 Best Places to Work 2023 raporundan çıkması diğer şirketlerin önünü açtı. Bunların arasında Spotify da var.

Sıralama, Glassdoor’da çalışanlar tarafından gönderilen anonim yorumlara göre belirlenir. Ekim 2021 ile geçen yılın Ekim ayları arasında en az 1.000 çalışanı olan yüz binlerce şirket değerlendirmeye alındı.

Glassdoor’a göre şu anda çalışılabilecek en iyi 10 şirket;

Gainsight

Box

Bain & Company

McKinsey & Company

Nvidia

MathWorks

Boston Consulting Group

Google

ServiceNow

In-N-Out Burger